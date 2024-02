En una entrevista que brindó en el marco de su visita a Corrientes, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra los diputados y senadores luego de afirmar que el Congreso es "un nido de ratas". Los parlamentarios, que ya fueron rechazados en el discurso presidencial del 10 de diciembre y luego cuestionados por la caída del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", no se quedaron en silencio. El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, llamó a votar en contra del mega DNU libertario, mientras que el senador radical Pablo Blanco presentó un proyecto para repudiar los dichos. También pidió que el jefe de estado se disculpe en la apertura de sesiones ordinarias.

En el marco de los actos por el 10° aniversario del Club de la Libertad, Milei voló hacia la provincia mesopotámica y, en el pasaje de una entrevista que brindó, volvió a atacar a los parlamentarios, a quienes viene fustigando desde su llegada a la Casa Rosada y desde la campaña electoral, calificándolos bajo el mote de casta. "Ellos parten del supuesto de que la gente los ama y yo parto de un supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia", arremetió.

Ley Ómnibus: el Gobierno comenzó a preparar el terreno en el Senado

Envalentonado, continuó: "Sin embargo, se opusieron ferozmente. Es raro, ¿no? Bueno, no es raro, cambiemos el supuesto de que los políticos no son ángeles, sino soretes, y ahí les va a dar bien el cálculo”.

La relación entre Milei y el Congreso, del cual formó parte desde 2021 como diputado, siempre estuvo marcada por la tensión. Durante la campaña que lo erigió como Presidente, el libertario ubicó a diputados y senadores como "la casta", un grupo privilegiado que vivía a costas del pueblo. Luego, cuando asumió formalmente el cargo, dio su primer discurso de espaldas al palacio legislativo. El último hecho de esta desafortunada trama se vio con el retroceso a comisión de la ley ómnibus y el enojo de Milei con los diputados y gobernadores.

Milei tildó de "traidor" López Murphy y apuntó al Congreso: "Es un nido de ratas"

Una de las primeras respuestas fue la de Germán Martínez, que además preside el bloque de UxP en Diputados: "La mejor manera de repudiar la última agresión de Milei al Congreso ("es un nido de ratas") es rechazando el mega DNU 70/2023. De nada sirven tuits y comunicados si después no se sientan en sus bancas para dejar sin efecto el mayor atropello a las facultades del Congreso", escribió en la red social X.

Este lunes, el presidente de la Cámara, Martín Menem, presentó a través de una nota formal a los ocho representantes que integrarán la Comisión de Trámite Legislativo, tiempo después de que Victoria Villarruel presentara los nombres en el Senado. A partir de ahora, ya quedan designados los congresistas que trataran el DNU 70/2023.

El pedido de un senador radical para Milei

“Sus declaraciones no dañan a los legisladores sino a esta institución fundamental de la democracia. Espero su pública retractación el día 1 de marzo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa”, manifestó Blanco en un comunicado.

A raíz de los dichos de Milei, presentó un proyecto en repudio a las declaraciones y pidió que el mandatario "se retracte" el 1 de marzo, durante el discurso que debe brindar ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias.

El senador radical Pedro Blanco tildó al Gobierno de Javier Milei como "cesarista, místico o totalitario" por las "descalificaciones" del presidente hacia el Congreso.

"Sólo un gobierno cesarista, místico o totalitario tiende a descalificar de ese modo intentando suprimir las disidencias sin el más mínimo respeto por la división de poderes”, sostuvo el senador de Tierra del Fuego.

Más duro, sostuvo que "si el Presidente odia a la casta sería bueno que empiece a barrerla de su propia casa". “Nosotros como representantes del pueblo de las provincias vamos a defender la institucionalidad antes que a las personas", siguió.

Gi