Así fue el festejo del kirchnerismo, la izquierda y los manifestantes frente al Congreso tras el revés de la Ley Ómnibus

Cuando el presidente del bloque oficialista en Diputados, Oscar Zago, pidió que el proyecto de Ley Ómnibus volviera a comisiones, la oposición en el recinto inició un fuerte aplauso de pie. Algunos referentes del kirchnerismo se expresaron en redes sociales sobre la importancia del fracaso de La Libertad Avanza, remarcando que se trata de “una gran noticia”. La izquierda destacó las movilizaciones sociales que presionaron para que la ley no se apruebe y, frente al Congreso, hubo festejos sin represión policial.

Los principales ejes de discordia y alejamiento entre el oficialismo y los bloques dialoguistas durante la votación en particular de la Ley Ómnibus pasaron por los artículos vinculados a las delegaciones de facultades (artículo 4) y la reorganización administrativa (artículo 5). El primero de ellos se aprobó, pero con un freno en tres incisos. Cuando llegaron al artículo 5 sólo salió con vida el inciso "b", por lo que pidieron un cuarto intermedio para alinear posiciones antes de la votación del artículo 7, que contemplaba las privatizaciones de 27 empresas públicas. Cuando volvieron al recinto, Zago pidió que el proyecto vuelva a comisiones, se votó a mano alzada y el kirchnerismo aplaudió eufóricamente el traspié de Javier Milei.

Germán Martínez, jefe del bloque, en comunicación con C5N aclaró que "esto significa que todo vuelve atrás", debido a que "ya no hay dictámenes" y deberá volver a tratarse el expediente tal como lo envió el presidente Javier Milei al Congreso. "Es un fracaso legislativo de todos aquellos que apostaban a que esta ley salga. Nosotros dejamos claro que esta ley no estaba para aprobarse. Que el oficialismo aprenda de sus propios errores. Así no se legisla", remarcó el diputado e insistió que lo de este martes "es claramente una derrota parlamentaria”.

En redes sociales hubo una continuidad de la alegría de la oposición con primera minoría en el Congreso. Victoria Tolosa Paz comentó: “Hoy el gobierno se dio cuenta que llevarse puesta la democracia y las instituciones no le va a resultar fácil. No se puede gobernar de espaldas al pueblo. Gracias a todos los sectores de la sociedad civil que se hicieron escuchar para evitar que salga esta Ley que significaba volver al 1880”. También valoró que el gobierno no pueda avanzar “con la intervención y regulación de los sectores, entes, empresas públicas y estatales” y que la Ley de Zonas Frías “está a salvo”.

Julia Strada publicó: “La tarea argumental y explicativa sirve. En todos lados y todo el tiempo. Y sus errores propios y subestimaciones les salieron carísimas. No es momento de aflojar, es momento de redoblar: ¡la soberanía se defiende!”. Después compartió el comunicado de la Oficina del Presidente y opinó: “A 40 años de democracia, bastardean la democracia. El Congreso y masivas movilizaciones plantearon que esta ley era un retroceso. Vender 41 empresas públicas en formato lista sábana fue y será siempre invotable. Antes que buscar chivos expiatorios el gobierno debería escuchar lo que le plantean incluso quienes lo votaron”.

Por su parte, Itai Hagman analizó: “En un acto de desesperación, luego de no haber podido aprobar casi ninguna de las facultades delegadas, el Gobierno propone dar por tierra todo lo votado y volver a enviar a comisión toda la ley. Este retroceso del gobierno es una gran noticia y el resultado directo de la prepotencia y la impericia del gobierno, pero sobre todo de la pelea que se ha dado en todos los planos. A no aflojar”, convocó y añadió: “Están jugando al desgaste y este partido lo gana el que no abandona. Argentina no se vende”.

Grabois a Milei: "Chocaste el ómnibus"

Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, se dirigió al presidente en su cuenta de X: “Javier la democracia es así... chocaste el ómnibus, no te dan los votos”, le dijo y sumó: “Aprovechá que estás cerca del muro para descargar tus lamentos, bancate la realidad, reflexioná sobre el daño que estás haciendo y volvé a gobernar en el marco de la democracia republicana, el sistema federal y el estado social de derecho”. También le advirtió que Victoria Villarruel “está agazapada esperando para dar el zarpazo” y cerró: “Buen viaje, mejor retorno y acordate que prometiste que la comida no iba a faltar, que la inflación iba a bajar y que el ajuste era a la casta, no a la gente. Argentina no se vende”.

Francos tras la caída de las negociaciones en el Congreso: "Nos sorprendió la votación"

Lo que pasó en las calles y las palabras de los diputados de la izquierda

Agrupaciones de izquierda volvieron a protestar frente al Congreso de la Nación este martes para rechazar la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno y festejaron el traspié del oficialismo luego de que se diera a conocer la vuelta a comisión de la norma, por lo que deberá comenzar nuevamente desde cero. La marcha de los movimientos sociales y partidos políticos se llevó adelante sin incidentes y en el marco de una convocatoria menos numerosa que las protestas que se vivieron frente al parlamento la semana pasada.

Además de la algarabía ante el revés para el oficialismo en Diputados, durante la movilización hubo cánticos que reclamaron un nuevo paro general. "Adónde está, que no se ve, esa famosa CGT", se escuchó entonar a los manifestantes. En la estación de trenes Once hubo cánticos celebrando: “Los trenes no se venden”. En el Congreso, el operativo de seguridad volvió a estar compuesto por efectivos de la Policía Federal, quienes se aprestaron a contener la protesta y evitar los cortes de tránsito, una vez que los manifestantes comenzaron a festejar el yerro del gobierno.

También estuvieron apostados en la zona escuadrones de Gendarmería Nacional y formaron parte del operativo de las Fuerzas Federales vehículos como camionetas, camiones hidrantes y ómnibus. A diferencia de lo que sucedió la semana pasada, cuando hubo represión en las inmediaciones del parlamento, que terminó con decenas de heridos y detenidos, la manifestación transcurrió sin episodios de violencia. Formaron parte de la protesta movimientos sociales, agrupaciones barriales y partidos políticos de izquierda como el MST, el PO y el PTS. También dijeron presente agrupaciones de jubilados.

En ese marco, la diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman salió del recinto, recibió un ramo de flores por parte de los militantes y, frente a las organizaciones y con un micrófono, manifestó su parecer. "Querían pasar la discusión de esta ley sin debate y cortándonos el micrófono. Sabemos que fue duro para ellos, porque Bullrich no mide nada y actúa en la más absoluta ilegalidad. Creo que se conjugó muy bien la calle con la pelea que dimos en el recinto y en las comisiones", aseguró Bregman en declaraciones a los medios presentes en la Plaza del Congreso.

Luego, en X (antes Twitter), compartió el descargo del expresidente Mauricio Macri y comentó: “Una vez más, como en su gobierno de 2015 a 2019, está comprometido en hundir al laburante y al jubilado en la peor miseria, para salvar los negocios de su clase social privilegiada. Pero el pueblo no come vidrio y está vez dijo basta. No la ve”. El diputado Nicolás del Caño también compartió las palabras de Macri, pero fue más sintético: “Ahora decilo sin llorar”, chicaneó. Del Caño también expresó: “Gracias a los miles que se movilizaron a pesar de la represión feroz de Bullrich. Ahora a voltear el DNU y derrotar el plan motosierra contra el pueblo trabajador”.

ML / ED