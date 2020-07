Hans Humes, de Greylock: “Lo que están haciendo los acreedores puede generar un default duro y largo”

“No creo que estén evaluando correctamente que lo que están haciendo puede generar un default duro y largo", aseguró el titular de Greylock Capital, Hans Humes, uno de los armadores del ACC -Argentina Creditor Committee-, uno de los tres grupos que negocian con el Gobierno el canje de deuda bajo ley extranjera.

Así, Greylock aceptó la oferta de canje y Humes dejó el ACC, que hoy se unió en una contrapropuesta a los grupos que ya venían trabajando juntos: el Ad Hoc Bondholder Group y el Exchange Bondholder Group. La contraoferta, sin embargo, fue rechazada por el Gobierno. El presidente Alberto Fernández aseguró que es muy difícil mejorar la propuesta. "Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta la Argentina", sostuvo por su parte el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Para Humes, la última propuesta que hizo el Gobierno “es lo suficientemente buena. No estaba cómodo con cómo estaban procediendo los grupos de acreedores”, explicó. La cartelización de los bonistas, en tanto, no cayó bien en Ministerio de Economía, desde donde venían advirtiendo sobre esa estrategia.

Los acreedores rechazaron la oferta del Gobierno y presentaron una contrapropuesta

“Creo que no están leyendo la realidad de la situación argentina. Podríamos haber obtenido alguna concesión en el lenguaje legal y en las comisiones de los asesores, pero no el mismo valor presente neto (VPN) por bono al que la Argentina ya le dijo que no muchas veces”, explicó Humes a PERFIL sobre las últimas instancias de negociación.

BlackRock. El representante del fondo de inversión que tiene buen diálogo con los funcionarios argentinos, advirtió que los demás grupos tuvieron prácticas cuestionables. “BlackRock les mintió a los acreedores. Dijeron que tenían una línea de comunicación con Alberto Fernández, les dijeron que él se iba a mover (para mejorar la propuesta) y yo sé que esto no es cierto”, advirtió.

Para los analistas, el canje local abre la puerta a una nueva mejora de la oferta de deuda

La propuesta que extendieron los tres grupos de acreedores asegura que representa “concesiones económicas y legales significativas, incluido que los nuevos bonos que se emitan para reemplazar a los bonos Globales, mantengan una versión modificada del contrato de 2016”.

“Creemos que nuestra propuesta mejorada dará alivio de corto plazo, entregará una solución de mediano plazo para volver a los mercados internacionales y proveerá el marco legal para promover la inversión que el país necesita en el camino de la sustentablidad”, señalaron los grupos formados por BlackRock, Fidelity, Ashmore y los bonistas que entraron a los canje de 2005 y 2010, dirigidos por el abogado Dennis Hranitzky, ex representante del fondo buitre NML Capital, de Paul Singer.

PV