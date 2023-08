El economista, Daniel Artana, hizo alusión a los cambios que debería hacer un nuevo gobierno para mejorar los problemas económicos. “Lo que se viene, si hacen las cosas bien, es un intento de equilibrar las cuentas públicas para volver a una política fiscal y monetaria más progresiva”, estimó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Finalizó la corrida cambiaria con el aumento del dólar las últimas semanas? ¿Creés que el lunes, dependiendo del resultado, puede haber un nuevo salto cambiario?

Va a depender un poco del resultado de la elección. Si este sugiere que el 10 de diciembre tienen chances de asumir gobiernos que no tienen en claro las reformas que hay que hacer, o que no tienen suficiente volumen político para poder llevarlas adelante, me parece que va a generar algún ruido.

No es mi especialidad, pero yo diría que despiertan algunas dudas, no solo La Libertad Avanza, que en un escenario de triunfo tendría una masa de diputados y senadores muy baja, y todos sabemos que los plebiscitos nos funcionan porque dependen del propio Congreso.

Cómo llega la economía argentina a las PASO

También hay candidatos del oficialismo en esa situación, porque para corregir las cosas que hay que hacer se requiere hacer un programa económico y la banca oficialista está llena de camporistas, y yo creo que eso puede generar un ruido adicional.

Después están las propias dudas que generan lo que se firmó con el Fondo Monetario, porque estamos esperando que el Fondo desembolse 7500 millones de dólares para aprobación del directorio, pero la verdad es que no sabemos si hay que hacer algo más y si el Gobierno va a estar dispuesto a hacerlo.

El argumento de las vacaciones es para cubrir las formas, se pueden reunir de manera virtual. Y con el principal deudor del Fondo considero que debería haber una excepción, si es que realmente era necesario.

Estiman que para después de las PASO habrá "un aumento directo del dólar de un 20%" | Canal E

No se sabe si hay algo más después de la semana del 14 agosto que no hayan anunciado por una cuestión electoral.

¿Tu propio pálpito es que va a haber anuncios económicos por parte de Sergio Massa?

Puede ser, lo que pasa es que Massa no tiene mucha credibilidad. Está hace un año a cargo del Ministerio y todos los resultados económicos son malos. Si no pudo hasta ahora, ¿por qué va a poder camino a la elección de octubre? ¿Si realmente acepta una devaluación, la van a terminar haciendo antes de la elección?

A lo sumo, podríamos tener una variante de la devaluación fiscal que hizo el Gobierno y un intento de contener que no haya un desborde fiscal y monetario.

Maslatón: "Si Milei no está en el balotaje, voy a votar a Massa"

Normalmente el déficit fiscal sube en el segundo semestre. Hay una cantidad de interrogantes importantes: primero, si va a venir el desembolso. Segundo, qué van a hacer con esos dólares, porque una parte es para pagarle al CAF y otra para pagarle al propio Fondo de acá a noviembre.

Se genera alguna tranquilidad pero tampoco es que los problemas sean resueltos si el directorio decide desembolsar ese dinero a fines de agosto.

Fernando Meaños (FM) ¿Esperás que el resultado electoral fuerce a Massa a repartir algo de lo que no está?

Repartir lo que no tiene. Si al Gobierno le fuese muy bien en la elección, sería casi una victoria pírrica.

Cómo son las últimas horas del candidato-ministro

Me parece que en la interpretación que tienen los que toman decisiones de ahorro e inversión, perfilan que un gobierno con Massa presidente el 10 de diciembre tendría enormes problemas para ordenar la economía. Hoy el Gobierno está en un momento mucho más frágil que en la época de Macri.

FM: En el sentido de que la suba de las acciones de los últimos meses no se detuvo, ¿qué se puede esperar del mercado?

Me parece que los mercados están descontando que hay una diferencia importante entre la oposición y el Gobierno.

Los días después de la elección veremos, dependiendo de los votos, qué es lo que deciden hacer los que estaban comprando bonos.

Sergio Massa habló sobre la escalada del dólar blue: "Lo movieron 40 pesos en cinco días" | Perfil

El Gobierno puede tener una victoria pírrica, si se caen los bonos no te genera un gran ruido en corto plazo, te complica eventualmente.

Además, el Gobierno, en materias de rollover de la deuda, ha decidido emitir para asegurar el mismo. Con lo cual, cada vez se está quedando con más bonos el Banco Central, se ha venido monetizando la deuda.

El Banco Central volvió a asistir al Tesoro con $250 mil millones | Perfil

¿Dentro de la oposición, habría alguna modificación en el comportamiento del mercado si el ganador fuese Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? ¿Cambiaría en algo?



No lo sé. Yo creo que, en términos de hacia dónde tiene que ir la Argentina, hay muchas más coincidencias. Pero en términos de la velocidad de los cambios podría haber una diferencia.

Han habido propuestas muy generales en medidas económicas. En algún momento van a tener que dar una precisión respecto de hacia dónde va el programa económico. Obviamente, en campaña a nadie le gusta dar malas noticias.

Sea quien sea presidente, ¿el 2024 va a ser mejor que el 2023?

No, la primera parte claramente no. Antes de poner un programa de estabilización van a tener que resolver el tema fiscal y cambiario.

El efecto sorpresa en las elecciones más tarifadas de la historia | Perfil

Yo creo que en la primera parte de la nueva gestión del gobierno la inflación va a ir para arriba, y eso es necesario para hacer un programa de estabilización. Deberíamos darnos cuenta de que cuando se sale del ajuste, en realidad, se está cambiando quién está financiando el déficit, porque hoy te lo está financiando la gente más pobre a través de la inflación. Si se consigue financiarse de otra manera se logra un equilibrio distinto.

El gasto público siempre lo paga alguien: hoy lo está pagando, a través de la inflación, el sector más vulnerable. Lo que se viene, si hacen las cosas bien, es un intento de equilibrar las cuentas públicas para volver a una política fiscal y monetaria más progresiva.

PASO: las diez claves de la elección del domingo 13 | Perfil

¿Decís que, inicialmente, el sector más bajo va a estar mejor?

No, cuando venga la estabilidad. Inicialmente, yo creo que van a tener una suba de la inflación y ahí está el arte para ver qué medidas compensatorias toman, buscando alguna efectivización en las transferencias que reciben los más pobres.

Hay muchas cosas por mejorar, no es común que organizaciones políticas intermedien la suba social. Lo social lo deberían intermediar organismos públicos, no el Partido Obrero, como pasa acá.

En Argentina, desde el punto de vista anual, la ayuda social es alrededor de 3 puntos y medio del PBI. Otra vez, como en tantas cosas que hace el país en materia de gastos, tenemos ineficiencias y filtraciones.

Para un economista, el lunes pos PASO puede haber una fuerte tendencia a la dolarización

Hacer un programa de estabilización tiene enormes desafíos en Argentina, pero mirando las experiencias internacionales e incluso de los propios experimentos exitosos de Argentina, uno puede encontrar la forma para hacerlo: la clave es que el gasto público sea más eficiente, ahí hay una cuestión donde se tiene que profesionalizar el Estado.

En cualquier familia hay una restricción presupuestal, entonces, se gasta de forma eficaz. Hay una gran asignatura que cruza los tres niveles de gobierno, lo más complejo de resolver porque no depende únicamente del Gobierno Nacional.

¿Vos decís que la intermediación de partidos sociales tiene un costo y que se podría lograr el mismo nivel de ayuda a los más bajos recibiendo lo mismo pero con menor gasto para el Estado?

Con más eficacia, si alguien tiene una empresa en convocatoria de acreedores prioriza los gastos. El Estado argentino está en una cuasi-convocatoria de acreedores.

PASO 2023: un clima enrarecido por donde se lo mire | Modo Fontevecchia

Hay que establecer prioridades y el problema es que cada uno de los que se benefician del status quo va a tratar de argumentar que lo que tiene está bueno y que lo que hay que cambiar es otra cosa, porque después te vas al “circo” que se ha armado con los distintos tipos de cambio.

Hay empresas que pagan 7,5% en algunos insumos y no reciben nada, mientras que hay otras que están en una situación al revés, todo manejado por un funcionario. Cuando se libera todo eso se abre la posibilidad de un círculo virtuoso.

Economía obtuvo un financiamiento extra de más de $96.000 millones

En la discusión del préstamo con los yuanes, salió en algunos medios que el presidente de China dijo que le pedimos préstamos, pero somos los que más licencias automáticas tenemos para afectar sus importaciones. Es decir que para poder importar hay que pasar por un proceso administrativo.

El arte acá va a ser en cómo poder recortar los "curros" para que puedan concentrar el apoyo del Estado a la gente más vulnerable.

Inseguridad vs represión, el debate antes de la veda: revuelo político y acusaciones cruzadas en el último día de campaña

¿Te imaginás como primer escalón un desdoblamiento real del mercado cambiario con un dólar comercial y un dólar financiero?

Es una opción. En materia cambiaria la fragilidad de reservas hace que no se puedan remover todas las distribuciones el día uno. El desafío para los que les toque gestionar eso es que no tienen de dónde apoyarse porque no hay reservas.

Pero, por otro lado, tenés que dar una señal contundente del cambio. El desastre cambiario que tiene hoy el país disuade decisiones de inversión.

Si se liberan las cosas, en cuanto a las inversiones, puede haber una señal contundente respecto a este tema.

Ambiente extraño y violento previo a las PASO | Modo Fontevecchia

¿Puede ser que el gobierno actual, con Sergio Massa como ministro-candidato, desdoble el mercado cambiario y sea una noticia que está a la espera de los resultados de las elecciones?

Puede ser, pero me pregunto por qué no lo hicieron hace meses atrás. Si se quiere apostar a que llegaban, en el medio les agarró la sequía y se dieron cuenta que los números se les complicaban.

Un desdoblamiento cambiario, con mayor libertad de transacciones, no es ideal, pero es mejor que la "mugre" que tenemos hoy.

VF JL