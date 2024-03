Alberto Fernández se sumó a la batalla tuitera: "Presidente, no descargue en otros u otras sus responsabilidades y errores"

Tras la polémica que protagonizaron este sábado Cristina Kirchner y Javier Milei, a raíz de un aumento de los sueldos del Gobierno de casi 50%, situación que el líder libertario prometió revertir y adjudicó a un decreto firmado en 2010 por CFK, esta noche el que se sumó a esos cruces en redes fue Alberto Fernández, que publicó un severo posteo en el que le recordó a Milei que, durante su gestión, excluyó de tales subas a "las autoridades superiores del aumento homologado para empleados del Estado".

Fernández le cuestionó nuevamente al presidente sus erróneas acusaciones en torno al champagne Cristal en la Quinta de Olivos: "Lamento que, después de tener que disculparse por el champán, ahora el presidente tenga que retractarse por haber aumentado su sueldo y el de sus funcionarios en un 48%", expresó el exmandatario.

A continuación, el ex presidente señaló que "Javier Milei nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión, como cuando en campaña dijo que no se iba a juntar con la casta política de Juntos por el Cambio, pero terminó haciéndolo para poder llegar a la presidencia en el balotaje".

Y agregó la captura del artículo 6° de un decreto firmado en 2020 y al respecto remarcó: "Excluí a las autoridades superiores del aumento homologado para empleados del Estado. Esto es lo que usted debió haber hecho".

"Señor Presidente, le sugiero que antes de cuestionar mi gestión, se informe", enfatizó el ex mandatario.

A continuación, Fernández reprobó la postura del Gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también cuestionó uno de los argumentos más recurrentes de Milei, referido a la "herencia económica" de la gestión de Unión por la Patria.

"Recibió un país que soportó el peso de una deuda impagable, una pandemia global, una guerra que aumentó los precios de los alimentos y la energía, y una sequía que nos privó de 25.000 millones de dólares. Con todo eso, nunca dejamos de apostar a la producción, el trabajo y el consumo interno. Algo que su gobierno está destruyendo", denunció Alberto Fernández.

Asimismo, el ex jefe de Estado también se mostró crítico con la política de género de Javier Milei, una cuestión que cobra magnitud luego de la reciente movilización masiva del colectivo femenino frente al Congreso por el Día de la Mujer.

"A diferencia suya, trabajamos por ampliar los derechos de las mujeres, preservamos la igualdad de género y promovimos el respeto a la diversidad. Por todo eso, fuimos mucho mejores de lo que usted es", indicó Alberto Fernández.

Para concluir su mensaje, el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner le pidió a Milei que "no descargue en otros u otras sus responsabilidades y sus errores. Detesto estos debates por las redes sociales. Pero es el modo que usted elige. Con el respeto que me merece su investidura, le pido que revise el rumbo que le está dando a nuestra Patria. Es demasiado doloroso para millones de argentinos y argentinas".

