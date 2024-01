Carolina Gaillard, expresidenta de la Comisión de Juicio Político en Diputados, pidió promover una sesión especial, previa a le ley ómnibus: "La intención del oficialismo es ratificar de manera solapada el DNU a través de esta ley". A su vez, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), analizó las divergentes posturas de la oposición en el Congreso.

Carolina Gaillard es diputada nacional por Unión por la Patria en el período 2021-2025 y lo había sido entre 2013-2017; presidió la Comisión de Juicio Político en Diputados, fue secretaria de Turismo y de Cultura en la provincia de Entre Ríos y secretaria parlamentaria asesora legislativa en el Congreso. Gaillard tuvo una destacada participación durante el debate de los últimos días.

El Gobierno está dispuesto a reducir 4 o 5 puntos, que son los más ásperos, para que se termine aprobando. ¿Cuál es su conjetura? ¿Era un objetivo maximalista de mandar todo para después negociar o que finalmente no se va a aprobar y el Gobierno se va a endurecer?

En primer lugar, el Gobierno envió un DNU que es inconstitucional a todas luces. Hay una gran parte de la oposición que tiene cierto acuerdo con el Gobierno para no rechazar el DNU. Entonces, se ha intentado, mediante esta ley ómnibus, también inconstitucional, la ratificación del DNU de manera solapada.

La estrategia de quitar algunos puntos que fueron objetados por algunos bloques es para aprobar el corazón de la ley ómnibus, más allá de no poder aprobar algunas cuestiones polémicas. Me da la sensación de que hay interés de acompañar esta iniciativas por parte del bloque de Juntos por el Cambio.

¿Hay diferencias entre el bloque federal, el radicalismo y el PRO al respecto de la empatía con La Libertad Avanza?

Los legisladores deberíamos tener en cuenta que es gravísimo, en términos institucionales, lo que está ocurriendo en el Congreso, ya que la decisión del Presidente es una aberración jurídica. Esto lo dicen la mayoría de los constitucionalistas, no sólo los que están cerca de nuestra posición.

Plenario de comisiones de la Cámara de Diputados

Lo mismo con la ley ómnibus, en el sentido de establecer una prórroga de facultades legislativas, también está prohibido por la Constitución. Solo se permite en materia de administración y de emergencia pública, y con un plazo determinado.

Estas son cuestiones centrales de esta ley, ya que es cerrar el Congreso para que gobierne el Presidente por decretos delegados, que (al igual que el DNU) tienen que ser revisados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

No es verdad que el decreto se puede aprobar en partes, se declara válido o inválido. Esto lo aclara la ley 26.122 y que, una vez que lo firma el jefe de Gabinete, debe venir a la Bicameral para ser tratado. Y de no ser así, el pleno de la Cámara se puede abocar de oficio. En estos últimos días, muchos plantean la necesidad de reformar la ley que regula y establece el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (la ley 26122).

Es que la facultad excepcional de los DNU´s solo puede ser anulada por el Congreso si es rechazada por ambas cámaras en un tiempo determinado, y esto facilita el ejercicio de poderes presidenciales que no le corresponden. En otros países, los decretos caen automáticamente si no son tratados por el Congreso.

Tuve que entrevistar media hora a Rodolfo Barra hasta que confesó que, para el Ejecutivo, un DNU era más fácil que la aprobación de una ley. Finalmente, ¿el Congreso va a aprobar el decreto y, en ese sentido le va a dar la razón a Barra, ya que tranquilamente puede no hacerlo?

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene plazo hasta el 19 de enero para dictaminar, pero si no lo hace, el Congreso (con la firma de 10 diputados) puede convocar una sesión especial para tratar el DNU. No es necesario que haya sido convocado en extraordinarias el tratamiento del decreto.

Pero Barra mismo colocó el artículo 654, habilitando al Congreso a poderlo tratar…

Esto no es posible, no es necesario. Pensá que si nosotros dependiéramos de que se incluya en extraordinarias por quien debe ser controlado, en este caso el Presidente de la Nación, sería un contrasentido. Porque la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo es la única que no tiene receso en Diputados.

Rodolfo Barra.

Esto es, justamente, porque si el Presidente utiliza esta facultad excepcional, debe ser controlada de inmediato en el pleno de la Cámara. Lo que despierta la pregunta: ¿Cómo nos vamos a abocar si no está convocado en extraordinaria? Entonces, sería contradictoria la ley y no estaríamos ejerciendo el control. Por tanto, no es necesario que esté incluido en el temario de extraordinarias.

Aún así, no se puede incluir la ratificación del DNU en una ley, esto lo ha dicho Argibay en un fallo. No se puede porque es sortear el procedimiento constitucional que estableció el 99 inciso 3 que dice que lo debe firmar el presidente, el jefe de Gabinete lo envía a la Bicameral y luego se abre una ley especial que determina el trámite.

El día 20 estamos habilitados para convocar a la sesión especial y ahí se puede rechazar el DNU. Desde UxP vamos a tratar de, si no dictamina la Bicameral, convocar a una sesión especial.

Las posibilidades de aprobación del DNU

Y me imagino que así será, pero el punto central es, ¿tendrá la cantidad de votos el oficialismo para conseguir la aprobación de su DNU?

La ciudadanía está esperando que el Congreso frene este desquicio. Nosotros debemos convocar a esa sesión especial y que vengan los diputados y si no lo hacen, haremos las manifestaciones en minoría, que es la posibilidad que se nos da en esa instancia si no llegamos al quórum.

¿Las posibilidades de que el día 20 haya quórum son altas?

Después del 19 estamos habilitados a pedir una sesión especial para tratarlo. Hay más diputados, además de los de nuestro espacio, que están dispuestos a rechazar este decreto. También es cierto que hay un sector de diputados que pretenden que se apruebe la ley ómnibus y que la ratificación del DNU pase desapercibida en dicha ley.

Se infiere de sus palabras que hay más posibilidades de que se termine aprobando el DNU a través del mecanismo de estar incluido, con el 654, en la ley ómnibus, que es lo contrario. Pero, independientemente de eso, la oposición tiene la obligación de dejar asentada su posición, ¿no?

Nosotros tenemos que promover una sesión especial previo al tratamiento de la ley ómnibus, esa sería para mí la estrategia adecuada y lo que corresponde. Se está evitando eso justamente apurando el tratamiento de la ley ómnibus para lograr la ratificación que es algo incorrecto y que está mal por lo que te comentaba, porque aparte hay un trámite específico, no podemos ratificar en una ley sin que pase por la Bicameral.

Además, tampoco se puede desmenuzar el DNU. A partir de la nota que vos hiciste al Dr. Barra, que dijo que el DNU se puede aprobar por parte, no es así. Justamente la ley lo impide, dice que no se puede agregar, modificar ni suprimir nada del texto enviado por el Poder Ejecutivo, hay un artículo específico que dice eso.

Con lo cual, eso es una diagonal que están buscando para decir que no están de acuerdo o que no aprobarían todo el DNU. En realidad, quien vote por la ley ómnibus ratificando el DNU, además de eso ser inconstitucional y ser incorrecto jurídicamente, estarían aprobando el todo.

