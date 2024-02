Javier Milei ¿refunda o re-funde nuestro país?

Estamos atravesando el segundo desde que Javier Milei se hizo cargo de los destinos de Argentina y la gran pregunta que muchos se realizan, incluso aquellos que le brindaron su confianza con su voto, ¿hacia dónde nos conduce el Presidente?

Para hacer una reflexión, quiero tomar una parte de la versión original de nuestro Himno Nacional que dice: ¨Una nueva y gloriosa nación: Coronada su sien de laureles y a su planta rendido un león”. Milei tiene que entender que la figura del león que tomo para identificarse se rinde ante su pueblo, se rinde ante la construcción de una nueva nación, y no con la agresividad que él quiere mostrar, que somete a su pueblo, a legisladores, a gobernadores y a todo que no piense igual.

Tiene que pensar que tanto los gobernadores, diputados y senadores electos gozan de la misma legitimidad democrática que él y que hay que convivir. Esto se llama democracia. Tendrá que empezar a creer en el sistema que elegimos todos/as para vivir.

Sus marchas y contramarchas, sus amenazas a gobernadores, sus permanentes agresiones a los llamados hoy opositores amigables, producen un gran desconcierto político.

Además, hay que sumar las medidas económicas que, más que alivianar la difícil situación heredada, lo único que hacen es profundizar aún más la crisis social.

En lo que respecta a la relación política con sus socios, que le están tratando de dar gobernabilidad, llama notoriamente la atención cómo algunos diputados se someten a sus políticas e intereses, a pesar de las serias acusaciones y agravios a las que los someten; es como si estuvieran sometidos al síndrome de Estocolmo.

Vale la pena recordar que el Presidente basó su triunfo en una gran desesperanza del pueblo argentino, producto de las promesas incumplidas del gobierno saliente y prometiendo prosperidad y un fuerte discurso antipolítico, denominando a los militantes como casta.

Vamos a tratar de hacer un breve recorrido de estos pocos días y dilucidar dónde nos quiere llevar, cuál es el destino de nuestro país.

Lo primero que produjo Milei fue una gran devaluación, provocando la caída de los salarios y el poder adquisitivo. Liberó los precios de alimentos y prepagas; aumentó indiscriminadamente los alquileres; generó subas en las tarifas de internet y cable; liberó el precio de los medicamentos; aumentó tarifas de servicios como electricidad y transporte público; fijó retenciones con un fuerte sesgo anti industria nacional; bajó la tasa del impuesto bienes personales, cuyo 75 por ciento de su recaudación se concentra en diez mil contribuyentes. Son todas medidas que profundizan la crisis social y económica de nuestro país. Además, hubo caídas de las ventas minoristas en los rubros textiles, calzados, ferretería, perfumería, alimentos, bebidas y farmacia, que van desde el 20 al 45 por ciento.

Todas estas medidas que contraen el salario, suben los gastos generales comunes y cotidianos, y generan malestar en la población.

Hoy la idea de detestar la casta parece ser que quedó a un costado. Un sector de Juntos por el Cambio forma parte del gobierno, que tiene la particularidad de haber pasado por varios espacios políticos hasta la última incorporación en la Secretaría de Turismo, que la ocupará Daniel Scioli, que de novedoso en la política no tiene nada.

También Milei aseguró que el único ministerio que tendría la caja abierta sería el de Capital Humano. Vale aclarar que, hasta el momento, hay sub ejecución de partidas, no se utilizaron los recursos asignados. La Ministra Pettovello, en una actitud llamativa, más bien pareciera una actuación para los medios que para resolver un problema, salió a la puerta de sus oficinas negando la atención a referentes sociales, y proponía que aquellos que tuvieran hambre hicieran fila para que los atendiera uno por uno.

Claramente, subestima la situación social que padecen muchos argentinos, argumentando que se acabaron los intermediarios. Días después, la misma ministra firmó un acuerdo con ACIERA, donde le realiza transferencias para que esta organización intermedie y entregue alimentos. Resulta curioso, o pura casualidad, que la hija de un directivo de esta institución es diputada de la Libertad Avanza. Más actitudes de casta.

Asimismo, firmó un convenio con un cuestionado médico, que preside la asociación CONIN, con el fin de trabajar contra la desnutrición infantil. Decimos “cuestionado”, ya que tuvo dichos poco felices, como que la homosexualidad “es un problema” o que “los preservativos no protegen del VIH” y que “la masturbación es una tiranía”. Ambos son acuerdos de importantes cifras. Entonces, ¿es bueno o no que haya intermediarios? ¿o solo los intermediarios que a mí me gustan?

Quien parece tener la billetera abierta es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que con operativos de todas las Fuerzas que ella comanda, utilizando la violencia injustificada, las balas de goma y gases ante quien se ponga adelante, parece ser la medida más importante de este Gobierno.

Volviendo a Javier Milei, un presidente que desorienta permanentemente, más allá de los muchos retweets que realiza por día, que parece ser la actividad más importante, observamos que no realizó ningún acto público de gestión, que no tiene pensado culminar las obras públicas, suspendiendo el Procrear y que no ejecutó obras que tenían financiamiento externo ya pactado.

En foros internacionales tiene discursos caducos, como que en el mundo avanza el comunismo, el socialismo o los proyectos colectivistas, defendiendo a los empresarios monopolistas.

El sinuoso camino por donde nos lleva está plagado de odio, resentimiento, mesianismo, individualismo, que muchas veces roza el delirio místico. Todos síntomas que desprenden un profundo desprecio por la democracia, que tanto nos costó conseguir.

No vemos en camino nada que solucione la pobreza y la inflación, mejore las jubilaciones, haga propuestas para crear empleo, o cuide nuestra industria nacional. Lamentablemente, el futuro visibiliza más ajuste, recesión, caída de la recaudación, ninguna propuesta de estabilización, de crecimiento que solo se logra con diálogo y pacto social con todos los sectores políticos. Si seguimos por este camino, vamos a construir una sociedad argentina más injusta y desigual.

Como todavía hay muchos que tienen esperanzas en el gobierno de Milei, me gustaría pensar que quizá cuando él comience a gobernar nuestro país, cuando comience a administrar el Estado que su espacio desprecia, vamos a saber si lo vino a refundar, como prometió, o a re-fundir, y si el león vino a cuidar a su pueblo o a comérselo.

*Ex titular del Programa el Estado en tu Barrio; dirigente del Nuevo Espacio De Participación Peronista y Unión por la Patria CABA