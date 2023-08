Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y Magister en Ciencias Sociales, sostuvo que los discursos de mano dura no contribuyen a resolver los problemas de inseguridad. “La población encarcelada ha ido aumentando exponencialmente en los últimos 25 o 30 años, pero los delitos no han disminuido”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En tu última nota, en la agencia de noticias Paco Urondo, analizás que el asesinato de Morena Domínguez va a tener un impacto en las elecciones del domingo. ¿De qué modo conjeturás que podría influir? ¿A quién creés que podría beneficiar y a quién perjudicar?

La seguridad, en este país, es una ruleta rusa. Un funcionario de la cartera de Seguridad puede tener la mejor performance durante 4 años y un hecho que conmueve a la sociedad puede licuar gran parte de ese capital político en menos de 24 horas.

Me parece que este hecho, la muerte de Morena Domínguez en las puertas de la escuela en Lanús, sin lugar a dudas le va a costar unos cuantos votos a varios candidatos, sobre todo entre aquellos ciudadanos que todavía tienen dudas y no se deciden a quién votar, o si van a ir a votar.

¿A quién creés que le quitará votos este acontecimiento? ¿La conjetura sería que aquellos políticos que han tenido un discurso que colocaba la seguridad como tema principal van a verse beneficiados?

Sí. A mí me parece que el oficialismo debe estar muy preocupado, y por eso también intentan levantar los hechos de ayer y ponerlos al lado de la muerte de Morena Domínguez para compensar. Es horrible decirlo de esta manera, pero me parece que es lo que está pasando.

Discutíamos hoy en la reunión de redacción de la revista Noticias, que sale con tapa del crimen Morena hoy a la noche, y hablábamos respecto al valor simbólico, sacro, que tiene la infancia y vida de una niña.

Tratando de ser honestos intelectualmente, la pregunta que nos hacíamos era si un hecho así, como han sucedido otros, hubiera tenido la misma repercusión si hubiera ocurrido más lejos de un acto electoral.

Todos los medios teníamos realizados nuestros despliegues con el objetivo de cubrir los actos electorales de cierre de campaña, y al levantarse, la agenda giró, por la lógica de la producción mediática también, a cubrir este caso. Quizás en otro contexto no hubiese producido el mismo efecto. ¿Es correcta esta interpretación?

Sin lugar a dudas, la cercanía con las elecciones contribuye a amplificar el evento, pero también influye la cercanía a la ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de eventos vienen sucediendo periódicamente en la ciudad de Rosario y no generan el nivel de conmoción y alarma que que está generando este hecho.

Entonces, me parece que esto no solamente nos habla de la centralización con la que se piensa el país, sino también de la cercanía de las elecciones, y en unas elecciones que son un “porno bajón”, para decirlo con terminología del Indio Solari. Todo el mundo está esperando que pasen lo más rápidamente posible.

Ayer discutimos en el programa el tema de seguridad con referentes de distintas miradas, desde el asesor de Patricia Bullrich hasta Sabina Frederic, y surgía uno de los problemas de la seguridad que tiene que ver con la connivencia de los policías en los hechos delictivos.

Alejandro Gomel nos comentaba acá en el panel que los policías de la zona de Lanús donde fue asesinada Morena toman cerveza con los delincuentes, según relatan los vecinos. Desde tu propia cátedra, ¿cómo explicás el tema de la seguridad desde el punto de vista de la problemática de la propia policía?

Es complejo, disculpame que repita este cliché, pero no quisiera hablar sobre este caso tan particular, porque la verdad que a uno le faltan una serie de elementos del hecho, y podría decir cualquier cosa.

Pero lo que hay que decir es que las políticas de prevención del delito también son políticas de prevención del miedo al delito. Los delitos que tiene un impacto en la integridad física de la persona, y que tanta inseguridad nos producen, son delitos que se cometen al boleo, y la policía nunca tiene la bola de cristal para saber dónde se va a producir el próximo hecho.

Estamos hablando de jóvenes. Los protagonistas de estos delitos callejeros predatorios son jóvenes que se mueven como cazadores furtivos por la gran ciudad, realizando sus fechorías a medida que aparecen oportunidades, que se les van presentando en cualquier momento.

Ninguna policía tiene la posibilidad tiene los herramientas para seguir detrás a un grupo de personas por toda la ciudad. La policía siempre llega tarde.

En este caso, también es importante evaluar que existía un corredor de seguridad. A veces, este corredor se establece con custodia policial en ciertos casos, mientras que en otros se utiliza la vigilancia mediante cámaras. No necesariamente debe llevarse a cabo con personal policial.

La verdad es que no estoy al tanto de los términos en los que se acordó este corredor seguro alrededor de la escuela.

Se trata de una escuela ubicada en un barrio pobre, y son precisamente los más desfavorecidos quienes suelen ser víctimas de los delitos callejeros. Estamos viendo una dinámica de pobres contra pobres.

No es cierto que las clases medias y mucho menos las élites no suelen ser las principales víctimas de los delitos callejeros. Las víctimas de estos delitos siempre las ponen los mismos sectores sociales.

Los discursos de mano dura y el rol de la prisión

Alejandro Gomel (AG): ¿Creés que el hecho de que la delincuencia impacta más en los sectores bajos tenga que ver con el avance de estos discursos de mano dura que pregonan referentes como Bullrich y Milei?

Sin lugar a dudas, los discursos de mano dura no contribuyen a resolver los problemas.

De hecho, la población encarcelada ha ido aumentando exponencialmente en los últimos 25 o 30 años, pero los delitos no han disminuido. Algunos han bajado, pero se han mantenido, e incluso, delitos que antes se cometían sin violencia, o era una violencia más instrumental, proporcionada al fin que se buscaba, hoy en día tiene un plus de violencia que nos descoloca.

Gran parte de la violencia con la que se miden los vecinos de estos barrios es también la consecuencia del sistema penal.

Un elemento sobre el que venimos reflexionando es el siguiente. Si un joven sabe que tiene tiene más chances de, por el solo hecho de tener determinadas características sociales, pasar una estancia en prisión, la pregunta que se hace es “¿qué me puede dar la cárcel a mí?”, es decir, transforman la fatalidad en una expectativa, el sistema penal le sube el precio al delito.

Sí la cárcel de a vos te permite acumular un capital simbólico, tener un cartel que es el que vas a necesitar para estar en el barrio cuando salgas, no dentro de 15 años, sino dentro de dos o tres años, porque la gran mayoría de la población encerrada hoy en día en la provincia de Buenos Aires es primaria, no son reincidentes.

Permanentemente, el sistema penal está sacando de circulación a contingentes juveniles durante dos o tres años, y esos dos o tres años, para esos jóvenes, son transformados en una expectativa, en la oportunidad de sumarse a determinadas redes, de acumular un determinado capital simbólico que, insisto, es el que después van a necesitar para estar en el barrio.

¿Es una especie de Cursus honorum pasar por la cárcel?

No estoy diciendo que la cárcel es una fábrica de delincuentes, porque si esto fuera así la cárcel estaría llena de reincidentes, y no es el caso. La residencia en Argentina es relativamente baja. Lo que estoy diciendo es que lo que agrega es violencia.

Algunos hechos que antes se cometían con una violencia instrumental, empiezan a cometerse con más violencia. Los jóvenes que salen de la cárcel no salen demasiado tranquilos. Salen con más bronca y resentimiento. Salen más jugados, con otro cuerpo, y ese cuerpo los pone en esos conflictos de siempre de otra manera, porque ahora sos “un poronga”, porque ahora tenés un cartel que te colocó de otra manera frente a los mismos conflictos de siempre.

En todo caso si la cárcel fabrica algo, lo que fabrica es precarización, es una máquina de precarizar a los sectores populares, porque la gente que sale de prisión va a salir con un certificado de mala conducta que lo va a sustraer de los mercados laborales formales.

Pero esa estigmatización que te agrega la cárcel se compensa con un cartel qué es lo que permite transformar el estigma en orgullo. Ese orgullo es lo que les cuesta caro, no solamente a estos pibes, sino, sobre todo, al resto del vecindario.

Uno de los padres de Morena, trabajaba en una cooperativa del movimiento de Juan Grabois. El hermano menor de uno de los presuntos asesinos, había sido defendido, en una ocasión, por una diputada también de Juan Grabois.

Ayer, cuando entrevistábamos a Paula Abal Medina, y surgía el tema de las dos caras de Jano, una suerte de repetición histórica. Fijate que el papá de Juan Grabois, Roberto Grabois, estaba en el ala derecha del peronismo en los ‘70, mientras que Abal Medina, el papá de Paula, estaba en el ala opuesta.

Como una especie de repetición de la historia argentina en su empobrecimiento, donde finalmente, víctima y victimario se confunden con una frontera muy lábil.

¿Te genera alguna reflexión el hecho de que sean pobres contra pobres? ¿De que, finalmente víctima y victimario terminen fundiéndose?

Sí, pero lo que no se repite, Jorge, es la presencia del Estado. En la actualidad, nos encontramos con un Estado que no está a la altura de los conflictos, que no está a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos en la época actual. No estamos en la década del ‘60 ni en la década del ‘50, cuando un conflicto en un barrio podía ser diagnosticado, aislado y clasificado, como por ejemplo, un problema de salud o un problema de vivienda.

En la actualidad, en estos barrios de las grandes ciudades, la magnitud de los conflictos es tal que resulta difícil discernir dónde termina un problema de salud y comienza uno de educación, o dónde se entrelazan problemas de educación, salud, vivienda, seguridad, justicia, niñez y trabajo, todos mezclados o superpuestos entre sí. Tenemos un Estado que no está preparado para permitir que las agencias intervengan de manera creativa en estos territorios.

No se puede setear la realidad. La multiagencialidad es una bonita palabra pero que no se aplica. La multiagencialidad no es “coordinamos una reunión para la semana que viene y caigamos con gazebos y banners en el barrio el fin de semana”. Multiagencialidad es tener una intervención permanente y cotidiana entre todas las agencias y poderes del Estado.

Pero hoy tenemos que la jurisdicción con la que trabaja el Poder Judicial no se corresponde con la jurisdicción que trabaja el Ministerio de Seguridad, ni con la jurisdicción con la que trabaja el Ministerio de Educación.

Qué decir que tenemos un Estado que no está preparado para coordinar absolutamente nada, y si a eso le sumas el internismo político, la rosca política y judicial, y que la política desde hace unos años ha colonizado la administración y vaciado de capacidades, tenemos razones para ser pesimistas y encender una luz de alarma.

Entonces, la política, hasta que no se choca un problema, un evento como este, no acusa recibo, y se sigue dedicando al bacheo policial, a tapar agujeros y a patear los problemas para adelante, y esto nos va a costar cada vez más caro. Con este Estado que tenemos hoy en día, este tipo de situaciones van a seguir sucediendo.

