El integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, señaló que Juntos por el Cambio “se tiene que recomponer”. “En los hechos funciona la interacción entre el bloque Federal, el PRO y la UCR como Juntos por el Cambio, y espero que esta interacción se consolide con el tiempo”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo López Murphy es diputado nacional, ex integrante del PRO y actual referente del bloque Hacemos Coalición Federal. Fue presidente del partido Recrear entre 2002 y 2007, ministro de Defensa entre 1999 a 2001 y de Economía en 2001. Además, fue casi presidente de la República porque estuvo a tres puntos de diferencia de Néstor Kirchner.

Me sorprende que hayas sido nombrado como integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, cuando el bloque más liberal es el que quedó en el PRO. Lo que me confirma que, finalmente, lo que vino a producir Javier Milei es un Big Bang en la política argentina, está reagrupando todos los espacios políticos…

El día de la elección, cuando percibí la derrota de Juntos por el Cambio, me pareció que tenemos que reagruparnos alrededor de los gobernadores y hacer un bloque refleje ese poder, que ahora iba a ser muy horizontal en Juntos por el Cambio y que iba a requerir un gran equilibrio. Pensé que esa era la mejor forma de hacerlo: en los hechos funciona la interacción entre el bloque Federal, el PRO y la UCR como Juntos por el Cambio. Espero que esta interacción se consolide con el tiempo.

Me acuerdo del Big Bang del radicalismo a fines del siglo pasado, cuando usted salió para un lado, Carrió para otro y Margarita Stolbizer a uno distinto. Ahora están todos juntos de vuelta…

Diría que nos une lo mismo que nos unió en el pasado: una visión de que debemos privilegiar las constituciones, el debido proceso y que esa convicción va a ayudar a que la Argentina consolide lo que debe consolidar, que es un funcionamiento ordenado, serio, de su sistema institucional para, de alguna manera, resolver la terrible herencia que ha recibido. La herencia ha sido catastrófica y en muchos casos no sé cómo se la va a enfrentar, pero en esa herencia hemos ido buscando mecanismos que nos permitan interactuar de la manera más inteligente posible.

Ayer entrevistamos al diputado Martin Tetaz y él decía que sería incoherente no votar el proyecto de ley que envía el Ejecutivo, porque era el mismo que había llevado adelante Juntos por el Cambio en su campaña electoral, al punto de que todas las reformas de Sturzenegger estaban preparadas para Patricia Bullrich. Se me dispara una disyuntiva, porque el candidato a ministro de Economía de Bullrich era Carlos Melconian, quien no coincide en nada con este plan económico, ni estaba de acuerdo con la mayoría de las reformas. Es decir que el plan económico que se está llevando adelante no es el que se había planteado Juntos por el Cambio.

Es cierto que Federico Sturzenegger había trabajado dos años para armar una reforma estructural. Yo mismo actué en muchas oportunidades en esas discusiones. Creo que el país necesita una reforma estructural muy marcada, y probablemente tiendo a coincidir con que necesitamos un tipo de cambio real muy alto, a diferencia de lo que mencionaba Carlos Melconian. No veo cómo salir de esto sin un tipo de cambio real muy alto y sostenido. Vamos a tener que juntar 100 mil millones de dólares de superávit comercial, porque tenemos que normalizar los pagos externos, la inmensa deuda que se ha contraído con el sector privado y finalmente tenemos que recuperar reservas. Veo la necesidad de un dólar alto, no veo ningún otro ejercicio que sea posible. Con dólar alto me refiero probablemente al dólar del 2004. No veo cómo escaparnos de un esfuerzo que oriente el crecimiento de exportaciones, de la inversión y de lo privado.

También entrevistamos al presidente del PRO de Córdoba, que nos decía que era fundamental el bloque Hacemos Coalición Federal separándose de las dos coaliciones que habían perdido frente a Milei, porque si Milei tiene éxito, JxC se convierte en la UCEDE de Menem, y si fracasa, JxC paga el mismo precio del fracaso. ¿Es imprescindible dar desde Hacemos Coalición Federal una alternativa a las coaliciones existentes?

Creo que Juntos por el Cambio, de alguna u otra forma, se tiene que recomponer, porque tiene 10 gobernaciones y 700 intendentes. La afinidad que tienen entre sí sus miembros es mayor que la que tienen con el resto de la fuerza política. Entonces, recomponer Juntos por el Cambio me parece muy importante. Sobre esa recomposición el voto sobre el plan económico va a ser decisivo. Por supuesto que el plan tiene muchos problemas y dificultades, y ese progreso genera discusión a lo largo de estos meses. Tengo claro que la herencia es mucho más grave que lo que el Gobierno ha narrado, además de algunos problemas como los 16 mil millones de la pérdida de juicio por YPF, producto de una impericia increíble de Kicillof, Zannini y Cristina; o peor aún, de un acto de corrupción inconcebible. Es un tema que nadie dice cómo lo vamos a resolver, es algo a lo que no lo encuentro la vuelta y me tiene amargado.

La situación judicial de YPF

¿Hubo un error en la defensa argentina al aceptar que lo trate la justicia norteamericana que no tiene ninguna potestad? ¿No hay un abuso de la justicia norteamericana?

No, porque si uno cotiza, lo único que debe hacer es respetar el estatuto de la compañía, y si no lo hace es una presa fácil. Uno no respetó el estatuto de la compañía que cotiza en la bolsa de New York por su grado de ignorancia, posiblemente asociada a los Kirchner, aunque también hay gente que dice que es una maniobra muy sofisticada para quedarse con un montón de plata a acosta de un juicio pavoroso. Había que ir hasta el final, pero yo diría que luce como una maniobra que deberíamos desarmar.

Se podría haber rechazado la justicia de Nueva York, porque finalmente que la empresa cotice en Nueva York tiene que ver con los privados, el Estado podría decir que no…

No creo eso, lo que reclaman los accionistas minoritarios era algo que estaba en el estatuto. Los Kirchner son capaces de comprar por más de 20 mil millones una empresa que vale 3 mil. Es un hecho de una gravedad extraordinaria, que a Kicillof no se lo han hecho explicar, que terminó como gobernador de Buenos Aires y lo reeligieron, habiendo hecho semejante burrada. Se podría haber evitado eso. Les daba a los accionistas minoritarios la posibilidad de comprarle al precio obligado por el estatuto. Es el hecho más grave que ha pasado en la Argentina en los últimos 20 años y nadie le da importancia, es un hecho de una gravedad extraordinaria. Fue un escándalo cuando se hizo la operación de compra de la empresa sin pagarla.

Comprendo, pero también me parece un escándalo el fallo de la jueza y me subleva que Estado Unidos se considere en condición de juzgar todo lo que se le ocurre en el mundo. Hay escándalos, torpeza, corrupción, pero no me parece que no haya escándalo en la justicia norteamericana, que no puede hacer un fallo de 16 mil millones de dólares porque a una jueza de primera instancia se le ocurre, es un abuso de autoridad absoluta…

Eso ocurre porque se fue reclamando en una jurisdicción en donde la empresa cotiza. Cuando uno se pone a cotizar en la bolsa de Nueva York es un tema delicado, y probablemente ahí hay demandas de transparencia muy distintas de las que hay en nuestro país, me pareció siempre escandaloso.

El problema más serio que tiene la Argentina es no entender que los Kirchner han hecho un desastre de una magnitud extraordinaria. El día que entendamos eso, vamos a percibir una salida de nuestra situación. Mientras las inmensas locuras que ellos hicieron sigan dominando a la ideología colectiva del país, estamos perdidos.

El debate parlamentario

Nuria Am: Volviendo a lo que está sucediendo en el Congreso, ¿cree que el Gobierno empezó a ceder cosas porque sabe que debe hacerlo para poder sacar las cuestiones que considera innegociables? ¿Cómo lo ve a Milei?

Nuestro sistema institucional tiene una ventaja: no tiene escape. Es un sistema de división de poderes en donde el que legisla es el Congreso, tal cual sucede en otros países de Latinoamérica. El Congreso de la Nación tiene una regla, usted para llevar adelante una ley tiene que juntar el número que le dé la mayoría. Sospecho que lógicamente hay una mayoría que está dispuesta a darle al Gobierno las bases de un programa de transformación que todos reconocemos que Argentina necesita, junto a una economía más abierta al mundo, con menos intervencionismo y regulacionismo que, al mismo tiempo, tiene que ser una economía más dinámica.

NA: El Gobierno empezó a soltar algunas cuestiones a pesar de que Adorni haya dicho que “no iban a negociar nada”. ¿Está de acuerdo con los puntos que soltó?

Si no se sueltan algunas cosas no se podrían juntar los votos. Yo siempre me acuerdo cuando Reagan se reunía con el demócrata que era presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos y desayunaban y poroteaban los votos. Hubo grandes reformas en ese periodo y fueron hechas con esa conversación permanente, no hay alternativa a eso en un sistema democrático.

Usted fue ministro de Defensa, ahora hay mucho malestar en las Fuerzas Armadas por el paso de retiro de 20 generales, más de los que pasó a retiro Néstor Kirchner. ¿Cuál es su propia reflexión?

Yo no hubiera retirado a tantos generales del Ejército. Creo que lo de Kirchner en su momento fue un grave error. En general, uno después de varios años tiene que cortar. Me parece que cualquier aumento de ese número requeriría una explicación muy compleja.

Usted es verdaderamente un iconoclasta, porque nunca se ajusta a lo que pediría la disciplina partidaria que pediría un sector o el otro. En economía está más cerca del PRO, en política es un verdadero liberal, por lo tanto, está más cerca del centro, e integra directamente el bloque Hacemos Coalición Federal y, al mismo tiempo, apoya al Gobierno en determinadas cosas y lo crítica en otras. La sensación que tengo cuando hablo con usted es mucha ortodoxia económica, centralidad política y una mente abierta en todo lo demás, felicito esa autonomía que me genera simpatía.

Igualmente a mí. Otro día vamos a conversar del gran ajuste cubano. Nosotros hemos sido seguidores de ese problema debido a la influencia que tuvo la revolución cubana en toda Latinoamérica. Están viviendo un ajuste brutal y lo que más me asombra es que siempre hablamos de muchas cosas de Latinoamérica, pero nunca de lo que está pasando en Cuba.

