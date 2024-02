Por DNU, el Gobierno va por la baja de nueve fondos fiduciarios

El presidente Javier Milei adelantó en una entrevista durante la semana que iría por la eliminación de los Fondos Fiduciarios vía decreto, lo que confirmó el vocero Manuel Adorni este jueves.

Se trata de fondos que rondan los US$ 2 mil millones, y que el Presidente quiere eliminar dado que constituyen “cajas negras” de la política. De hecho, quedaron en la mira tras la fallida sesión de la ley ómnibus.

En concreto, en la Casa Rosada insisten con que son nueve los fondos fiduciarios que se eliminarán, aunque hay diez que fueron creados por decreto y que podrían ser disueltos con la sola firma del Presidente.

Según pudo saber PERFIL, son el Fondo Fiduciario (FF) de “Transporte Eléctrico Federal”, creado por resolución 174/00 de la Secretaría de Energía y que en el Presupuesto 2023 tiene asignados $ 7.300 millones; el FF de “Desarrollo Provincial”, creado por el decreto 286/95 tiene asignado $ 2.925 millones; el FF de “Capital Social –Foncap”, que surge del decreto 657/97 y que tiene recursos por $ 245 millones.

A su vez, se encuentra el FF “Infraestructura de Transporte”, creado por decreto 976/01 y que cuenta con $ 441.240 millones; también está el de FF de “Infraestructura Hídrica” del decreto 1381/01, con $ 44.881 millones; el “Fondo Procrear”, surgido del decreto 902/12 que cuenta con $ 201.058 millones.

También el FF “Seguridad Aeroportuaria”, surgido del decreto 1334/14 y que tiene asignados $ 1.113 millones; también está el de “Cobertura de Salud”, creado por el decreto 908/16, y que cuenta con $ 20 millones; también está en evaluación el FF “Progresar”, surgido del DNU 57/22, y que cuenta con $ 201.058 millones asignados. También está en evaluación el “Fondo estabilizador del trigo”, surgido del decreto 132/22.

Ayer Milei se reunió con José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Los dos economistas conversaron largamente sobre los 28 Fondos Fiduciarios, que según estiman, representan cerca de US$ 3.400 millones. “… Afilando el lápiz... y la motosierra”, lanzó Espert en sus redes sociales. El recorte que en Casa Rosada aseguran está en el tope de prioridades del Presidente, implicaría casi un 60% de esa baja de recursos.

Milei y Espert no solo se quedaron con el análisis de lo relativo a fondos fiduciarios sino que también avanzaron en el análisis de empresas y entes públicos. Según pudo averiguar este diario, al parecer del Presidente hay tres grandes grupos de entes que no están correctamente presupuestados.

En primer lugar las empresas públicas, que son 34 y que representan erogaciones por US$ 12 mil millones. Por otra parte están los fondos fiduciarios que implican US$ 3.400 millones. Luego hay un tercer grupo que nuclea organismos como AFIP, PAMI, Incaa que implican alrededor de US$ 8.600.

Milei y Espert conversaron sobre los US$ 24 mil millones, que según estiman representan casi el 20% del gasto público y que

“casi” no tienen control del Congreso.