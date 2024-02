Alejandra Torres: “El Gobierno tuvo que hacer un show mediático porque cometieron un error”

La diputada Alejandra Torres aseguró que “el Gobierno tuvo que hacer un show mediático porque cometieron un error en el recinto” durante el tratamiento de la ley Ómnibus.

“Cuando estábamos en la votación el jefe de bloque (de la Libertad Avanza) pidió en vez de cuarto intermedio para que quedara validado lo que ya se había aprobado, volver la ley Ómnibus a comisión. Eso significaba que se volvía a foja cero”, explicó la legisladora de Hacemos Coalición Federal.

“Y la otra cuestión es que los interlocutores que enviaron no tuvieron la legitimidad para celebrar acuerdos”, agregó en declaraciones a El Doce.

Además afirmó que “esa impericia que se mostró” es lógica “en partidos que recién se constituyen en términos de antigüedad y no tienen expertise en el tema de manejo de la cosa pública”.

“Creo que eso motivó que buscaran algún chivo expiatorio que saliera en los medios y que tapara la impericia de parte de ellos”, enfatizó.

Postura

“Siempre lo hemos manifestado y lo hemos dicho tanto públicamente en entrevistas como lo hemos escrito, por lo menos personalmente, en opiniones personales. Siempre hemos sido muy colaboradores y justamente estaba escuchando la entrevista con el ministro de Economía y en materia de jubilación hemos hecho propuestas mucho más superadoras que las que ellos han presentado”, argumentó Torres.

También sostuvo que no le va a dar entidad a las “descalificaciones” del presidente Javier Milei

“Obviamente me gustaría tener un presidente que no descalifique a ninguna de las fuerzas que componen la república”, expresó Torres, pareja del extitular de la Anses, Osvaldo Giordano.

Y luego añadió: “Yo creo que en estas circunstancias que estamos viviendo todos y la gente, la ciudadanía en general, en términos de transporte, aumento de transporte, el tema de la canasta escolar, etcétera, no me voy a poner a discutir ni a desagraviar las calificaciones que nos hace”.

“Mejor me pongo a trabajar en lo que me parece que puedo colaborar y puedo ayudar para sacar normas que no sean inconstitucionales, que técnicamente sean correctas, que ese es uno de los problemas que tenía la ley ómnibus, y que beneficie a la gente. Hoy estamos para trabajar por el bien común, bueno, los que me conocen saben que siempre he trabajado con ese objetivo y lo voy a seguir haciendo y el que quiera descalificar, bueno, mañana vamos a ver qué pasa”, consideró.

Votación

Torres precisó que votó “en función de las convicciones” que tiene, y que su bloque fue “muy colaborativo”.

“Primero le dimos el cuórum necesario y la firma para sacar el dictamen general porque si no pasaba por comisión y si no estábamos nosotros, lamentablemente no iba a salir”, contó en otra parte de sus declaraciones al programa “Arriba Córdoba”.

“Por lo tanto no iba a poder ingresar la ley Ómnibus al tratamiento en recinto. Primera cosa que le dimos. Sin nosotros esa ley no hubiese entrado al recinto. Entró al recinto con un dictamen de mayoría. Ese dictamen de mayoría a su vez tenía cuatro dictámenes de minoría, en donde distintos bloques, uno era el nuestro, había recomendado una serie de modificaciones a artículos por imperfecciones legales y también por disposiciones de fallos jurisprudenciales”, detalló.

Cordobeses

“Ellos ofrecieron sus cargos a dirigentes o exfuncionarios cordobeses. Eso no significa que nosotros tenemos que pensar igual que esos cuatro funcionarios”, señaló la diputada.

“Nosotros somos personas independientemente . Obvio que duelen las descalificaciones. Uno es un humano. Tenemos familia atrás. Pero el que yo sea ´mujer de´, que ya de por sí me resulta esa preposición que se pone ´de´, no significa que yo no tenga opinión, criterio y principios propios”, dijo al referirse a su pareja y extitular de la Anses.

“Osvaldo Giordano pensara lo que él piensa, y yo pienso lo que yo pienso”, concluyó Torres.