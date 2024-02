Ricardo López Murphy, diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, aseguró que le fue difícil apoyar la ley ómnibus pero agregó que considera necesario aportar al Gobierno las herramientas para gobernar. “Mejor es que nos dediquemos a resolver las dificultades y no a expresar nuestros rencores”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo López Murphy es diputado nacional, ex integrante del PRO y actual referente del bloque Hacemos Coalición Federal. Fue presidente del partido Recrear entre 2002 y 2007, ministro de Defensa entre 1999 a 2001 y de Economía en 2001. Además, fue casi presidente de la República porque estuvo a tres puntos de diferencia de Néstor Kirchner.

Alejandro Gomel: Javier Milei lo calificó de "traidor" y lo acusó de tratarlo de "nazi". ¿Qué puede responder al respecto?

Eso no es verdad, eso nunca lo hice. Que el Presidente ataque a los ciudadanos y, en particular, a los congresistas, creo que no es sano, ni constructivo, ni positivo.

Es cierto que yo he requerido en el discurso parlamentario que envíe el presupuesto de la Nación, no me parece sano que se gobierne sin presupuesto, que haya un Banco Central independiente y no una segunda Tesorería del régimen, como creo que todo el mundo entiende, fue un desastre con el kirchnerismo y no ha cambiado.

Tercero, creo que en esta época tan difícil hay que cortar privilegios, como en Tierra del Fuego. Cuarto, creo que el país tiene que encontrar una solución al problema del régimen de jubilaciones y pensiones, y esa solución tiene que ser formal y por reglas y no a discreción de los presidentes.

Y por último, yo creo que la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la intolerancia, deben ser parte de una sociedad abierta. Y usted me va a ver en esa posición con mesura, con templanza y cordura. No voy a escalar agravios, ni voy a entrecruzar agravios. Creo que eso no le hace bien y no estoy dispuesto a dar lugar a eso.

Voy a seguir con la misma independencia de criterio, con la misma firmeza que he tenido toda mi vida y voy a seguir defendiendo las ideas bajo las cuales batallo hace 50 años, así que no es ninguna novedad. Y no voy a perder las formas tampoco.

En la vida democrática la estética es tan importante como la ética. No hay medios espurios que se ennoblezcan por fines buenos. Los fines y los medios deben tener concordancia. Por esa razón yo no estoy de acuerdo con este procedimiento, pero voy a mantener la línea de no escalar lo que me parece una acción desventurada y poco lúcida.

¿Cuál es la fórmula de Lopez Murphy para aumentar jubilaciones?

AG: ¿Hay en el fondo una idea de amedrentar?

En mi caso eso no funciona. Para que entendamos las reglas de juego: no me he callado en muchos años, y tuve frente a mí experimentos muy duros, agresiones muy grandes, como ustedes lo saben muy bien.

Una vez presentamos un libro con Fontevecchia y vino una patota inmensa del kirchnerismo a tratar de atacar. Presenté el libro, hice mi exposición, a mí no me arredran con esas cosas.

AG: ¿Se puede hablar de un presidente "liberal" teniendo en cuenta estas actitudes que está teniendo?

Una de las características del liberalismo está muy bien expresada en el bellísimo Preámbulo. El Preámbulo habla de la paz interior y la unión nacional.

El programa de la libertad es un programa de convivencia pacífica, de aceptar el proyecto de otro, de no usar la agresión, de respetar que hay pluralidad de voces. Por eso el Estado, en un mundo libre, es un Estado laico, que acepta la diversidad de credos, la diversidad de opiniones políticas, la diversidad de preferencias.

Cuando usted usa el poder para hostigar a los que usted discrepa, o con los que tiene rencor, o con los que no les gusta como son, usted está abusando del poder.

AG: ¿Usted me está hablando de una situación de autoritarismo?

Yo digo que Javier Milei está abusando del poder y no es bueno. No voy a escalar.

Las internas en el Congreso

Fernando Meaños: Usted votó a favor del proyecto de ley ómnibus tanto en general como en particular. ¿Es así?

Así es.

FM: Traigo el tema a colación porque después de esa votación fue donde se inició el quiebre, por llamarlo de algún modo, del Presidente con un montón de dirigentes de la oposición, más cercanos o más lejanos, y también escaló lo que usted llama las "formas". ¿Qué cree que pasa en su caso que fue uno de los legisladores que, dentro del bloque de Hacemos Coalición Federal, tomó la decisión de apoyar 100% el proyecto? ¿Por qué cree que, en este caso, eso escala con usted?

Es muy difícil racionalizar lo que pasó ayer. Yo voté, a veces con una grave dificultad con mis propias convicciones, porque creía que había que darle la caja de herramientas necesarias para poder gobernar. Lo hice a veces con un profundo esfuerzo, pero lo hice porque creía que había que dar las herramientas. No lo trate de racionalizar. Lo que pasó ayer no configura el ámbito ni de la verdad ni de la razón.

Primero, los hechos. Los hechos son como la evidencia en ciencia. Los hechos son testarudos. Usted tiene que respetar los hechos. Por ejemplo, esa ficción que organiza alrededor de Horacio Rodríguez Larreta. Me enfrenté a toda la coalición de Juntos por el Cambio en la primaria del 2021. Apoyé a Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales del 2023, las dos veces. Y esto no justifica que obviamente me atacara. Pero la verdad de los hechos no es la que él imagina, la que él cuenta. Creo que los hechos son testarudos. Yo llevo una vida de 50 años en la vida pública. Aguanto el archivo. Busquen el archivo.

AG: ¿Por qué se la emprendió contra usted?

Eso no lo sé, no me parece que fuera inteligente. Me parece que se pasó de medida, esa es la verdad.

AG: Teniendo en cuenta las reacciones que está teniendo el Presidente, ¿le preocupa lo que puede venir?

Las dificultades del país son inmensas. Mejor es que nos dediquemos a resolver las dificultades y no a expresar nuestros rencores, resentimientos o frustraciones. No es el lugar ni la jerarquía política lo apropiado para eso.

AG: ¿La jerarquía que tiene el Presidente para resolver?

Sí, y la que tengo yo como congresista. Tengo que ser lo más cuidadoso posible.

AG: ¿Cómo analiza, desde su posición, lo malo que está teniendo?

Estuve muy en contra del gobierno anterior por el juicio a la Corte, me parecía una desmesura, y me parece una desmesura y un camino equivocado el conflicto con el Congreso y con los gobernadores. No me parece inteligente eso, pero bueno, yo no puedo actuar de tutor del Presidente.

El comienzo de la gestión de Javier Milei

FM: Usted que ha defendido las ideas liberales durante décadas, ¿qué visión tiene de estos 60 días?

Ese no es un tema menor, como yo he expresado muchas veces. La idea de la libertad, si usted quiere, las ideas liberales que han impregnado la cultura de Occidente, de sociedades plurales, parten de la base de la tolerancia, parten de la base de aceptar las discrepancias. Parten de la base que hay pluralidad de cultos, de ideas, de preferencias. Usted debe evitar la agresión y debe aceptar convivir con el otro. Si no, retornamos a la jungla.

La libertad se expresa en un Estado de derecho donde nos sujetamos a las normas, donde nos sujetamos a esa necesaria convivencia y pretendemos lograr la unanimidad, ni por la grosería, ni por la intimidación, ni por ninguno de estos procedimientos.

No fue afortunado, no fue constructivo lo que pasó ayer. Me pareció muy desgraciado para los problemas que enfrentamos los argentinos. Nosotros tenemos problemas muy complicados. No hay que dedicar el tiempo a expresar los rencores, las frustraciones y los enojos.

FM: ¿Qué visión tiene en particular de esta primera etapa del gobierno de Milei, donde hay una fuerte licuación de todos los ingresos y no se ven medidas paliativas?

Más allá de eso, nosotros nos debemos dedicar, como decía Ortega y Gasset: “Argentino, a las cosas”. Tenemos que dedicarnos a los problemas que tenemos, no a agraviar a otros miembros de los poderes del Estado. No buscar que esas contiendas tapen los problemas. Las contiendas no van a tapar los problemas, ni yo voy a ser un "conejillo de indias" de esa estrategia.

AG: Recordaba las cosas que vivió usted durante el kirchnerismo. ¿Hay ahí un parecido? ¿Se puede hacer una comparación?

Yo siempre he valorado mucho el comportamiento del sistema político uruguayo y chileno. Usted habrá visto el funeral de Sebastián Piñera, donde convivían todas las fracciones que han estado muy enfrentadas en el homenaje. Y usted ha visto muchas veces a los presidentes uruguayos rodeados por expresidentes. Yo creo que eso es lo que expresa nuestro Preámbulo, ese era el sueño de Alberdi, la unión nacional y la paz interior. Yo creo en eso.

AG: ¿Eso lo ve reflejado en este gobierno?

¿A usted le parece que la agresión de ayer es un llamado a la paz interior y a la unión nacional?

