Sergio Massa trabajará en Greylock Capital Management, un fondo de inversión de Estados Unidos

El ex ministro de Economía, Sergio Massa, parece haber dejado atrás la contienda electoral que terminó con su derrota a fines de 2023. Desde marzo nuevos rumbos lo esperan: trabajará en diez proyectos para Greylock Capital Management, un fondo de inversiones de Estados Unidos que tuvo un rol activo en el año 2020 en la reestructuración de la deuda privada del país. Además, este fin de semana se reunirá con dirigentes del Frente Renovador y a fines de marzo se publicará su primer libro.

Así lo confirmaron a PERFIL fuentes del Frente Renovador, que especificaron que el ex candidato a presidente de Unión por la Patria no se ocupará de los temas ligados a Argentina en su nuevo rol. “Trabaja para Greylock pero no puede trabajar en Argentina. Le dieron diez proyectos que trabajan sobre economía real. En el país, para cumplir la ley de ética pública, no podría trabajar casi en ningún lado", explicaron a este medio.

Su participación en esos proyectos estará orientada, dijeron, "sobre todo a bonos verdes y economía real". El primer viaje con ese fin sería a fines de marzo.

Sergio Massa.

Cuándo podría darse la vuelta mediática y política de Sergio Massa

A finales de noviembre de 2023 ya circulaban versiones de un posible desembarco de Massa en un fondo de inversión. De acuerdo a información de la revista Forbes en ese momento, el mayor interesado era “Renaissance Fund” una filial de Greylock Capital Management, bajo la dirección de Hans Humes.

Por ese entonces, Hans Humes, CEO de Greylock, se refirió al ahora ex ministro de Economía y expresó: “Creemos que sería una gran incorporación para nosotros. Sabemos que otras instituciones están hablando con él sobre oportunidades futuras. Pero dada la estructura única de nuestro fondo, estamos seguros de que es el ajuste óptimo para alguien de sus habilidades”.

Humes, conocido como un “diplomático” de las reestructuraciones de deuda, articulaba en 2020 el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, por sus siglas en inglés) y es quien ahora convocó al tigrense para este rol luego de que terminara su gestión al frente del Ministerio de Economía.

Desde el Frente Renovador agregaron que el ofrecimiento se debe a su perfil de trabajo y las relaciones que tiene, razón por la que es consultado por países de Centroamérica y para operaciones de bonos verdes.

El peronismo debate posiciones frente al gobierno de Milei: reaparecerán Máximo Kirchner y Sergio Massa

La "reaparición" de Massa: reunión este sábado con dirigentes del Frente Renovador, diálogo con Cristina y los gobernadores

A poco más de tres meses de perder en el balotaje frente a Javier Milei, este sábado 24 de febrero Sergio Massa "reaparecerá" en una reunió n en la localidad bonaerense de Roque Pérez, de la que participarán más de 20 intendentes del Frente Renovado (FR), entre ellos Maximiliano Sciaini, de ese distrito.

El objetivo del encuentro, dijeron desde el FR, es debatir la situación económica, sobre todo enfocada en el mercado laboral y el impacto que tienen en la clase media las medidas del Gobierno. En la provincia de Buenos Aires, el foco estará en temas de educación, seguridad y la obra social provincial IOMA.

Por estos días, confiaron desde su partido, Massa mantiene diálogo la exvicepresidenta y con los referentes de las provincias: “Habla con Cristina (Kirchner) y con todos los gobernadores”, aseguraron. “El camino es el consenso y el diálogo es el eje", agregaron.

El ex ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

Un 'think tank' y un libro que saldrá en marzo

Marzo trae además otros proyectos para el ex presidente de Diputados: está trabajando con la Fundación Encuentro, 'un think thank' enfocado en economía macro que integran también José Ignacio De Mendiguren y Gabriel Rubinstein. La sede del proyecto está en Avenida Libertador y Callao de la ciudad de Buenos Aires.

Sumado a esto y en línea con lo que ya hicieron en su momento ex funcionarios como Cristina Kirchner, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, Massa prepara un libro: se espera que esté en librerías a finales de marzo.

AG / Gi