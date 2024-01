El DNU entró al Senado y la oposición empuja para completar los casilleros de la Bicameral

Sobre el filo del plazo legal, el jefe de Gabinete Nicolás Posse envió este viernes al Senado el mega-DNU firmado por el presidente Javier Milei para desregular la economía, avanzar con la privatización de más de cuarenta empresas públicas y derogar un compendio de leyes sin pasar por el Congreso.

El próximo paso es la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que quedó estancada por la disconformidad de Unión por la Patria en el reparto de los lugares correspondientes a Diputados.

Por su condición de primera minoría en ambas cámaras y el reparto de los lugares de acuerdo al sistema proporcional D’Hont, el ahora espacio opositor reclamaba cinco lugares en el Senado, de los cuales solo fueron reconocidos tres, mientras que en Diputados pretenden cuatro, cuando los cálculos le darían solo tres.

Ese lugar es reclamado también por el nuevo bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Angel Pichetto y que reúne en una mismo armado a socialistas, referentes de la Coalición Cívica, exintegrantes del PRO y legisladores cordobeses.

Con 23 integrantes y la manifestación informal sobre la voluntad de aportar a a la gobernabilidad, sobre todo de parte de Pichetto, el oficialismo no quiere dejarlo afuera del reparto, priorizando una visión estratégica. El candidato en este caso es Nicolás Massot, mientras que todavía no se conocen los nombres de los elegidos por UxP aunque ya fueron mencionados Máximo Kirchner y el massista Ramiro Gutiérrez.

Lo cierto es que el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem todavía no logró sacar la resolución formal con los ocho integrantes que corresponden a la Cámara baja.

Precisamente una discusión similar se dio el último jueves en las reuniones constitutivas de las primeras cuatro comisiones en la Cámara baja, para dar inicio de la ley ómnibus donde, según denunció Germán Martínez, jefe de bloque de UxP, les quitaron al menos un representante por comisión de lo que les correspondía.

De acuerdo a los plazos legales, el Congreso tiene ahora diez días hábiles para tratar el asunto en la Comisión para luego llevar el dictamen al recinto. Como la presidencia de la comisión se alterna entre representantes de ambas cámaras, en este turno le tocó al Senado y es por ello que ingresó por allí el proyecto. Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza, estará al frente de una discusión que se anticipa intensa. Si en ese plazo no se trata el DNU, los plenos estarán en condiciones de tratar el texto sin dictamen, una alternativa que aparece como improbable porque, en rigor, los más interesados por tratarlo son los legisladores de la oposición que chocarían con la voluntad de los libertarios por retrasar el tratamiento de un decreto que ya está vigente desde el último día hábil de 2023.

La presidenta del Senado Victoria Villarruel salió airosa de la primera discusión en el recinto para la conformación de las comisiones donde logró el número suficiente para imponer a cuatro de los propios y a tres aliados en distintas presidencias, sin dejar lugares de conducción para Unión por la Patria pese a tener la mayor cantidad de bancas.

Sin embargo, esa mayoría circunstancial que pudo construir Villarruel en esa reunión inicial y que la envalentonó para poder pensar en la construcción de un número favorable aún teniendo solo siete senadores propios, el último miércoles sufrió un revés durante el debate por la Boleta Única de Papel.

El tema, que venía con media sanción de Diputados y que perdería estado parlamentario si no se trata antes del 29 de febrero, no termina de gustar a los gobernadores, por lo que no se logró dictamen. Es decir que el precario armado del comienzo tuvo una primera puesta a prueba que no logró superar y la discusión pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene. “Hoy el DNU está vigente, tenemos que darlo de baja este mes”, apuró el diputado Pablo Yedlin, en línea con la preocupación de todo el arco del peronismo sobre un texto bombardeado por distintas medidas judiciales, pero que sigue en pie para muchas cuestiones.

Para lograr dictamen favorable sobre el DNU, el oficialismo tiene que lograr encolumnar a todos los legisladores que no son de Unión por la Patria, en una estrategia conjunta del PRO, Cambio Federal, Unidad Federal y otros espacios provinciales, además de la UCR, el principal espacio que está en la mira, con ganas de brindar su aporte a la institucionalidad de un gobierno que recién comienza, pero en contra de las “formas” que exhiben tanto el DNU como el megaproyecto que en su artículo 1 establece delegación de facultades al presidente Javier Milei hasta el 2025.

Hoja de ruta

◆ El decreto 70/2023 fue firmado por el Presidente el 20 de diciembre.

◆ Entró en vigencia el 29 de diciembre y a partir de ahí recibió numerosos cuestionamientos judiciales desde distintos sectores afectados.

◆ Este viernes vencía el plazo legal para su llegada al Congreso y fue presentado en tiempo y forma.

◆ La Comisión debe estar conformada antes del viernes 19 de enero para poder llevar luego el tema al recinto del Senado.