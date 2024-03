El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, destacó la importancia del Congreso y señaló que estamos viviendo un “ajuste feroz” que tiene su eje principal en jubilados y trabajadores. “Hay que construir un liderazgo más amable, salir del agravio permanente y la destrucción del Congreso”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional y presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, elegido en 2023 con mandato hasta 2027 en la Cámara de Diputados. Anteriormente, había sido senador por la provincia de Rio Negro desde el año 2001 hasta el año 2019 por el Partido Justicialista, y en el año 2019 integró la fórmula presidencial junto a Mauricio Macri. En 2021, fundó el partido al que pertenece actualmente, Encuentro Republicano Federal.

En la apertura de hoy mencionamos el aumento de los diputados y los senadores y citamos a Jaime Duran Barba, quien decía que, aun con dos mil dólares, los diputados y senadores de la Argentina seguirán siendo los peores pagos del continente. ¿Es una discusión absurda?

Marca la decadencia de la Argentina de todos los salarios. La gente en general está sufriendo mucho e indudablemente eso es un síntoma. Hay empleados jerarquizados del Congreso a los que se le paga antigüedad y título que ganan más que un senador o un diputado, es una problemática general. Vi que el Presidente va a ir para atrás con algo que él mismo había firmado respecto a los aumentos de sus ministros. Creo que hay una mirada totalmente equivocada porque eso implica el deterioro profundo del Estado, aumentar la decadencia. Solamente los que no tienen nada para perder, los que están incapacitados para realizar tareas y los marginales son los que van a ocupar los cargos públicos en la Argentina que viene. Los aventureros que retoman el gobierno y la actividad pública como una oportunidad desprofesionalizan la actividad pública, la degradan. Hay algunos colegas tuyos a los que le gusta cuestionar y atacar permanentemente al Congreso, creen que estaría bien un país sin Congreso. Ellos se pasan todas las noches hablando tonterías en contra de la casta, se suman al discurso del Presidente y no hacen más que destruir la imagen y deteriorar la credibilidad de la Argentina. Lamentablemente deshacer lo hecho es negativo, implica un marco poco razonable y poco inteligente.

La conducción del peronismo

Volví de estar dos semanas afuera del país y me sorprendió una foto tuya junto a Gildo Insfrán y Guillermo Moreno. ¿Cuál es tu propia visión sobre el futuro del Partido Justicialista?

Es importante lo de Insfrán como Presidente del Congreso Nacional del PJ. Después, si se quiere en algún momento habrá que analizar la trayectoria. Lo que está haciendo ahora es convocar al Congreso partidario para sacar a la figura desgastada totalmente del ex presidente y darle licencia de por vida, porque Alberto Fernández es un hecho totalmente negativo para un peronismo que debe reconstruirse. Me gusta ir a los programas, me invitaron a Duro de Domar, un programa con profesionales y periodistas con un nivel y una posición política, donde dije claramente que el peronismo debía darse un debate público para comprender a la Argentina, una mirada de productividad. Entiendo que la imagen de Axel Kicillof en la Legislatura el otro día era más una foto vieja en términos de que eso fue el momento crepuscular del kirchnerismo, una escenografía del Estado presente y los piqueteros de un modelo del peronismo-kirchnerismo que está liquidado. Si no hay una voluntad política para cambiar y salir de la trampa permanente de volver a los ’70, no deben contar conmigo, eso fue lo que le reiteré a Insfrán y a Moreno. No tengo ningún problema en sacarme una foto, pero lo que pasa es que no entienden y analizan lo que uno dice, que es más importante que la foto.

Guillermo Moreno, Miguel Ángel Pichetto y Gildo Insfrán.

En los medios de comunicación, y fundamentalmente en Hollywood, trabajan el tema de la nostalgia con décadas, que tiene que ver con retrotraer a cuando las personas tenían 20 años, que es el momento generalmente más potente y feliz de la vida de las personas. Entonces, cada tanto se vuelve hacia atrás. Uno podría decir que el kirchnerismo tuvo la nostalgia de los ’ 70y que el gobierno de Alberto Fernández fue la de los ’80. No sé si con el mismo margen de error, pero uno podría decir que ahora estamos en los ’90. Vos tenés una visión de la presidencia de Carlos Menem que siempre defendiste, más allá de sus críticas distintas a las del kirchnerismo. Me gustaría tu opinión respecto de Menem y la utilización que hace Javier Milei de Menem.

No estamos en los ’90, que tuvieron un proceso de crisis los dos primeros años, con una hiper que determinó que Menem asumiera 6 meses antes su mandato presidencial. Pero luego hubo un periodo de estabilidad con Cavallo, con un gran equipo y con un nivel de poder adquisitivo y salarial que duró hasta prácticamente el ’97. Ahí empezó el declive, al igual que con la salida de Cavallo, que llevó a Menem a la primera derrota y abrió el camino para el triunfo de la Alianza.

Hoy estamos en una pauperización notable. Si la tuviera que identificar en una fecha del pasado, quizás el momento cúlmine fue cuando el ministro Pugliese, hombre que venía con una gran experiencia de la Cámara de Diputados, fue puesto como ministro de Economía. Había una megadevaluación en el mercado que empobreció prácticamente a toda la sociedad. Creo que hoy estamos viviendo un proceso de ajuste feroz, un ajuste ortodoxo que tiene su eje principal en jubilados, empleados y trabajadores, que además pasa por el aumento de las tarifas. Hay que ver si existe un nivel de tolerancia para poder llevar adelante la eliminación de los subsidios en tres meses. Hay un intento del Gobierno de querer tener un valor real de tarifas en tres meses, pero sin recomposición salarial me parece poco probable que la gente pueda aceptarlos. Más allá de la planilla de Excel, hay que mirar lo que pasa en la realidad social. Hay situaciones que están ocurriendo, como la pérdida de la prepaga en la clase media, o de los hijos que iban a colegio privado y hay que pasarlos a colegios públicos ante la imposibilidad de pago por parte de los padres. Está ocurriendo un aumento sin techo, no sé qué está pasando con los empresarios argentinos en los supermercados. Los valores son superiores a los precios internacionales y no hay techo, siguen creciendo de manera desbordante. De acuerdo a lo que leí en los medios de comunicación, hoy va a haber una reunión entre el ministro Caputo y los dueños de los supermercados. No sé quién ordena este tema, este descontrol que no funciona en la secretaría de la competencia. Que no haya reglas del mercado hace que cualquiera aumente cualquier cosa y no haya techo en el supermercado, vamos a ver cómo evoluciona, en el medio discutimos tonterías, hay un intento de distraer y de generar culpables, de encontrar en el otro el enemigo, la idea de que la casta está en el Congreso.

El cuadro de Carlos Menem en el 'Salón de los Próceres' inaugurado por el Gobierno en Casa Rosada.

Los periodistas que cada noche hablan mal del Congreso atentan contra la Argentina, les encanta hacerlo. Yo tuve reuniones con fondos de inversión en estos últimos días, con inversores que han venido de Estados Unidos, y podría decirte que muchos coinciden en el rumbo, en el equilibrio fiscal y la desregulación, pero hay algo que les preocupa y es el tema de la institucionalidad en la Argentina, algo que estos muchachos que hablan en los medios deberían saber. Les preocupa el vínculo del Poder Ejecutivo con el Congreso y la confrontación permanente, además de la viabilidad institucional.

Esto le preocupa a los fondos de inversión porque, como dijo la representante del Fondo, hay que equilibrar el sueldo de los jubilados, ampliar la base institucional, que las resoluciones que la Argentina tome en términos de los cambios se hagan por ley. Hay que construir un liderazgo más amable, salir del agravio permanente y la destrucción del Congreso, porque eso es el África subsahariana, son países que no tienen Congreso. Los derechos y la libertad que sostienen estos muchachos en los medios no los van a tener más si la Argentina va hacia una autocracia o un sistema de funcionamiento institucional, en donde el Congreso se convierte en algo parecido a la asamblea venezolana. El tema es más complejo, tienen una gran irresponsabilidad en el manejo de la comunicación. Creen que el mundo es Twitter, un mundo vacío donde lo que se dice hoy, mañana no vale nada. Un "mundo líquido", con una sociedad frágil sin instituciones, algo negativo. Conversé con el ministro Francos y él entiende cómo es el proceso político, cómo se puede pedir el apoyo al Congreso y el respaldo para que haya afinidades a través del mecanismo del agravio permanente. A veces el perro manso puede llegar a morder.

Cuando hablás del "mundo Twitter", en el que se da más importancia a cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres que a la situación económica, ¿crees que más tarde o temprano la realidad económica y la pérdida de la calidad de vida va a terminar superponiendo y doblegando la idea del relato tuitero?

Sin duda, la realidad se va a imponer sobre ese mundo ficticio de Twitter. La realidad es lo que va a mandar porque la gente empieza a tener problemas, los sectores medios que laburan están sufriendo mucho. Ese es el verdadero sector que está pagando el precio del ajuste.

Alejandro Gomel: Lo noto preocupado por lo que dicen algunos medios respecto al Congreso…

Algunos medios no, algunos periodistas. Lo digo para que reflexionen, están equivocados, deben pensar en el país. Nadie va a venir a invertir a un país sin garantías, reglas y leyes. Así como les exigen a los parlamentarios, ellos tienen el deber de funcionar con un sentido patriótico.

AG: ¿No cree que, en el fondo, el que estaría más cómodo sin Congreso sería Javier Milei?

Siempre está la revolución eterna de creer que sin el Congreso se puede gobernar el país, pero pasaríamos a un país en manos de una dictadura. Lo que digo es que el Presidente debe encontrar un camino común, de convivencia y de diálogo para poder llevar adelante los cambios, y eso se debe hacer con el Congreso. No se lidera mediante el agravio o la coerción. Eso puede servir por un tiempo, pero indudablemente la sociedad quiere acompañar a un liderazgo cuando es razonable. Ahora la coerción y el ataque puede servir para amedrentar a unos o a otros.

AG: ¿Le gusta verlo a Menem en el nuevo Salón de los Próceres y no verlo a Juan Domingo Perón?

A partir de la muerte de Carlos Menem, el Salón en donde están las imágenes de los presidentes debería estar la de Menem. Lo otro es una necesidad del Presidente de identificarse con ese proceso. Yo tengo una imagen positiva de esa etapa, especialmente del primer gobierno de Carlos Menem, que ha sido un gobierno de ordenamiento, de nivel institucional para poner a la Argentina en el mundo, una mirada inteligente. Era el tiempo del final de las ideologías, hay que comprender los proceso por cómo ocurrieron y en las ideas que gravitaban, porque si no vienen con el diario de hoy a analizar el proceso del pasado. Hay mucha ignorancia en algunos expositores de la opinión pública porque hablan de pasado y no lo conocen.

Claudio Mardones: Usted contaba que estuvo con el ministro Guillermo Francos. Hace pocos días Javier Milei habló en la Asamblea Legislativa sobre el Pacto de Mayo. ¿Francos le anticipó cómo venía la reunión con los gobernadores? ¿Cómo evalúa que se vaya adelantando la hoja de ruta de lo que puede ser el pacto? A veces pareciera que se retoma el capítulo fiscal y que sin eso es muy difícil poder pensar en avanzar en la Ley ómnibus.

Ya no es más la Ley ómnibus, es un prospecto mucho más razonable y reducido de lo que fue esa ley. Creo que puede tratarse en el Congreso de una manera más razonable. Hay un montón de capítulos que están eliminados, como la parte de cultura, la reforma del Código Civil, la reforma del Código Penal, etc. La estructura es más fiscal, hay temas como la Ley de hidrocarburos. La reunión de los gobernadores la conozco por los medios, viene a cuentas de un tema que veo que aparece con cierta conflictividad, que es el Impuesto a las Ganancias. Es un momento muy complicado en donde hay licuación de salarios y no ha habido recomposición. Lógicamente, el Impuesto a las Ganancias vuelve a pegar en las heridas de la gente que pierde poder adquisitivo. Los gobernadores han planteado que eso no les gusta, hay provincias donde el sector privado tiene buenos sueldos. Este es un tema a dirimir, hay que ver si el Gobierno insiste con eso o si solo aplica únicamente a los grandes ingresos, que podría ser un impuesto más atenuado de menos impacto fiscal. Las provincias plantean otras alternativas como el Impuesto PAÍS, que parecería que no va a prosperar. Hay que buscarle alguna alternativa a esto para ver cómo se compensa lo que perdieron las provincias cuando Sergio Massa hizo un nuevo sistema de la ley de Ganancias.

Reunión con los gobernadores.

CM: No pierdo de vista que su bloque viene de presentar una serie de alternativas, como aumentar Ganancias y meterse en la discusión del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. ¿Cree que algunas de esas propuestas se pueden poner sobre la mesa?

Son dos temas que fueron emitidos, en términos de una mejora en la recaudación. A mí me parece que esos temas deberían analizarse y estar dentro del debate. Son aportes que han hecho dos diputados que integran mi bloque y que han realizado un trabajo muy sólido y eficaz. Es una propuesta para el debate de la ley que va a volver a entrar en discusión. Otro tema muy sensible es el de los jubilados, yo plantee que debíamos llegar a un acuerdo para tratar de mejorar el salario de los jubilados que ha quedado depreciado, deteriorado y destruido con la fórmula de Fernández, que fue letal para los jubilados porque cuando la hizo, después de un año de tener la fórmula anterior suspendida, no puso el rubro o el ítem inflacionario. Con lo cual, en un país como este, donde la inflación es uno de los problemas más graves del país, lógicamente iba a producir la pérdida del poder adquisitivo del jubilado. Hay que tratar de reconstruir eso, hay un pedido especial que ha hecho la Coalición Cívica para el día miércoles. El Congreso ha empezado a funcionar en términos de las sesiones ordinarias, por lo tanto tiene vida propia.

¿Cuál es tu propia visión del futuro del PRO? ¿Cuál es la alternativa de oposición electoral en 2025 a este Gobierno si JxC termina siendo subsumido dentro de LLA?

Creo que el PRO debería tener una identificación con el centro democrático, con una visión propia de los problemas argentinos, con una mirada de vinculación con sectores aliados para hacer un aporte al Gobierno en el Congreso. Desde ahí podemos ayudar. Todos podemos y debemos tener una mirada dirigida a ayudar y el Gobierno debe dejarse ayudar.

