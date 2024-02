Tras la caída de la Ley Omnibus y la pelea con los gobernadores, el gobierno de Javier Milei venía dilatando la convocatoria a la sesión especial para tratar la valides del DNU 70/23 de desregulación de la economía.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, desoyó los pedidos del bloque kirchnerista (que cuenta con 33 senadores). La bancada que conduce José Mayans reclamó por una sesión para el 1, el 15 y el 23 de febrero, pero la vicepresidenta no se las concedió. Esto le valió fuertes críticas en la sesión preparatoria y hasta una denuncia penal.

Pero ya no le queda margen de negociación y ahora deberá responder al pedido encabezado por el correntino Carlos “Camau” Espínola, jefe del bloque Unidad Federal, junto a sus compañeros Edgardo Kueider, de Corrientes, y Alejandra Vigo, de Córdoba. Entre los firmantes se sumó además un radical, el fueguino Pablo Blanco.

Suscribieron también la solicitud senadores que responden directamente a sus gobernadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Misionero; José María Carambia y Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz; y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro.

"Nos dirigimos a usted a fines de solicitarle tenga a bien, según lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento del Honorable Senado, en virtud de su facultad, convocar a una sesión especial para dar tratamiento al Mensaje 1/24 Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23”, pidieron este lunes a la vicepresidenta, sin especificar un día y horario particular", dice el comunicado.

La semana pasada, entre cruces y acusaciones, quedó conformada la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo y donde el oficialismo quiere discutir más de un centenar que quedaron pendientes de gestiones anteriores.

Sin embargo, desde la oposición insisten que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.122, desde el 19 de enero pasado están vencidos los plazos de tratamiento del DNU en la comisión, y ya se puede directamente discutir “de oficio” en el recinto, es decir, sin que haya dictamen de la comisión.

Se necesitan 37 senadores para voltear o aprobar el DNU el Senado. El kirchnerismo cuenta con 33 y le hacen falta 4 más para alcanzar el quórum necesario. Sin embargo, el resto de la "oposición dialoguista" no quiere quedar pegado al kirchnerismo en la votación. "No estoy muy segura de que la oposición quiera derribar el DNU. Hay senadores que no quieren quedar pegados a nada que se parezca al peronismo, es como si fuéramos leprosos", dijo Silvia Sapag, senadora nacional por Neuquén, del bloque Unidad Ciudadana, vicepresidenta tercera del Senado.

Qué dicen los senadores dialoguistas



El 21 de diciembre de 2023 (último día en que posteo en redes sociales), el senador Nacional por Corrientes, Carlos “Camau” Espínola, ya había fijado una posición: "Un mega DNU no es el camino. Las reformas que la Argentina necesita se lograrán con diálogo y consenso democrático. Es el único camino para salir de esta profunda crisis, que tanto afecta y angustia a nuestro pais".

Por su parte, el senador, Edgardo Kueider, del bloque Unidad Federal, también manifestó su rechazo: "Junto a senadores de diferentes bloques opositores, solicitamos a la presidencia de la Cámara que convoque a sesión especial para tratar el DNU 70/23, sobre el cual manifesté mi postura de absoluto rechazo por inconstitucionalidad el 21/12/23 por este medio".

El mega DNU 70/23 de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente el juez federal Alberto Recondo la dejó sin efecto.

