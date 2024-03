DNU, en vivo | Losada y Lewandowski se sacaron chispas por la crisis narco en Rosario: "Vive en Nordelta"

En medio de una fuerte tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, este jueves sesionará el Senado y se tratará el DNU de desregulación económica. Mientras la oposición podría rechazarlo, el Gobierno mete presión a senadores para evitar que eso suceda. Además, se suspendió la reunión de gabinete en Casa Rosada tras el malestar de la dupla presidencial.

La crisis narco que estalló esta semana en Rosario se coló en el debate en el Senado. La senadora Carolina Losada (UCR, Santa Fe) se quejó de que no le hayan dado tratamiento a un proyecto que presentó tiempo atrás para abordar el tema. "Ayudemos a todos los rosarinos a que podamos salir de casa sin mirar a los costados, sin tener pánico cuando viene una moto", expresó.

"Los crímenes del narcoterrorismo nos están cambiando la vida. Ahora se han corrido absolutamente todos los límites. El combate tiene que ser con todo lo que se pueda combatir. Necesitamos vivir tranquilos", agregó.

Durante su exposición cruzó al senador Lewandowski, coterráneo, por haber sido uno de los que no acompañó sus proyectos.

Lewandowski pidió la palabra y le respondió: "No sé qué problema tienen en Nordelta donde vivís, porque en Rosario vivo desde hace 58 años y he trabajado mucho. No sé si es la senadora que acusaba al gobernador actual de los vínculos con el narco o después se abrazaron y no tuvieron un problema más. Estamos en un momento donde no hay que hacer politiquería barata".

"Decir que no me preocupé por lo que le pasa a los rosarinos... claro. Tengo a mi familia, a mis hijos, vivo yo, viven mis amigos, la gente que me ha representado. No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o lugares coquetos de la Argentina. Vivo en Rosario, soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. A algunos les cuesta hablar de política en serio", agregó.

Losada volvió a tomar la palabra y le pidió al senador "que tenga un poco más de respeto por la situación que vivimos los que nos exponemos porque combatimos en serio y nos preocupó desde siempre la situación en Santa Fe". Desmintió vivir en Nordelta y dijo que "si yo cuento el barrio cerrado donde usted vive, lo expongo públicamente ante un peligro que tenemos todos".

12:41 Lousteau criticó a Milei

El senador Martín Lousteau pidió que se integren las comisiones de trabajo y previsión social y de educación y cultura, entre otras cosas, para que se trate la fórmula jubilatoria. "Mientras el presidente se ocupa de las redes, hay un montón de cosas que ocurren en la realidad", dijo.

"Hasta ahora los jubilados con la fórmula existente han perdido uno de cada cuatro pesos del poder adquisitivo. Además, el presidente dijo en una entrevista que no había que ocuparse de los jubilados porque solo había 15 por ciento de pobreza entre los jubilados", manifestó.

También se quejó de los recortes a las transferencias universitarias, que motivaron un paro universitario este jueves. "Están transfiriendo menos nominalmente que el año pasado", aseguró.

12:14 Repudios por la crisis narco en Rosario

El senador por Santa Fe de Unión por la Patria, Marcelo Lewandowski, planteó una cuestión de privilegio para referirse a la situación en Rosario. Citó al presidente Milei, que un tiempo atrás dijo que "si tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia".

"La mafia se unió contra el Estado y mató a cuatro inocentes en Rosario, entre tantos otros. Hay tiempo en la vida para rectificarse", dijo el senador. "Las mafias no solamente manejan la venta de drogas, sino que lavan el dinero y atemorizan y extorsionan, y eso es la mafia que hoy está gobernando hace muchos años", añadió.

11:30 Adorni dijo que el comunicado "no fue contra Villarruel"

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo durante su habitual conferencia de prensa que el Gobierno "desconoce por qué se tomó o se hizo una lectura desacertada y se relacionó con un mensaje a la vicepresidenta de la Nación". Fue cuando le preguntaron acerca de la comunicación de ayer a la tarde, donde la Oficina del Presidente cuestionó el tratamiento del DNU.

"No hay ninguna interna, pelea o enfrentamiento con la vicepresidente de la Nación. Somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado", afirmó.

El comunicado, explicó, fue contra la "casta política" tal "como lo ha sido siempre". Culpó al periodismo por haber malinterpretado el mensaje y dijo que el diputado José Luis Espert "por ahí no tenía el conocimiento fino" del asunto, a propósito de su puesta en duda sobre las intenciones de la vicepresidenta, durante una entrevista en LN+.

"Si quieren inventar una interna, no lo van a lograr porque no la hay. Hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel", manifestó.

11:10 Comenzó la sesión en el Senado

Con 37 diputados presentes, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dio por comenzada la sesión. Con 37 presentes, la oposición logró el quórum necesario para que comience el debate.

En los primeros minutos, varios senadores y senadoras pidieron la palabra para rendir homenajes, entre ellos a la fallecida ex diputada Diana Conti.

10:30 Senador libertario defendió a Villarruel

Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, afirmó esta mañana que "No se puede tener un Congreso parado". Fue luego de que se desatara la interna entre Milei y la vice por la habilitación del tratamiento del DNU. "No se cortó sola", dijo tras los reproches de la Casa Rosada.

"El pedido de sesión especial es porque el DNU todavía no tiene dictamen favorable. Se dará el debate", dijo en AM 750.

10:15 Francos dijo que Villarruel podría haber evitado que se trate el DNU

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció este jueves que en el Gobierno hay malestar con la decisión de la vicepresidenta y titular del Senado. Aseguró que "podría haber evitado" que se trate en la sesión de este jueves.

“No redacté el comunicado, no sé cuál es la intención de ese comunicado, pero no creo que haya habido una intención de la vicepresidente. En todo caso, puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario, pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso", dijo el funcionario de Casa Rosada.

"El bloque kirchnerista, en un acto claramente opositor y tendiente a debilitar el Gobierno, presiona para poner este punto dentro del temario de la sesión cuando no fue tratado por la bicameral”. “Quienes intentan desestabilizar son los senadores del kirchnerismo", dijo en Radio Rivadavia.

10:00 Comienzan a llegar senadores

La sesión está prevista para las 11 de la mañana y se espera que entrada la tarde se trate el DNU. Es que el temario incluye otros temas que serán tratados en primer lugar, por lo que se descuenta que la sesión tendrá quórum.