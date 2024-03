El 8M visibilizó las críticas contra los ataques del gobierno libertario

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el colectivo feminista se concentró frente al Congreso de la Nación y también en distintas ciudades del interior del país. En esta jornada de movilización, las mujeres se unieron para protestar contra el hambre, el ajuste y el DNU de Javier Milei, y para reafirmar su defensa del aborto legal, que pretende volver a poner en discusión el gobierno libertario.

“Estamos en un 8M histórico contra la ultraderecha que hoy está encarnada en el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Estamos frente a un gobierno autoritario que representa la reacción patriarcal, que habla de la motosierra para festejar un plan sistemático de saqueo y hambre y para destruir los derechos de la clase trabajadora y el pueblo, porque está al servicio de los capitales internacionales que vienen por nuestros bienes comunes y nuestra vida, y para poder hacerlo necesita un pueblo con hambre, sin trabajo, sin vivienda, sin educación y sin salud públicas”, dice el documento que se leyó sobre el final de la movilzación.

En la disputa contra las mujeres y la lucha por sus derechos, el Gobierno confirmó que descontará el día a las empleadas públicas que este viernes hayan adherido al paro convocado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa que brinda diariamente en la Casa Rosada.

A pesar de sus definiciones, el funcionario se encargó de aclarar que se trata de una medida que trasciende la fecha del movimiento de mujeres y no descartó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género programe alguna actividad, aunque sería la única dependencia estatal en hacerlo. “A quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que al empleado que no trabaje se le descuenta el día”, precisó Adorni. El mismo día, el Gobierno lanzó una nueva provocación al cambiar el nombre del Salón de las Mujeres (ver aparte).

El desinterés del Gobierno por el 8M no es una novedad para el colectivo feminista, dado que el sorprendente conservadurismo del libertario viene manifestándose sistemáticamente, incluyendo su declaración en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo realizada esta semana, en el marco de su discurso en la inauguración del ciclo lectivo 2024 en el colegio Cardenal Copello.

Frente a un auditorio repleto de alumnos, el Presidente dijo este miércoles que el aborto es un crimen y se refirió a quienes defienden la ley de interrupción voluntaria del embarazo como “asesinos del pañuelo verde”. “Para mí, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico”, lanzó ante los adolescentes.

Recientemente, el Ejecutivo también prohibió el lenguaje inclusivo “y todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública y, en enero, desde el Foro de Davos, el Presidente cargó contra “la agenda del feminismo radical” que, según él, postuló “la ridícula pelea antinatural entre el hombre y la mujer”. Ya desde su campaña electoral, Milei había definido la Educación Sexual Integral como parte de una “agenda posmarxista” que tenía que ver con la “destrucción” de la familia.

“A Milei no le tenemos miedo”, fue una de las frases finales del documento del 8M, que contuvo fuertes críticas a la gestión del líder libertario.

El Salón de las Mujeres, afuera

El gobierno nacional decidió cambiar el nombre del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada, una denominación que le había otorgado Cristina Kirchner en su primera gestión. Karina Milei Karina Milei fue la encargada de presentar el Salón de Próceres de Casa Rosada con un video que fue difundido en el mismo momento en que se realizaba la marcha del 8M. La medida así se cargó de simbolismo y provocación en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la que millones de mujeres se movilizan en todo el mundo.

En el primer piso de la Casa Rosada, ubicado en el ala izquierda, se encuentra ese espacio, que desde el 10 de diciembre de 2023 es utilizado por equipos de comunicación de la administración libertaria como una oficina más.

En el video se vio cómo personal cubre las imágenes de las mujeres representantes de la historia argentina para ubicar los rostros de José de San Martín, Manuel Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Julio Argentino Roca y Carlos Menem, el único ex presidente desde la vuelta de la democracia en 1983 que aparece en esas paredes. “Que haya un Salón de las Mujeres tal vez sea discriminador para los hombres”, dijo el vocero Manuel Adorni al informar del cambio, y agregó que un salón bajo esa denominación “no le da un valor agregado a la mujer como tal”.