Carolina Losada y Marcelo Lewandowski, senadores por la provincia de Santa Fe, protagonizaron un acalorado intercambio este jueves en el Senado, en el marco de la sesión convocada para debatir, entre otros puntos, el megadecreto 70/2023 que resultó rechazado por amplia mayoría. La discusión se generó cuando la senadora del radicalismo pidió por un tratamiento urgente de la problemática de la inseguridad y la violencia narco en la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro.

Todo comenzó cuando la senadora radical Carolina Losada pidió la palabra y solicitó una “moción de preferencia” para priorizar en el próximo debate el tratamiento del "proyecto de ley de Emergencia en Seguridad para la provincia de Santa Fe”.

“¿Cuántas veces lo pedí? Lo presenté ayer nuevamente porque perdió estado parlamentario. Lo pido con urgencia porque los rosarinos no damos más. En este momento hay un Estado de sitio de hecho, porque la gente no sale a la calle por miedo. Los rosarinos necesitamos paz y nosotros podemos colaborar”, planteó Losada acerca de la delicada situación que viven los ciudadanos rosarinos en el contexto de la crisis generada por grupos de narcodelincuentes.

La temperatura del debate subió notablemente cuando la senadora centró sus críticas en el senador de Unión por la Patria Marcelo Lewandowski: “En su momento, siendo de la provincia de Santa Fe, no apoyó ese proyecto ni tampoco el proyecto de infancias protegidas, que trataba de cuidar a los niños de estas mafias que se aprovechan de ellos. Ninguno de ustedes se ocupó ni se preocupó de eso”.

“Como dijo hace un rato el senador Lewandowski, que se anotició de la situación en Santa Fe: hay tiempo en la vida para rectificarse. Hoy tienen esta segunda oportunidad. Ojalá, por el bien de todos nosotros, que la aprovechen”, insistió la senadora.

A continuación, la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, le dio la palabra al senador peronista: "Gracias senadora, quiere replicar el senador Lewandowski".

El legislador peronista contraatacó con una dura réplica: primero chicaneó a Losada por vivir en Nordelta (la dirigente lo negó) y a continuación acusó a la referente radical de promover "politiquería barata”.

Carolina Losada.

“No sé qué problema tenés en Nordelta, donde vivís... Vivo desde hace 58 años en Rosario, he trabajado mucho y pueden dar cuenta de todo lo que he realizado. No sé si es la senadora que acusaba al actual gobernador de vínculos con el narcotráfico o después se abrazaron y no tuvieron ningún problema más. Estamos en un momento en donde no hay que hacer politiquería barata”, expresó.

Seguidamente, el senador lanzó expresiones irónicas en alusión a la derrota electoral de Losada en las PASO: "No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta, o en Recoleta o en algún lugar coqueto de la Argentina...".

"Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. Así que hablemos de política en serio, a algunos les cuesta hablar de política en serio”, ilustró Lewandowski.

Marcelo Lewandowski.

La discusión no cedía y entonces Losada arremetió nuevamente contra el legislador de Unión por la Patria.

“Le quiero pedir al senador Lewandowski que tenga un poco de respeto por los que nos exponemos. Primero que yo no vivo en Nordelta, infórmese antes. ¿Cómo va a hablar de dónde yo vivo? Yo no hablo de cuál es el country o barrio cerrado donde usted vive porque lo expondría públicamente ante un peligro que tenemos todos”, contestó Losada.

Al término de su intervención, Carolina Losada mencionó la situación de la familia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. “El gobernador de la provincia tuvo que sacar a la familia de la provincia. Entonces por favor llámese al silencio, como viene haciendo”.

Qué dijo Losada sobre el voto de Martín Lousteau contra el DNU

Con posterioridad, Losada rememoró el polémico cruce en LN+ y ratificó que no vive en Nordelta.

“No vivo en Nordelta pero, en todo caso, ¿Cómo va a decir donde vivo cuando estoy luchando en contra de las mafias?”, sostuvo la legisladora.

“Mi cruce fue por plantear la hipocresía de decir que están preocupados por la situación de Santa fe cuando se calló la boca cuando le pedí que me acompañe en la ley de fortalecimiento de justicia, con la ley de infancias protegidas ni con la de emergencia en seguridad para Santa Fe”, explicó Carolina Losada

Asimismo, Losada se refirió al voto de Martín Lousteau contra el DNU de Javier Milei, a diferencia del acompañamiento expresado por otros senadores radicales.

"El radicalismo es un partido donde no todos pensamos lo mismo, donde hay pluralidad de voces. Él [por Lousteau] sabía cómo íbamos a votar cada uno de nosotros, en ningún momento intentó torcer la voluntad de nadie. Es un partido democrático que respeta la voluntad individual”, remarcó la senadora.

Por último, Losada intentó separar la figura de Lousteau del kirchnerismo, a pesar de que terminaron votando de manera idéntica contra el DNU: “Yo soy radical y la mayoría votamos a favor, no veo porque tenemos que quedar pegados uno a otro, no lo veo como que Lousteau votó con los kirchneristas, el kirchnerismo habrá votado como Lousteau”.

