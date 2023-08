Mayra Arena reflexionó sobre el crecimiento de Javier Milei y habló de las razones que tienen sus votantes: "Hay más miedo a que todo siga igual a que cambie, aunque sea para mal", dijo. La dirigente social habló del "enamoramiento" que genera su figura y afirmó que hoy La Libertad Avanza está ocupando un lugar que históricamente había ocupado su partido: "Si llama a la calle antes que el peronismo es un problemón", dijo.

Invitada a Duro de domar, en C5N, Arena hizo una fuerte crítica al peronismo y a la dirigencia política en general. "Cuesta mucho ver el enamoramiento que genera Milei", aseguró y dijo que esa atracción se traduce en "ganas de acompañarlo", Para ella, el libertario tiene ciertos atributos que lo diferencian de otros políticos: "Es original, es distinto y se emociona", agregó.

Mayra Arena: "Los sectores más pobres ven a Milei parecido a lo que en su momento se veía de Perón"

Además, aseguró que las últimas noticias sobre el romance de Milei con la humorista Fátima Florez son buenas para su imagen, lo "humanizan".

"La figura de él es muy asexuada. Ahora es ver al que salía último en gimnasia salir con la más linda", dijo.

Para Arena a Milei "por suerte lo vienen rodeando personas que lo aconsejan bastante mal. Así y todo llegó a ser el candidato más votado". Sin embargo, alertó sobre el lugar que ocupa: "Ojo con que no se avive y llame a la calle, por ejemplo, lo que no está haciendo el peronismo. Que no te tome una de esas postas que no está ocupando el peronismo porque su electorado se siente parte, se siente protagonista y siente que hay alguien del otro lado que les habla", aseguró.

Mayra Arena criticó a la dirigencia: "Le ofrecen al laburante lo que no les pide"

La dirigente social cuestionó a la dirigencia política, en especial a la de su partido. Se refirió a la falta de comprensión de la situación laboral y a la seguridad como dos de los grandes temas en los que no se está haciendo una lectura completa de lo que pasa.

"Una de mis grandes broncas con el peronismo de los últimos años es que habla con pena y subestimación de la economía informal. Piensan que el laburante está mal cuando el laburante no les dijo nada. Le estás queriendo ofrecer lo que no te pide y no le estás ofreciendo lo que sí necesita. Los trabajadores Rappi se negaron a que los pasaron a una forma de (trabajo en) planta", reflexionó Arena.

Mayra Arena: "Sergio Massa es el candidato más capitalista en este momento"

"Las bandas no tienen la preocupación de caer presas"

En el mismo sentido habló sobre la inseguridad y aseguró que hoy la política está mirando el problema con ojos del pasado. "Todas las medidas y todas las estructuras que tenés para la criminalidad tienen que ver con un tipo de delincuente que no quiere ir preso. Por eso, todo lo que tenés son cámaras de seguridad, alumbrado y patrulleros", describió. "¿Pero qué te pasa ahora? La criminalidad aumentó su grado de marginalidad y, por lo tanto, armó una escala amoral. Las bandas no tienen la preocupación de caer presas. Al contrario: el que más veces cayó preso tiene más prestigio que el que nunca cayó preso, el que anda con un arma grande tiene más prestigio que el que sale a robar con un cuchillito. Todas las estructuras que tenés pensadas para prevenir el delito son impermeables a esa criminalidad", dijo.

Cuando los panelistas le preguntaron qué encuentran los votantes en Milei, la dirigente respondió: "Hay mucho más miedo a que todo siga igual a que cambie, aunque sea para mal".

Según Arena, además, el peronismo hoy tiene que preocuparse por "ganar las elecciones". La dirigente tuvo un cruce con la periodista Cynthia García por sus diferentes miradas sobre los discursos alrededor de los derechos: "Hay una idea enorme de estancamiento y hay un hartazgo de cierta idea política. Por ejemplo, la palabra derecho da espina a que siempre son derechos de los otros", le respondió.

Quiénes podrían ser parte del eventual gabinete de Javier Milei: nombres confirmados y rumores

"Todo ese discurso de nosotros somos los buenos, a mí me rompe bastante las pelotas. Los peronistas nunca fuimos los buenos, siempre supimos que los otros eran peores. Lo cual son cosas muy distintas. Y hay un peronismo que la va de bueno con el que yo me llevo bastante mal", lanzó.

Sus críticas al peronismo fueron más allá y aseguró que en Argentina "hay un presidente y una vice que abdicaron". Para ella, Sergio Massa tiene hoy la dificultad de ser ministro de Economía, candidato a presidente y la cara del Gobierno. "Espero que vuelva de Washington con todo y que no venga con no irla de bueno porque nunca ha sido un tema del peronismo tener esa apariencia", subrayó.

