Marcha a tribunales por Cristina Kirchner: débil convocatoria y sin disturbios

La militancia kirchnerista decidió congregarse frente a Tribunales para expresar su rechazo al fallo de la Corte Suprema que deja firme la condena a Cristina Kirchner. Fue una convocatoria sin poder de fuego: no fue masiva ni estruendosa como se preveía.

En horas del Mediodía, distintas organizaciones políticas vinculadas a Cristina Kirchner, cómo La Cámpora, decidieron ir hacia las inmediaciones del palacio de Justicia para llevar su reclamo. También estuvo la Juventud Peronista de la Ciudad de Buenos Aires y el PCR, entre otras.

Aparecieron centros de estudiantes secundarios y universitarios, que protagonizaron tomas de instituciones, y algunos sindicatos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cristina Kirchner recurrirá a la CIDH para revisar su condena y negó que vaya a buscar asilo político

ATE Capital montó banderas y bases. Pero así y todo, con las otras agrupaciones que estuvieron presentes, no llegaron a llenar la plaza que tiene a su alrededor al Teatro Colón. Pasadas las 20, no hubo incidentes.

Alrededor de los manifestantes, una buena cantidad de efectivos de seguridad se reunió. Con un objetivo: impedir el acampe que tenían previsto realizar.

Fuentes de la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich indicaron que solo iban a permitir que estén con banderas pero sin permanencia: "No hay acampe en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales. No les permitimos bajar los baños químicos, ni poner carpas ni Gacebo. Cortes de calles no les permitimos realizar".