Mayra Arena: "Dije que Javier Milei iba a sacar el 30 por ciento en los sectores pobres"

El 69% de los ciudadanos argentinos emitieron su voto en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos que competirán en las generales en octubre. En minutos estarán los primeros resultados a nivel nacional.

Hay tensión en los distintos búnkers electorales y sorpresa por la elección de Javier Milei. Sin embargo, según la dirigente social Mayra Arena, la oleada de votos para el precandidato de la Libertad Avanza "no tiene que ver con los últimos acontecimientos de las últimas 72 horas". "Creo que cuando el voto está medio definido, cualquier cosa que pase, termina reafirmando lo que la gente ya tenía en la cabeza".

Arena sostiene que el funcionario ha hecho una excelente campaña no solo en Provincia de Buenos Aires, sino también a nivel país. "En Twitter afirmé que Milei iba a sacar el 30 por ciento en los sectores pobres. La mayoría de las mesas que estamos recibiendo, está en ese porcentaje e incluso en algunos sectores más arriba. No sé como va a estar en zonas ricas, me refiero a Capital Federal, como en zonas ricas del interior como Córdoba del sur, Santa Fe del sur, La Pampa gringa, también ha hecho una excelente campaña. Se espera que sea el más votado".

El análisis de Mayra Arena tras las PASO

Mientras se define que pasará a nivel país con los resultados de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la dirigente social Mayra Arena hizo hincapié en lo que sucederá en las urnas en octubre cuando se defina quién será el nuevo presidente.

Javier Milei, precandidato de la Libertad Avanza, se posicionó como uno de los más votados hasta el momento. Arena sostuvo que "es un candidato competitivo". En cuanto a Patricia Bulrrich, la dirigente política afirmó "no se va a poder capitalizar todos los votos de Cambiemos", debido a la interna que mantiene en Juntos por el Cambio.

En relación a Sergio Massa y el resultado que pueda obtener en esta instancia, Mayra Arena sostuvo que para octubre, "el peronismo debería fortificarse más" para poder acumular una gran cantidad de votos en todo el país. "Está en un momento bastante preocupante el oficialismo".