El presidente Javier Milei reveló que el cepo cambiario se levantaría a mitad de año. Sin embargo, hizo explícito su pedido de financiamiento para adelantar la medida, afirmando que un préstamo de U$S15.000 millones lo llevaría a llevarla adelante "de manera inmediata".

"Yo prefiero ir sobre seguro, como dice el Fondo Monetario Internacional, y apuntar a mitad de año. Obviamente que si viene alguien y me pone U$S15.000 millones, abro mañana y la economía despega", sostuvo, en diálogo con el periodista Antonio Laje en La Nación +.

En línea, expresó: "Hay economistas que consideran que yo puedo abrir hoy, y es cierto. Pero abrir implica dejar de emitir y si yo hago eso, tengo que hacer la tasa de los pases cero. Entonces ese switch de portafolio puede generar una corrida. Yo prefiero ir sobre seguro, como dice el FMI, y apuntar a mitad de año".

Al respecto, y en base al estado de las reservas, aseguró que "no sobra mucho, pero quién me asegura que no voy a tener un cambio de portafolio hacia dólares instantáneo". "Entonces sigamos con este mecanismo de saneamiento del Banco Central, es más despacio pero más seguro", remarcó.

Sin embargo, no solamente apela organismos multilaterales. Es que también considera que dichas divisas podrían llegar desde el propio gobierno de los Estados Unidos, en el caso de una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones. "Hay algunos mecanismos que son muchísimos más rápidos pero falta mucho para las elecciones", deslizó.

Javier Milei: "Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen"

¿Qué dijo Milei sobre la inflación?

A pocas horas de darse a conocer, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, Milei sostuvo que “la inflación se está derrumbando” y que, incluso, "el ritmo de desaceleración hoy es más rápido que el de la convertibilidad".

Según sus datos y análisis, y reiterando lo expresado en otras oportunidades por parte del mandatario, "estamos encaminados hacia una inflación del 15% en febrero".

Y aunque aclaró que "marzo seguramente va a ser muy complicado porque tiene un tema de estacionalidad muy denso", no descartó que "en abril haya una fuerte caída de la inflación" e hizo énfasis en que "la tendencia a la baja es crucial".

Lluvia de depósitos: desde la llegada de Milei, los argentinos ingresaron US$2.300 millones en bancos

"Si observamos la primera semana de marzo, los índices son inferiores a los de la primera semana de febrero, y así sucesivamente. Al limpiar los datos de efectos estadísticos, aumento de tarifas y prepagas, el número cae a un dígito, situándose entre el 6 y el 7 por ciento", argumentó.

En línea, aseveró que se "está dando una batalla con la inflación" y, en este sentido "desde que asumimos la base monetaria no cambió". "Compramos dólares, cada día abrimos más restricciones. Contraemos tanto que la cantidad de dinero no se mueve”, agregó el presidente.

Para Milei, “si hay algo que podemos ofrecerle a la gente de manera directa es dejar de estafarlos con el señoreaje. La emisión de dinero directa o para pagar intereses del gobierno anterior en el último año es del 13% del PBI. La base monetaria es un 2% del PBI. Está claro el desastre que nos dejaron. Era obvio que esto iba a explotar, estamos haciendo todo para evitar la híper, si nos vamos a eso la pobreza es del 95%”.

Noticia en desarrollo...