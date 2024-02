Carla Carrizo: “Milei tiene que elegir entre ser un Jefe de Estado o un influencer”

La diputada nacional Carla Carrizo criticó el cierre del INADI y el estilo comunicacional del Presidente. “Queremos decirle a toda la ciudadanía que esa lógica de impotencia política con la que se acomoda el Presidente no es correcta”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carla Carrizo es diputada nacional de Evolución Radical por la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es tu reflexión sobre el anuncio oficial del cierre del INADI?

Estoy un poco sorprendida, porque uno esperaba que el liderazgo de Milei venga a cambiar la Argentina, sobre todo las prácticas institucionales del país. Debo confesar que cada vez veo más cerca el mileismo a lo peor del kirchnerismo, el INADI es el ejemplo de eso, porque es un instituto que nació de una política de estado de todos los gobierno democráticos: La primera ley es de De La Rúa en 1988, en 1995 por ley el ex presidente Menem crea el instituto, que se va nacionalizando y logra una cobertura de 23 provincias, no es una cuestión social ni una incidencia desmedida. De hecho es menos de lo que tiene el instituto nacional de juventud en el presupuesto, que nadie sabe para qué sirve. El deterioro empieza en 2009 con el Gobierno de Cristina, ahí se acabó la ley, se apropió la institución presidencial de un organismo que estaba pensado para la sociedad, porque la defensa de los derechos humanos es que no le corresponden a ningún gobierno ni a ningún ejecutivo de turno. En el caso de Cristina en 2009 se rompe la aplicación de la ley y empiezan las intervenciones, que se agravan con Alberto, que en 2020 el caso del INADI es emblemático, porque la designación de Donda, a quien respeto, es incorrecta e ilegal, porque lo hace por un decreto ilegal cuando la ley dice que quien está a cargo del INADI esa una persona que debe estar seleccionada por el Congreso, para que no dependa del Gobierno.

Cierre del INADI: el gobierno dijo que había 7.000 expedientes sin trámite y "superestructura" ineficiente

El caso del INADI demuestra que Milei es la vieja política, en lugar de cumplir la ley, hace lo mismo que hicieron todos los gobiernos que han hecho mal: lo vacían de poder. Hay que romper mitos, el INADI funcionaba mal porque una vez que se apropian de lo público, empiezan los repudios colectivos, pero más allá de lo que veíamos en la prensa, las personas con discapacidad, los niños que sufren bullying y las personas con problemas de salud eran los que usaban el INADI, estaba instalado.

Fue una institución y un proceso de construcción institucional de la democracia Argentina, hasta en crisis Duhalde lo sostuvo. Es paradójico que Milei, que hace un culto de la libertad, haya detonado en forma ilegal uno de los institutos que se debían mejorar y respetar con la ley. No era hacer mal, era hacer bien. Fue tan bueno el trabajo que se hizo con la ley ómnibus que había temas en los que había consensos, como el tema del INADI, en el que todos coinciden que debíamos avanzar, con esto lo quema. Milei usó la peor herramienta: vaciarlo. Está mal lo que se hizo.

La corrupción como excusa para el recorte del Estado

AG: ¿Hacia dónde crees que pueden desembocar los rasgos autoritarios de Milei?

El Fondo Monetario Internacional le aconsejó al presidente que amplíe su base política, un presidente sin partido construye bases políticas, no se aísla. Es muy interesante ver cuál va a ser el Presidente que inaugure las sesiones el primero de marzo en el Congreso.

Carlos de Angelis: ¿Hacia dónde va a ir el radicalismo? ¿Va a optar por una oposición o va a tomar iniciativas políticas?

El sistema político cambió y Juntos por el Cambio ya es historia, al menos una historia parlamentaria. En el 2023 funcionamos como interbloque, pero en 2024, después de la elección presidencial, los partidos que componemos JxC estamos renombrados por nombre propios. El radicalismo volvió a tener su propio bloque. Ha habido una reconfiguración política porque la competitividad que tuvo la oposición de centro desarrollista a nivel provincial no se verificó en la elección nacional, entonces quedó como disociado el país con las provincias, con 10 gobernadores nuevos con una impronta que tienen más en común que lo que los divide, y eso no tiene liderazgo presidencial.

Reivindicando su plan "motosierra", Milei insistió en que el ajuste "lo está pagando la casta"

Esa foto que vemos entre los gobernadores y presidentes se da en la banca de diputados, en donde hay bloques con mucho potencial pero esperando una configuración más certera de la política argentina. Estamos todos mucho más unidos de lo que parece, porque es un partido que tiene 5 gobernadores. El radicalismo está esperando 100 días, lo que la práctica democrática indica en todos los países democráticos es que los primeros 100 días del Presidente es un respeto a lo que las urnas eligieron. Estamos a la espera de ver qué Presidente quiere ser, Milei tiene que elegir entre ser un Jefe de Estado o un influencer. Toda la dirigencia política tiene ese intervalo de espera y un poco de cansancio, esperan que el Presidente actúe con un Jefe de Estado y sigue actuando con tres componentes que me llaman la atención: el culto al enemigo, en un momento en donde la Argentina está partida con un gran número de pobreza; el culto al deterioro institucional, no manda leyes; y la idea de la campaña permanente degradando al resto de los opositores políticos.

Javier Milei ¿refunda o re-funde nuestro país?

CA: ¿Qué pasa en el día 101?

Veremos el rostro del presidente el 1 de marzo. Creo que el radicalismo tiene todo para liderar y es muy interesante el país que se quiere construir, el punto de partida son esos 10 gobernadores que son distintos y quieren una gestión equilibrada. Rogelio Frigerio tiene muchísimo en común con Pullaro y Llaryora, que con otro perfil de gestión se ha tenido a muchísimas provincias en la pobreza, esa modalidad de gestión provincial debe terminar, pero eso no se trasladó en la elección presidencial, ese es el desafío.

El cierre del INADI despertó una gran polémica.

AG: ¿Qué visión tenés de lo que debe hacer el radicalismo en la Comisión Bicameral?

Nosotros estamos en ese intervalo de los 100 días, queremos decirle a toda la ciudadanía que esa lógica de impotencia política con la que se acomoda el presidente no es correcta. Es un Presidente con 8 emergencias declaradas y 300 reformas en potencia, el DNU es legal solo en las áreas en las que se ha judicializado. La Corte puede intervenir porque tiene muchas demandas de institucionalidad, es interesante cómo juegan los 3 poderes en donde hay un Presidente sin partido que tiene una agenda absolutamente ambiciosa.

El PRO, los libertarios y los Nac&Pop son los traidores

CA: ¿Vos pensas que la ley que regula los DNU se puede llegar a cambiar?

Yo creo que lo que hay que agregarle a la ley es el modelo brasilero, que acota al Congreso. No es cuando el Congreso decida, si el Congreso no dice que sí y no dice que no quiere decir que hay una no decisión, y el Presidente está obligado a presentar algo que genere un consenso. Me parece que se puede poner a punto, lo que si es que hay que tener cuidado con querer desagregar el tratamiento, que por ahí puede ser una salida pero va a generar un antecedente muy negativo. Tenemos que entender que un decreto no es una ley, por eso muchos fueron negados, aceptados o ignorados. Este DNU ha tenido un impacto y por eso ocupa la atención de los tres poderes públicos del país.

VF FM