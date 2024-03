La ex vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, hizo foco en los efectos sociales que trajo aparejada el mega DNU: "Te venden que con ese decreto la Argentina se pondrá de pie, pero solo tenemos la suba de precios y la venta de nuestra soberanía nacional". Por otro lado, remarcó la extensa distancia temporal para el Pacto de Mayo. "Rechazar el DNU no implica rechazar el acuerdo del 25 de mayo", aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Florencia López es senadora nacional por Unión por la Patria, fue además vicegobernadora de la Provincia de La Rioja entre 2019 y 2023, intendenta de Arauco entre 2015 y 2019, y diputada provincial por el mismo departamento del año 2011.

Qué puede pasar con el DNU en el Senado tras el estallido de la bronca entre Milei y Villarruel

Hoy se llevará a cabo el tratamiento del DNU 70/2023 en el Senado, y a pesar de no tener confirmado los votos, el peronismo se entusiasma con una posible victoria. ¿Particularmente, qué expectativa tiene usted?

En primer lugar, es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo, se lo veníamos pidiendo a la Vicepresidente de la Nación, no como un deseo, sino porque lo marca la Constitución y nos exige a los legisladores que, una vez que un presidente dicte un DNU, sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por las leyes como corresponde y ahí se definirá si el decreto es aceptado o no. Nosotros tenemos la esperanza de que sea rechazado porque sin el DNU, al Gobierno y a la gente le va a ir mejor.

Villarruel convocó a una una sesión especial para tratar el DNU en el Senado

Te venden que con ese decreto la Argentina se pondrá de pie, pero solo tenemos la suba de combustible, de las prepagas, la desregulación de todos los precios, la venta de nuestra soberanía nacional con las privatizaciones de las empresas, entre otras cosas. El decreto no tiene un artículo que sea en beneficio del pueblo argentino ni de los trabajadores ni nada en contra de la casta. Obviamente, cada ley que él quiera sancionar de forma individual correctamente, que la mande al Congreso para votarla.

¿Es un antecedente que ayer gran parte de los diputados no bajaron al recinto para dar quórum a la ley para mejorar los haberes jubilatorios o usted encuentra una disposición distinta de los senadores radicales de votar en contra del oficialismo?

No sé exactamente cómo surgió en Diputados, sólo lo que dice la prensa. En el tema del DNU es otra cuestión, aquí ningún senador va a volver a su provincia si levanta la mano a favor del DNU y en contra de los propios argentinos. Acá está lo de las economías regionales, hay medidas en contra de la vitivinicultura o de la yerba mate, por ejemplo. Votar a favor del DNU es dificilísimo.

Designan a joven libertaria sin experiencia en RENAPER con sueldo millonario

¿Pero cuál es su propio pálpito?

Esto ya no da para más, ha llegado un momento en el que hay que expedirse. Recordemos que, según la ley, las dos cámaras lo tienen que rechazar y confío en que sea así. El decreto está en vigencia desde la propia firma del Presidente, por eso subieron todos los precios, todo lo malo que nos está sucediendo es por ese motivo.

Villarruel aceptó el pedido de la oposición y convocó a una sesión especial para el jueves.

La repercusión legislativa del Pacto de Mayo

Hay un pedido del Presidente, hecho en la apertura de sesiones ordinarias, de llamar a un pacto con los gobernadores el 25 de mayo. Si los senadores, que representan más los gobernadores que los diputados, votaran en contra del DNU, ¿sería un rechazo al Pacto de Mayo o no?

Esto no implica un rechazo, esto implica una decisión de explicarle al Presidente de la Nación que este no es el camino. El camino no es mandar un decreto de urgencia con 300 o 400 artículos, sino el consenso y el enviar ley por ley, y que en el decreto de urgencia hay 16 leyes a tratar. Hay senadores o diputados que están a favor de algunos temas, que no están de acuerdo con otros. Acá el Gobierno Nacional nos presenta un todo o nada. Esto me parece que no debe ser así, nunca es todo o nada, puede ser algo sí, algo no.

La comunión de Milei y el círculo rojo, detrás del Pacto de Mayo

En ese sentido, decir que rechazar el DNU no implica rechazar el acuerdo del 25 de mayo porque después del DNU hay cientos de cosas para discutir: el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el tema de las importaciones de alimentos, los fondos de La Rioja, por ejemplo. A La Rioja le están debiendo más de 10 mil millones de pesos y no podemos conseguir que se nos pague.

Esto del acuerdo en mayo simplemente es tirar la pelota para más adelante, debido a que hoy las provincias están asfixiadas y los argentinos están mal. ¿Por qué no hacer ahora la convocatoria del pacto? ¿Por qué vamos a tener que mandarlo al 25 de mayo cuando todavía falta muchísimo tiempo? Todos los días pasa algo. Todos los días la gente va saliendo de la pobreza y va cayendo en la indigencia.

AO JL