Ley Ómnibus: Caputo relativizó el traspié en el Congreso y Adorni no descartó un plebiscito

El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, remarcó que el revés del oficialismo en el Congreso no modifica el rumbo económico y pidió "no dramatizar" los resultados de la última sesión parlamentaria, durante la cual la oposición limitó las facultades de Javier Milei y el megaproyecto volvió a comisión. Por otro lado, el portavoz presidencial Manuel Adorni dejó entrever que el Presidente no descartaría plebiscitar el paquete de reformas que impulsa su Gobierno, con el objeto de avanzar por otras vías con el vasto programa de reformas.

"No dramaticemos lo de hoy", expresó el titular de Economía en su cuenta de X, tras la caída de las negociaciones por la Ley de Bases en el Congreso.

"La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al Tesoro", declaró Luis Caputo.

Asimismo, el superministro de Economía criticó a los diputados que se opusieron a la delegación de facultades al Ejecutivo.

Foto: X/@LuisCaputoAR

"Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio", afirmó el funcionario, en sintonía con el comunicado oficial de Presidencia que reprobó a los gobernadores por "impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina".

"El país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde", advirtió Luis Caputo.

Por su parte, Manuel Adorni también cargó contra los legisladores que no acompañaron la iniciativa del Gobierno en el Parlamento. "El acuerdo previo a la sesión se violó", afirmó el vocero presidencial durante una entrevista que brindó en LN+.

"Parte de la política no está a la altura de las circunstancias en un país que se cae a pedazos", resaltó el funcionario mientras relativizaba el revés del oficialismo, en sintonía con las declaraciones del ministro de Economía.

También enfatizó que habrá un "ajuste mayor" en caso de que el proyecto finalmente sea rechazado en el Congreso.

"Vamos a ir sobre esa línea. Lamentablemente, el ajuste tendrá que ser mayor. Los gobernadores o las provincias van a ser uno de los afectados", manifestó Adorni.

Durante el reportaje, una de las panelistas de LN+ sostuvo que Javier Milei le habría dado like a un tuit que proponía plebiscitar el proyecto del oficialismo.

Consultado por dicha posibilidad, Adorni dejó abierta la posibilidad de un plebiscito: "Milei hará todo lo posible para cumplir con el mandato popular".

El periodista Pablo Rossi indagó al respecto: "Si para sacar a Argentina adelante Milei se tiene que enfrentar con todos y cada uno de los gobernadores, más todos y cada uno de los legisladores, ¿lo va a hacer?".

"Por supuesto", aseguró el dirigente libertario.

El tuit de Bullrich.

A su vez, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue otra de las funcionarias en apuntar contra los diputados que frenaron el proyecto Ley de Bases en el Parlamento.

"Votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza: votaron contra el pueblo", tuiteó la ministra del Gobierno libertario.

"Están los que buscan seguir explotando a una Argentina destruida, que solo defienden sus intereses y los que no nos vamos a rendir nunca", declaró Bullrich en sus redes y le marcó la cancha a la oposición: "El cambio es sin el sistema político corrompido por el poder y el dinero".

CA/ED