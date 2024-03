No es la primera vez que lo desautoriza. Pero la paciencia del presidente pareció llegar a un límite, según repiten quienes estuvieron con él durante los últimos días. La relación de Javier Milei con su vicepresidenta Victoria Villarruel pasa por un momento delicado. Es una situación similar a la que hubo a comienzos de la gestión cuando la titular del Senado decidió elegir al jefe de bloque, que no era el que tenía en mente su compañero de fórmula.

Milei y Villarruel mantenían, hasta este martes, dos disputas. Una es el aumento de las dietas de diputados y senadores, que la casa Rosada exigió retrotraer. Es un tema delicado, en la misma semana en la que el presidente tuvo que dar marcha atrás con un aumento de su propio salario, después de una lluvia de críticas opositoras y mientras se profundiza la caída de los ingresos de los argentinos.

Victoria Villarruel y Martín Menem decretaron la suspensión del aumento a diputados y senadores

El primer paso para anular los aumentos lo dio Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pero en el Senado, Villarruel consideraba que esa decisión era equivocada y defendió hasta último momento el aumento de las dietas. "La marcha atrás la tienen que hacer los jefes de bloque, no la titular del Senado. No le estamos diciendo a Milei que no lo hagamos, pero sí que la forma es fundamental", explicaban a PERFIL un funcionario del Congreso que trabaja con ella. Finalmente, en la noche del lunes, se confirmó que la suba quedaba suspendida.

Javier Milei y Victoria Villarruel, en su época de diputados.

Puentes con la oposición y el futuro del DNU

Más allá de las formalidades, hay quienes afirman que estas diferencias forman parte de un trabajo silencioso que la Vicepresidenta hace con otros sectores políticos para no detonar los puentes de negociación a medida que avanza la gestión libertaria.



Por estas horas se negocia además el futuro del DNU 70/2023, que funciona como pilar del plan económico de Milei. La normativa debe ser avalada o rechazada por ambas Cámaras. El jueves podría haber una sesión especial para definir su futuro.

Villarruel dilató la cuestión el mayor tiempo posible pero la presión de los senadores puede torcerle el brazo esta semana. Si hay sesión, la oposición está muy cerca de rechazar la iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Unión por la Patria es la primera minoría en la Cámara alta y cuenta con 33 legisladores, a sólo cuatro del quórum.

Mariano Cúneo Libarona desmintió haber defendido al capo narco "Mameluco" Villalba: "Es mentira"

A ellos se sumó un grupo de senadores de la oposición, encabezados por los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider, que plantearon la misma posición de rechazo.

"Detona todo"

"Si Victoria habilita el tratamiento para una derrota importante del Poder Ejecutivo, detona todo. Eso no va a pasar. Una cosa es la chiquita, la interna. Otra es un plan de gobierno", disparó un senador oficialista ante este medio.

Villarruel en el Senado.

En los últimos días, en los pasillos del Senado se rumoreó que la vice se había distanciado de su principal ladero, Guillermo Montenegro y ahora se apoyaría más en su secretario administrativo, Agustin Giustinian, exmano derecha de Federico Pinedo, hoy también dentro del gobierno.

"Nosotros queremos voltear el DNU. Si ella está de acuerdo por una interna con el Presidente no nos interesa. La sesión la tiene que convocar y tenemos los votos para darle un corte a un DNU ilegal", consideró un senador del interior que responde a Cristina Fernández de Kirchner.

RI/ff