Francos tras la caída de las negociaciones en el Congreso: "Nos sorprendió la votación"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió este martes a los obstáculos que encontró el oficialismo en Diputados para avanzar con artículos clave de la Ley Ómnibus, como la delegación de facultades al Ejecutivo. "Se declara la emergencia y no se dan los instrumentos para tratar la emergencia. No hay lógica", protestó el funcionario libertario, quien reconoció que para el Gobierno fue una "sorpresa" el rechazo de algunos diputados en la votación en particular del megaproyecto. "Al bloque de Unión por la Patria se le sumaron unos treinta legisladores para votar en contra de los artículos de delegaciones", indicó Francos, desencantado con los resultados de la jornada legislativa.

"Seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos", manifestó Guillermo Francos, luego de que el proyecto que impulsa el oficialismo volviera a comisión debido a las dificultades del Gobierno para encontrar más aliados en la negociación para tratar los artículos de la Ley de Bases en particular.

Comunicado de Presidencia. Foto: X/@OPRArgentina

El funcionario apuntó contra los gobernadores y los bloques que habían prometido colaborar en sacar la medida: "Creo que hubo algunos compromisos de apoyo y de voto que no se cumplieron en la práctica. Nosotros esperábamos que se avanzara en la mayoría de las delegaciones de facultades, había algunas observaciones, pero suponíamos que las delegaciones en general se iban a aprobar como se le han dado delegaciones a todos los gobiernos en situaciones de emergencia", dijo.

"Me refiero a la responsabilidad política de gobernadores y legisladores que no han dado su apoyo, o sea, de qué sirve declarar una emergencia si no te dan los instrumentos para manejar la emergencia. Este es el punto clave, me parece, ¿no? Entonces, a ver, lo que le han dado a todos los gobiernos en situación de emergencia, se lo negaron al gobierno del Presidente Milei, digamos, me parece que está claro", insistió en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Entretanto, las turbulencias se propagaron hasta la Rosada y durante la tarde se conoció un severo comunicado de la Presidencia con críticas a los gobernadores que "tomaron la decisión de destruir" la Ley de Bases.

“El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos”, dice el comunicado oficial emitido tras la votación en el Parlamento.

"La traición se paga cara": la advertencia de La Libertad Avanza a los gobernadores

El segundo párrafo del comunicado advierte que “los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla”.

“Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, remarcaron desde Casa Rosada y agregaron que "la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”.

El cortocircuito entre el Ejecutivo y los gobernadores se produjo a raíz de la ruptura de un supuesto acuerdo entre el ministro Luis Caputo y los gobernadores, según el cual los mandatarios provinciales se habían comprometido a acompañar el megaproyecto, con la promesa de que el "paquete fiscal" se trataría la semana próxima.

Comunicado de LLA. Foto: X/@LLibertadAvanza

Si bien Francos no profundizó en los alcances del explosivo comunicado oficial divulgado esta tarde, sí puntualizó que el Gobierno confiaba en la aprobación inmediata de las facultades delegadas.

"Muchos de los diputados que no votaron la delegación de las facultades, estuvieron de acuerdo con la declaración de emergencia, estaban de acuerdo con la necesidad de cambio, de transformación de la Argentina, y después en particular terminaron votando en contra", expresó Francos posteriormente en diálogo con TN.

"Fuimos a la votación esperando que se aprobaran las facultades delegadas y no se aprobaron. No tenía sentido continuar con el tratamiento de la ley. Por eso, la mandamos de vuelta a comisión". explicó el ministro del Interior.

"Nos sorprendió la votación", advirtió el ministro y se mostró incómodo porque "no se respetaron las posiciones que se habían planteado inicialmente".

Guillermo Francos en Diputados. Foto: NA

"Se declara la emergencia y no se dan los instrumentos para tratar la emergencia. No hay lógica", graficó Guillermo Francos.

"Al bloque de Unión por la Patria se le sumaron unos treinta legisladores para votar en contra de los artículos de delegaciones", explicó el funcionario

"Obviamente hay elementos que la Constitución permite que el Presidente seguramente analizará si los lleva adelante o no, puede ser la consulta popular, están los decretos de necesidad y urgencia, hay varios elementos que tiene para gobernar", dijo sobre el futuro.

Y agregó: "Me siento decepcionado con que la política no se hace eco de lo que votó el pueblo argentino, que votó un cambio y la política no lo convalidad. Esta es la disputa me parece. Cuando Milei cuestiona a la dirigencia política lo hace por esto. El presidente va a avanzar con los elementos que tiene y llegará hasta donde pueda llegar constitucionalmente".

