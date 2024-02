El ex gobernador de Salta y senador nacional, Juan Carlos Romero, aseguró que los kirchneristas cuestionan el articulado del DNU porque están convencidos que con el programa de Massa y sus políticas propias “íbamos a estar bien”. “Creemos que cualquier cosa que se haga distinto al kirchnerismo nos puede sacar del pozo”, apuntó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos Romero es senador por Salta. Fue gobernador de su provincia por tres períodos y ha sido senador nacional en cuatro períodos. A su vez, fue vicepresidente primero y segundo del Senado de la Nación.

Alejandro Gomel: ¿Qué va a pasar con el DNU? ¿Qué visualiza?

Es muy complicado asegurar que el DNU vaya a ser aprobado. Entre otras cosas, el decreto es larguísimo en cuanto a la cantidad de materias que tiene y nadie trajo una buena manera de explicar la motivación, las ventajas y el proyecto de la idea, porque el decreto es casi un plan de gobierno. Hemos insistido para que se constituya la comisión, ya en el Senado hace mucho tiempo que se han integrado los miembros. En la Cámara de Diputados estaba demorado porque el kirchnerismo planteaba un retraso de la distribución por número. En el Senado eso no se discute porque fue aprobado con 39 votos, se aprobaron la autoridades, la integración de las comisión y el número de miembros de esta.

En el Senado se votó y se aprobó la integración. Queremos que los que escribieron vengan y den la cara. No va a dar para estirarlo mucho, propongo que se estudien los más de 100 decretos que nunca trató el kirchnerismo a pesar de tener mayorías. La última reunión de la comisión que hizo el kirchnerismo fue el 26 de junio del 2022. Entonces, ahora hablan de hacerlo rápido, pero vamos a ir estudiando el decreto grande Milei y vamos a ir viendo todo lo viejo.

AG: Veo que no hay apuro…

Sí, pero no creo que tenga mucho tiempo. Lo que siento entre los colegas es que quieren que tengamos una definición entre 2 o 3 semanas. El Gobierno no ayuda mucho con los mensajes que envía y tampoco con las expresiones públicas.

Carlos De Angelis: Me he tomado el esfuerzo de leer completo el DNU 70/23. ¿Qué opina sobre que leyes completas se deroguen a partir de un decreto?

Es el sistema que tenemos, que puede ser mal o exageradamente usado. Es cierto que cuando los gobiernos tienen prisa y no tienen numero van a recurrir al decreto. La ley que los reglamenta, del 2006, la fundamentó Cristina Kirchner. Es una ley que le da más ventaja al decreto que a una ley común, porque una ley necesita ser aprobada en las dos cámaras, con que el decreto sea aprobado en una cámara está bien. Se reglamentó y se está haciendo uso y abuso de eso, pero como en Argentina falta consenso y capacidad de diálogo y acuerdo, ya que en Argentina estamos hace muchos años en una grieta que imposibilita el debate y la cooperación, cualquier acuerdo es traición y eso es feo. Por ejemplo, para muchos la desregulación aérea es una necesidad, y para el estatismo y el kirchnerismo es una catástrofe, pero es imposible llegar al acuerdo. Creo que en el discurso, cuando los kirchneristas cuestionan el articulado del decreto, no quieren los cambios que propone el Gobierno porque están convencidos de que con el programa de Massa y el kirchnerismo íbamos a estar bien, pero yo vengo hace 20 años sosteniendo que íbamos a estar peor. De hecho, estamos peor, hemos tenido más inflación que Venezuela.

Los enfrentamientos de Javier Milei

AG: ¿Qué opina de las agresiones del Presidente?

Si lo hablamos desde el punto de vista de las ciencias políticas, ese tipo de conductas son poco prácticas. Pueden servir para la tribuna pero para gobernar hace falta más diálogo, y el Presidente no tiene mucha gente que gobierne en su gestión y eso hace más difícil el tráfico para sacar leyes. Desde el punto de vista personal, diría que uno se siente frustrado. No me siento aludido por los insultos pero tampoco es lindo que ese clima se esté dando todo el día. No se dejan ayudar, a pesar de que tengamos voluntad de que las cosas se hagan, porque creemos que cualquier cosa que se haga distinto al kirchnerismo nos puede sacar del pozo. El kirchnerismo está convencido de que veníamos bien y el Gobierno está encontrando cámaras, pozos ciegos, cuevas, corrupción y dinero despilfarrado.

El vínculo entre el Presidente y el Congreso

CDA: El primero de marzo es el inicio de las sesiones ordinarias. ¿Qué expectativas tiene sobre el discurso del Presidente? Cuando asumió le dio la espalda al Congreso. ¿Espera señales más amistosas?

Tiene que cumplir con lo que dice la Constitución y el reglamento. En el caso de la apertura de sesiones, el Presidente se ve obligado a anunciar el estado de la Nación. Espero un discurso técnico, de proyección, con estrategia y camino. Muchos argentinos están sufriendo este ajuste duro pero necesario que se está haciendo para bajar la inflación y parar el gasto. Es bueno que el Presidente lo anuncie con esperanza de que vamos a seguir adelante, pero si hay agresiones y demás, la sesión va a ser intolerable.

A veces tenemos una intolerancia política en Argentina que no se está desandando. El kirchnerismo fue un gran cultor del enfrentamiento con los medios, con las empresas y con las políticas. Esto es un camino opuesto pero parecido.

