Tras la polémica con Pettovello, Adorni confirmó que atenderán "uno por uno" a los que tengan hambre

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este martes que quien necesite ayuda alimentaria se comunique a través de los "canales oficiales”, y reiteró que el Gobierno “quiere evitar intermediarios y compras directas”. Además, advirtió a los manifestantes que si hay incidentes como los de la semana pasada durante el tratamiento final de la Ley ómnibus, “la policía va a actuar”.

“Quienes recibirán alimentos tienen que cumplir con las normativas del Ministerio de Capital Humano. Para hacerlo tienen que estar en regla", comenzó diciendo el portavoz del presidente Javier Milei, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. "Queremos que a nadie le falte un alimento y las entidades que cumplan este servicio trabajen e aspectos integrales”, añadió.

Manuel Adorni: "La comida no está en discusión, los intermediarios sí son una variable de ajuste"

Por ese motivo, Adorni enfatizó que "de ningún modo se cortó ninguna ayuda a ningún comedor que cumpla con los requisitos", luego de la polémica que se generó en torno a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, cuando personas que se manifestaban en la calle, convocadas por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), pidieron ser atendidas "uno por uno".

En esa línea, afirmó que el Gobierno espera que la llamada Ley Bases “sea tratada con la mayor de las seriedades y espera una respuesta de la política”, para avanzar con el plan de reformas. "Esperamos más propuestas concretas y menos discursos revisionistas", lanzó.

Protesta frente al Ministerio de Capital Humano.

Además, le pidió a las personas que se acerquen a protestar durante la sesión legislativa que "no sean un problema para el orden público". Sobre el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, sostuvo que "un grupo de inadaptados con evidente alergia a la democracia" se mostró preocupado por el operativo de seguridad.

"Los que vayan a marchar, que tienen todo el derecho de hacerlo, sepan que si cortan la calle, la policía va a actuar, si rompen las veredas y tiran piedras, la policía va a actuar, si prenden fuego tachos de basura y agreden a la prensa, la policía también va a actuar", agregó el funcionario nacional.

Aumento en las tarifas de transporte

En otro tramo de la rueda de prensa, Adorni consideró que los aumentos de las tarifas de transporte “son necesarios para buscar una equidad” y aseguró que la administración libertaria “trabaja fuertemente en el tema de la segmentación” de las mismas.

“Los problemas que teníamos en materia inflacionaria los seguimos teniendo y estamos trabajando para corregirlos lo antes posible. Consideramos que este ajuste en las tarifas del transporte público es necesario en este camino que estamos llevando de equidad con el resto del país para no siempre mirar el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), sino también mirar lo que pasa en el resto del país”, agregó.

La Secretaría de Transporte fijó el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir este martes, y colocó al colectivo desde los $270 y al tren a partir de los $130 para las personas que tengan la SUBE registrada. En ese sentido, quienes no hayan realizado el registro pagarán $429.30 el colectivo y $260 el tren a partir del 1 de abril.

Por último, se refirió a la posibilidad de implementar la reforma laboral que pretende el presidente Milei, que actualmente se encuentra "frenada" por la Justicia tras los amparos presentados por distintos sindicatos y organizaciones. "Por el momento no es posible, no digo que no vaya a haber un proyecto, pero ahora no está dentro del camino que estamos recorriendo".

