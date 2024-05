Luego de que la senadora radical Carolina Losada saliera a defender a su compañero de bloque Martín Lousteau de las críticas de Luis Juez, legislador del PRO, se mostró molesta por la reunión que mantuvieron el presidente de la Unión Cívica Radical con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en el marco de las negociaciones para la aprobación de la "Ley Bases".

"No fue en representación del bloque, yo me enteré por los medios", afirmó Losada, que ya había señalado anteriormente diferencias con el titular del partido centenario. "Lo leí en los portales, aún no nos dijo nada", agregó al manifestar que no conocía el contenido de lo que había hablado Lousteau con el funcionario del Gobierno de Javier Milei.

"Me parece que tenemos que tener una reunión interna del bloque en la cual hablemos de por qué se realizan determinadas cosas. Es lo correcto", sostuvo la Vicepresidenta de la Cámara Alta en diálogo con Romina Manguel y Ramón Indart en el programa Opinión Pública (por IP Noticias).

Al ser consultada acerca de si le había caído bien haberse enterado del encuentro a través de los medios, contestó que no, y adelantó que espera la respuesta que tendrá Lousteau para el resto de la bancada radical. "Espero que nos cuente de qué trató la reunión y por qué la hizo de esa manera", dijo.

Por otro lado, manifestó que a pesar de que el exministro de Economía es el presidente del partido, "su voto vale igual" que el de ella y que el del resto de los senadores de la fuerza.

"Él tiene un doble rol. Por un lado es el presidente del partido, pero cuando habla, habla en función a lo que él piensa y no a lo que pensamos todos", completó Losada, para dejar en claro una vez más sus diferencias.

Durante una entrevista con TN, Losada ya había expresado su voluntad de dar el visto bueno, de manera general, a la mega iniciativa impulsada por el oficialismo. “La mayoría de nosotros en Juntos por el Cambio está para aprobar la Ley. Es un gobierno que recién empieza y necesita todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo el plan que la gente votó”, indicó.

“Confío en que la ley salga. Con los que he hablado de mi bloque van a votar a favor, pero no sé si va a volver a Diputados, porque sabemos que el kirchnerismo es la máquina de impedir. Ellos van a votar en contra y tienen un número importante de senadores. Van a meter presión”, opinó.

El cruce con Luis Juez

En esa línea, la integrante del Senado de la Nación comentó que gran parte del radicalismo decidió votar a favor en general y en particular de la Ley Bases, más allá de los cruces entre Martín Lousteau y Luis Juez por la negociación del proyecto oficialista.

"Está actuando con un nivel de representación del Frente de Todos que asusta", había dicho el integrante del Frente PRO contra el presidente de la UCR.

"Cada uno se hará cargo de su propia conducta o de su propia inconducta; no encuentra otra forma que no sea poniendo alguna chicana, algún palo en la rueda", agregó después de que Lousteau pusiera reparos acerca del paquete fiscal y del blanqueo que propone el Gobierno.

Sobre esto, Losada declaró: "Puedo no coincidir con él, pero eso no me hace pensar que sea kirchnerista ni nada de lo que se dice. Lo que está pasando es que es un senador más que tiene sus dudas y las expresa, tiene diferencias grandes con este Gobierno".

Por último, la senadora le reclamó a Juez: "¿Por qué lo tiene apuntado a Martín Lousteau? Martín, les guste o no les guste, les cuenta las costillas artículo por artículo y les pide explicaciones, por esa razón muchos le dicen que parece kirchnerista, él pregunta con propiedad y tienen que rebatírselas con propiedad".

