Yamil Santoro, creador de la Fundación Apolo y legislador porteño (Republicanos Unidos), señaló que Javier Milei está reconfigurando el sistema político: "Está pasando de un modelo tradicional de coaliciones de partidos a uno de coaliciones de personas", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Yamil Santoro es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el partido de Ricardo López Murphy, Republicanos Unidos. Fue creador de la Fundación Apolo y funcionario porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Kiguel: "Defendí a López Murphy porque es irreprochable"

Alejandro Gomel: ¿Se encuentra alguna explicación racional a las agresiones de Javier Milei a Ricardo López Murphy?

El principal problema tiene que ver con un rencor mal arrastrado en un evento en Corrientes donde no había ninguna necesidad de traer un enojo lejano. Más allá de que no comparto el diagnóstico de lo que pasó en aquel entonces, ya que López Murphy entró a la coalición para competir contra Patricia Bullrich pero no para perjudicar a Milei.

Lo cierto es que es un error que Milei traiga este conflicto con López Murphy en este momento, ya que se fabrica un frente de conflicto con un espacio que, a priori, parecía tener más coincidencias que diferencias. Además, en un momento donde al Gobierno no le está sobrando nada, es temerario generar conflictos donde no los tenés.

Milei tildó de "traidor" López Murphy y apuntó al Congreso: "Es un nido de ratas"

AG: Es cierto que sacó un tema muy viejo, cuando es lógico en la política que aparezcan estas frustraciones. ¿No?

Siendo consecuente con el ideario liberal, donde cada uno que busca su propio interés, contribuye al bienestar general. Más allá de las estrategias que tomes, nunca una decisión va querer perjudicar al otro, pero después puede pasar que alguien le convenga más o menos la decisión que tomo.

Nosotros queríamos competir en el 2021 y tener representantes propios. En ese momento nos parecía más razonable ir a un esquema de competencia por dentro Juntos por el Cambio, sobre todo porque Javier no quería internas en el 2021.

El presidente Javier Milei tildó de "traidor" a Ricardo López Murphy.

Pero es que Ricardo López Murphy compitiera por dentro de Juntos por el Cambio fue una consecuencia de la falta de vocación de apertura a una PASO liberal por parte de Milei. Y eso es parte de la historia del liberalismo porteño. O sea, hoy enojarse porque el otro actuó de una manera determinada, a raíz de una definición que vos tomás, es medio raro.

López Murphy: "Milei está abusando del poder"

AG: Decías que a Milei le faltó mayor apertura en aquel momento. ¿Hay algo de eso ahora también al encerrar la toma de decisiones en pocas personas? ¿Es perjudicial esto para lo que plantea para el Gobierno?

Más allá de los errores del pasado, Milei, en materia de construcción de coalición de gobierno, está haciendo un buen trabajo. El gobierno de Milei es el más cercano a una unión nacional, ya que tiene representantes de todos los partidos.

Está reconfigurando el mapa político, pasando de un modelo tradicional de coaliciones de partidos a uno de coaliciones de personas que vienen de distintos partidos pero que están alineados con su agenda de transformación. Estamos atravesando un proceso político muy interesante. A diferencia de lo que pasó con la Alianza o con otros experimentos de gobiernos de coalición, a priori, no parecería haber una lógica de loteo que tienda a alguna parálisis de la gestión.

"Jamás fui su enemigo": López Murphy le respondió a Milei luego de que lo tratara de "basura" y "traidor"

AG: Esa lógica de amigo-enemigo y de empezar a abrir varios frentes de conflicto, ya sea contra gobernadores, sindicalistas y legislativos, ¿no genera cierto aislamiento?

Son procesos políticos complejos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para terminar de cerrar un acuerdo con el PRO hay que esperar que se ordene ese espacio recién en marzo. Y eso implique la ruptura de la fractura del PRO, es que Milei está rompiendo el sistema de partidos políticos en Argentina.

Ricardo López Murphy.

En algunos casos con rupturas institucionalizadas y en otros con algunos dirigentes, como Luis Petri con la UCR. De hecho, Juntos por el Cambio está muerto pero falta el certificado de defunción y eso va a estar claro en las elecciones del 2025.

El PRO, los libertarios y los Nac&Pop son los traidores

Los costos de un fuerte ajuste, ¿y una nueva grieta?

Fernando Meaños: Más allá de esa agenda de transformación, ¿qué cree que va a pasar cuando llegue la cuenta del ajuste a partir de esta reorganización del mapa político? ¿Quién pagará la factura del costo de este ajuste, más allá de que a nivel inflación termine saliendo bien?

La construcción de estos “enemigos” del Ejecutivo busca sindicar responsables de la eventual pesadumbre que se viene para los argentinos en el primer semestre. De todas maneras, considero que en el segundo semestre, desde el campo y el FMI, por ejemplo, vendrán varias cuestiones que repercutirán positivamente.

Cuando los números empiecen a estar verdes, todos los que queden del lado de los enemigos para Milei la van a tener jodida. Es que si tenés caída de inflación, rebote de ingreso y llegada de inversiones, los que votaron en contra de la ley ómnibus probablemente pasarán a ser señalados como los responsables del malestar de los argentinos.

La peligrosa violencia que derrama Milei y la tentación de gobernar por decreto

Cuando la Argentina rebote va a ser a pesar de los que no quisieron acompañar el proceso. Vamos camino a un esquema de construcción discursiva complejo y que tiene que ver con el nuevo clivaje que planteó Milei de romper con el kirchnerismo-antikirchnerismo para ir a un modelo de los que quieren un cambio contra los que quieren sostener los quioscos.

Cristina Kirchner.

FM: Pero no parece demasiado provechoso cambiar la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo por una de Milei-antimileísmo…

No comparto. Considero que cuando se reduce un espacio político a cero, al perseguir y acorralar a alguien, se genera una dinámica en la cual las personas se ven forzadas a luchar por su supervivencia. Esta lógica de "todo o nada" desplaza la discusión de cuestiones programáticas y de visión de país hacia una guerra individual por la supervivencia, desconectándola de lo que realmente importa a los argentinos.

Como persona que ha sido parte de una de las fundaciones de anticorrupción más importantes del país, aprecio el valor estratégico a corto plazo de evitar centrar todas las discusiones en si alguien termina preso o no. Si bien reconocemos la importancia de abordar cuestiones judiciales, es vital que las conversaciones se centren en los problemas reales de los argentinos.

Javier Milei y otra forma de populismo

Al enfocarnos en generar transformaciones económicas y abordar problemas estructurales, evitamos dispersarnos en todas las peleas al mismo tiempo. En este sentido, creo que Javier está tomando una posición estratégica al priorizar las discusiones económicas sobre las casuísticas particulares de corrupción.

AO JL