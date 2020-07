Alberto Fernández sobre la deuda: "La contraoferta nos demanda más esfuerzo, seguiremos discutiendo"

El presidente Alberto Fernández, se refirió a la contraoferta de un grupo de bonistas en la negociación por la deuda externa y aseguró que "la Argentina ya ha hecho un enorme esfuerzo con la oferta que hizo" y que por eso "es muy difícil hacer una oferta mejor" porque se "empieza a poner el riesgo el mañana".

El mandatario aclaró que esperaban la contraoferta de los acreedores que aún no arreglaron con el Gobierno: "Vamos a seguir hablando y seguir con la negociación. La Argentina ha hecho un enorme esfuerzo con la oferta que ya ha hecho. Es muy difícil hacer una oferta mejor, hacer una oferta mejor empieza a poner el riesgo el mañana".

"Busco que la Argentina resuelva un problema que de tal modo, no tengamos que discutir más con los acreedores. Que cuando haya que cobrarle a la Argentina, simplemente cobren y no que sigamos discutiendo cómo hacer para pagar", añadió en diálogo con la TV Pública, donde respondió preguntas de jóvenes de todo el país.

En esa línea, siguió: "Nos demanda más esfuerzo, pero como queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo. Es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo que hicimos. Nos pone al límite, no queremos hacer una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables".

El mandatario también hizo referencia a la desaparición de Facundo Astudillo Castro: "Hay que ver exactamente qué fue lo que pasó. Nos preocupa a todos. Es la desaparición de una persona en democracia. Y con algún dato que señala la mamá de Facundo y algunos testigos que dicen haberlo visto en un móvil policial antes que desaparezca".

"Tenemos que ser muy severos, inflexibles, duros. No es posible que en plena democracia y en un Estado de derecho la violencia institucional se instale entre nosotros. Eso no nos pone felices. Tenemos que garantizar que la investigación se haga como corresponde. No quiero vivir en un país donde pasan estas cosas", comentó.

