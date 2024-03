Día 95: "Victorias de corto plazo"

“La intención de Villarruel es interpretada, desde el entorno de Milei, como un boicot y se empiezan a reflotar teorías e hipótesis que venían desde hace tiempo. Durante la última campaña, antes de que Milei finalmente sea electo, había fuentes que se referían a la vinculación entre Mauricio Macri y Victoria Villarruel para reemplazar a Javier Milei ante una eventual crisis”, señaló Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 14 de marzo del 2024.

Por extraño que fuese, en el Gobierno de Javier Milei se está reeditando la misma interna que en el de Alberto Fernández: el Presidente contra la Vicepresidente. En estos momentos, Victoria Villarruel está en el centro de la escena política y la rodean todo tipo de sospechas de conspiración contra el Presidente. Entre otras cosas, convocó a sesión en el Senado para tratar el DNU sabiendo que el oficialismo puede perder la votación.

Ayer, durante todo el día, hubo trascendidos acerca de que el Presidente había hablado con Villarruel y logrado que la Vicepresidente baje el tratamiento del DNU del temario de las sesiones en el Senado. Sin embargo, desde el entorno de Victoria Villarruel desmintieron rápidamente esta versión. Horas más tarde, la cuenta de X de la Oficina del Presidente, emitió un comunicado en el que alerta sobre “algunos sectores de la clase política que intentan avanzar con una agenda propia e inconsulta”.

Luego, agregó: “Esperamos que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”. La referencia a la vicepresidenta es clara, hasta tiene la sutileza de decir su nombre en el escrito, al hablar de Victorias de corto plazo.

La intención de Villarruel es interpretada, desde el entorno de Milei, como un boicot y se empiezan a reflotar teorías e hipótesis que venían desde hace tiempo.

Durante la última campaña, antes de que Milei finalmente sea electo, había fuentes que se referían a la vinculación entre Mauricio Macri y Victoria Villarruel para reemplazar a Javier Milei ante una eventual crisis. Una de mis columnas en Perfil se titula “¿Ella, el Plan B de Macri?”, donde hago referencia a esto: “aun si Mauricio Macri lograra controlar intelectualmente a Javier Milei y literalmente gobernara sus acciones racionales, conoce perfectamente las dificultades que tiene Milei para que su propia racionalidad gobierne sus emociones. El economista Mariano Fernández confirmaba lo mismo que el libro de Juan Luis González, “El loco”: “Durante los últimos dos años, antes de hacer política, empezó a tener comportamientos que asustaban. Milei sostenía que sus posturas le bajaban desde el cielo. Y eso asustaba (a sus amigos), por eso le aconsejamos que había cosas que mejor no dijera. Pero su comportamiento siempre fue difícil de domar”.

¿Ella, el plan de Macri?

Mauricio Macri debería tener un plan B que trascendiera a Javier Milei y en ese caso no podría ser otro que Victoria Villarruel, quien ya sorprendió en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi, por primera vez un punto a punto de dos, no solo por su mayor consistencia sino, también, por una estética que recordaba a María Eugenia Vidal (quien como gobernadora residió en una base militar) aunque con un contenido muy diferente al de su envase”.

Luego, en enero quién sostuvo esta tesis bastante en soledad es el dirigente social y político Juan Grabois, quien en dialogo con un medio televisivo aseguró que los que están “conspirando abiertamente” contra Milei son Villarruel y Mauricio Macri. “Quien quiere voltear a Milei es Macri y Villarruel”, advirtió Grabois.

En esa misma semana, que fue la primera de enero, el medio británico Financial Times publicó una nota acerca de esto mismo. “Villarruel, de 48 años, ahora lidera el Senado y es primera en la línea de sucesión para la presidencia, una posición crucial, dicen los analistas, dado que el estatus de Milei como un outsider político con pocos escaños en el Congreso plantea una posibilidad real de que no termine su mandato de cuatro años”. Luego, el medio británico cita en off a un diplomático británico que manifestó: “Hay que seguir de cerca sus pasos, es una mujer que está dispuesta a todo”.

Ayer, el mismo Grabois publicó un tuit al respecto en el que se comunicó con Javier Milei para advertirle que “lo van a usar de carnicero”:

Yo te avisé @JMilei, te van a usar de carnicero, te van a voltear y te van a tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país.



“Milei es él, su hermana y las redes sociales”, declaraba el expresidente en la conferencia de un evento organizado por la Fundación Libertad de Rosario, remarcando que fue la gente quien lo eligió y quien votó por este cambio. Luego de analizar todo esto, las palabras de Macri acerca de que la “Libertad Avanza es un partido infiltrable” o que Milei es sólo él y la hermana, adquieren otro significado.

Desde el punto de vista institucional, la Ley de Acefalía es bastante clara: Si el presidente no pudiese ejercer su cargo o renunciase, quien asume el cargo es el vicepresidente. Artículo 1°. — En caso de acefalía por falta de Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el Presidente Provisorio del Senado, en segundo lugar por el Presidente de la Cámara de Diputados y a falta de éstos, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto el Congreso reunido en Asamblea haga la designación a que se refiere el artículo 88 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°. — La designación, en tal caso, se efectuará por el Congreso de la Nación, en asamblea que convocará y presidirá quien ejerza la Presidencia del Senado y que se reunirá por imperio de esta ley dentro de las 48 horas siguientes al hecho de la acefalía. La asamblea se constituirá en primera convocatoria con la presencia de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara que la componen. Si no se logra ese quórum, se reunirá nuevamente a las 48 horas siguientes, constituyéndose en tal caso con simple mayoría de los miembros de cada Cámara.

Villarruel es un personaje relativamente nuevo en la política. Su pasado es más desconocido. Quien sí recorrió un camino con ella es Cecilia Pando, a quien entrevisté hace poco en Periodismo Puro, precisamente para desentrañar el misterio que encierra la figura de Victoria Villarruel. Pando aseguró que su marido conoció a Videla gracias al contacto que realizó Victoria Villarruel.

Además, le preguntamos sobre esta información que teníamos nosotros desde Perfil y que luego publicó el Financial Times. "Quiero que Milei termine su mandato... Y si es Victoria, se apoyará a Victoria", señaló Cecilia Pando.

Cecilia Pando: “Fue terrible la guerra en los 70, tenemos la obligación de cerrar esa etapa”

Quién salió a respaldar a Victoria Villarruel es el senador Luis Juez en La Nación Más. “Ya estamos en sesiones ordinarias y el reglamento es muy claro”. declaró Juez en referencia al DNU.

Por otro lado, el diputado José Luis Espert, en el mismo medio, dejó entrever más dudas que certezas sobre la lealtad de la Vicepresidente. “A la luz de esto, me genera dudas si Villarruel quiere desestabilizar a Milei”.

Confusión de batallas

Me pregunto qué pasaría en una eventual Asamblea Legislativa, quiénes podrían ser los personajes más importantes que podrían llegar a conducirla. De los debates en el periodo de sesiones extraordinarias, quien verdaderamente se destacó y tiene capacidad de conseguir apoyo tanto de los halcones del PRO como de los kirchneristas, es Miguel Ángel Pichetto, quien muestra superioridad. “Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”, apuntaba Pichetto en una de las sesiones, mientras que, en otra sesión, se dirigió directamente a la bancada de mileistas y les dijo que no sean “pelotudos” y dejen de aplaudir, tratando casi de alumnos a los que estaban en la bancada y en los palcos. El maestro de gestión, Peter Drucker, decía que la autoridad verdadera es aquella que no es la formal, sino la informal, aquella que los demás le asignan a las personas independientemente del cargo que ocupa. Me pregunto si este hombre será la clave en el futuro de una situación de complejidad y de conflicto de poderes.

La realidad es que, desde el punto de vista práctico, Victoria Villarruel podía seguir esperando para convocar a la sesión en el Senado. Además, hay en curso un acuerdo con los gobernadores a quienes se les puede pedir que manden a sus senadores y diputados a votar el DNU una vez alcanzado el pacto. En ese sentido, si la Vicepresidente quiere ganar la votación en el Senado no tiene sentido llamar a sesión, antes de alcanzar este pacto con los mandatarios provinciales.

Veremos cómo continúan desarrollándose los hechos. Es importante entender que siempre hay que estar del lado de la democracia y de las instituciones de la república que tanto nos costó y nos cuesta construir.

