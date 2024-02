Día 72: Liberalismo iliberal

“Es el propio Estado quien debe hacer las reformas que Milei ansía tanto y que son tan ambiciosas, pero, al mismo tiempo, es ese Estado al que él denigra y subestima. Es complejo saber cómo va a hacer con esa organización que él tanto detesta para implementar las reformas que dice que va a implementar”, analizaron los periodistas Alejandro Gomel y Fernando Meaños en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 20 de febrero del 2024.

Alejandro Gomel: El presidente Javier Milei no para de hacer enemigos, sigue apuntando contra todos o casi todos, mostrando que esa es su estrategia: confrontar con todos y seguir hablando de la casta, además de recostarse sobre lo que empieza a estar en duda, su respaldo del 56%.

Ayer hubo otro capítulo de Milei contra la casta, se peleó con los diputados de la Cámara, a la que definió como un “nido de ratas”. Otro hit del verano para las peleas de Milei son los gobernadores, a quienes identifica como una mafia de corruptos que solo defienden privilegios; la emprendió con los hombres y mujeres de la cultura, condena jubilados y asalariados. De hecho, tanta es su falta de prestancia política y personal que su rara celebridad se instaló también en el carnaval uruguayo. Allí, la murga La Cayetana parodió el derrotero libertario y el video de esa actuación memorable se viralizó.

Se acerca el primero de marzo y, con él, la tradición de que presidente abre las sesiones ordinarias en el Congreso con un discurso frente a la Asamblea de Legisladores.

Allí, Alfonsín sentó las bases de lo que es nuestra forma de convivir institucionalmente. Allí, Eduardo Duhalde habló de que quien depositó dólares, recibirá dólares; Allí, Néstor Kirchner dijo que no dejaría sus convicciones en la puerta de la casa rosada. También, Mauricio Macri habló de pobreza cero y su deseo de unir a los argentinos. Javier Milei parece querer llegar a ese día tan importante no solo poniendo en duda que hará su discurso. Llega dinamitando puentes con toda la oposición. Llega diciendo que se trata literalmente de un “nido de ratas” el Congreso.

Fernando Meaños: Pareciera empezar a tender algunos puentes, al mismo tiempo que los rompe. Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, decía que el Gobierno estaba planeando volver a la carga con la ley ómnibus, el propio Milei decía que el Congreso era un nido de ratas. El Gobierno sigue desarrollando el plan sobre cómo se está licuando todo, pero siempre con marcha y contramarcha en el plano político.

AG: Pese a romper relaciones con casi todos los gobernadores, empieza querer tejer alguna relación, como ayer con Valdés y hoy que va a estar Guillermo Francos en Salta con algunos gobernadores del norte tratando de recomponer alguna relación.

En el aniversario del Club de la Libertad en Corrientes, el día de ayer, Milei realizó declaraciones. Habló del opositor con mejor imagen, Leandro Santoro. Y también se refirió a Modo Fontevecchia. “Intentó censurarme en el programa de Fontevecchia y otros”, declaró el Presidente en contra de Santoro. Nada es casual, lo está subiendo al ring a Santoro y lo nombra específicamente cuando es alguien que aparece bien en las encuestas.

También habló de los propios, como Ricardo López Murphy, a quien definió como un “traidor de las ideas y una basura”.

López Murphy eligió contestarle a través de las redes con un texto que finalizó de la siguiente manera: “Jamás fui su enemigo pero si decide darme tal carácter, allá usted. Yo suelo enfocarme en lo importante y no en cuestiones personales. Le deseo templanza, sabiduría y que Dios lo acompañe en el importante trabajo que tiene por delante”. .

FM: Sin duda hay una cierta estrategia de seguir empujando la opinión pública y el interés hacia otra parte, más teniendo en cuenta los datos de pobreza y los indicadores de lo que está sucediendo en Argentina. Lo cierto es que el ajuste se va endureciendo, el propio Gobierno reconoce que la peor parte de la recesión aún no llegó, es decir que todavía vamos a tener algunos meses más en los cuales la situación y el parate de la actividad económica se va a ir agudizando.

Lo que va a tener el Gobierno de su lado es que la inflación va a seguir en baja, algo que el Gobierno puede anotar en términos de gestión y de opinión pública.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación de febrero va a estar más cerca del 10% que del 20%. Mientras más rápido caiga la inflación más rápido se va a detener la licuadora, el Gobierno necesita que la inflación siga ayudando a hacer el ajuste fiscal que no puede hacer de otra manera con ajustes más concretos, de los cuales hay que decir que no se ha conocido tanto. El ajuste fiscal hasta ahora ha sido drástico y en base a dos cosas, el parate de la obra pública, no hay ni una sola obra pública financiada por el Gobierno nacional que esté en marcha; y el freno a las transferencias discrecionales a las provincias. El ajuste es en base a esos dos puntos y no en base a un ahorro real o a un recorte o reorganización del Estado que está frenando el gasto y el déficit.

AG: Javier Milei parece continuar en modo campaña, llamando al Congreso y a la Cámara de Diputados en particular “nido de ratas”. “Ellos parten del supuesto de que la gente los ama, yo parto del supuesto de que son una mierda y la gente los desprecia”, apuntó el Presidente contra los diputados.

FM: Lo más llamativo es cómo intenta implementar reformas hablando mal de los poderes del Estado, es el propio Estado quien debe hacer las reformas que él ansía tanto y que son tan ambiciosas, pero, al mismo tiempo es ese Estado al que el denigra y subestima. Es complejo saber cómo va a hacer con esa organización que él tanto detesta para implementar las reformas que dice que va a implementar.

AG: Es toda una incógnita cómo va a seguir esa relación, donde necesita un vínculo con los gobernadores y el Congreso, instituciones que desprecia públicamente.

Luis Caputo, el ministro de Economía, habló en el medio de confianza, La Nación+, en donde dio algunas declaraciones importantes. “No descarto que se vuelva a tratar la ley ómnibus en el Congreso”, declaró el ministro de Economía, asegurando que la ley es un “cambio para el país”. Además, afirmó que desde el Gobierno están dispuestos analizar el paquete fiscal siempre y cuando se trate la ley.

FM: Por un lado, el Gobierno al mismo tiempo que retiró la ley dijo que si la ley no era como querían no la necesitaban, además casi al mismo tiempo que Caputo decía esto en LN+, El Presidente de la nación decía en el Foro Libertario de Corrientes que el Congreso es un nido de ratas. Es difícil llegar a algún acuerdo por el cual la ley ómnibus venga como contrapartida de una acuerdo fiscal con los gobernadores, al tiempo que también se aprestan algunas reuniones importantes entre el Gobierno y un grupo de gobernadores para tratar de ir puliendo estos tema, e ir avanzando con las provincias con mayores dificultades fiscales por los recortes del Gobierno nacional. No obstante eso, Caputo dejó otras declaraciones sobre la inflación y el cepo cambiario. “Pienso que la inflación de febrero va a estar más cerca de 10%”, declaró Caputo asegurando que vamos a ver una baja sustancial en la inflación.

AG: Cada vez que Milei hace declaraciones son duras, golpea. Con la ley ómnibus aseguraba que no había negociaciones y después terminó sacando muchos artículos, a los gobernadores lo destrata pero después se reúne con el gobernador de Corrientes y hoy envía a Francos a Salta a empezar la renegociación, así como Caputo habló también de los gobernadores y afirmó que “más de uno se arrepiente” de no haber llegado a un acuerdo. En definitiva, es Javier Milei contra todos.

FM: Otras de las críticas que viene recibiendo el Gobierno es la falta de asignación en muchos puestos claves, como la ANSES, el organismo que tiene a su cargo las jubilaciones, pensiones y planes sociales del país. Es decir, los ingresos de millones de personas están en manos del ANSES, que no tiene conducción.

Además, ayer, en la misma entrevista, Caputo hacía mención del esfuerzo que están haciendo las segundas y terceras líneas de las distintas reparticiones del Gobierno, pero lo cierto es que hay muchos cargos vacíos. Anoche, en el boletín oficial, se publicó un decreto con varios embajadores, entre ellos, el de Uruguay. Hace 70 días que estábamos sin embajador en Uruguay, pero el elegido fue Martin García Moritán, el tío de Roberto García Moritán, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, conocido en el mundo político también como “el marido de Pampita”, aunque es una familia de diplomáticos de carrera. Por lo menos a unos 70 días de haberse iniciado el Gobierno, al menos tenemos Embajador en Uruguay.

