Organizaciones protestaron en el hotel donde se aloja Milei

El Hotel Libertador, en el que se aloja el presidente Javier Milei desde hace varios meses, amaneció ayer vallado y custodiado por un fuerte operativo de la Policía Federal, ya que organizaciones sociales realizaron allí una protesta.

Debido a la movilización convocada por Somos Barrios de Pie, organización liderada por Daniel Menéndez, el mandatario debió posponer su salida rumbo a Casa Rosada. Habitualmente, atraviesa el Salón de los Bustos antes de las 8: pero este viernes la coordinación de Seguridad retrasó su traslado.

Somos Barrios de Pie realizó una intervención en las intersección de Maipú y Córdoba donde mostraron ollas vacías en reclamo a la “falta de alimentos en los comedores comunitarios”.

“Frente al reclamo de alimentos para comedores comunitarios hecho por centenares de compañeras de @BarriosDePieOk la falta de respuesta del gobierno es absolutamente inhumana”, sostuvo Menéndez en sus redes.

La organización social direcciona su reclamo al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello y más especificamente a la Secretaria de Niñez y Familia (ex-Desarrollo Social) a cargo de Pablo De la Torre. La demanda no es nueva, incluso las organizaciones sociales ya realizaron rondas simbólicas en las puertas de la cartera a finales del diciembre a modo de reclamo. Al respecto, la coordinadora nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales, dijo que continuarán “con nuestras compañeras cocineras mostrando las ollas vacías porque este ajuste es criminal, la inflación galopante no tiene límites y el hambre no espera”. El vallado sobre la Avenida Córdoba obligó al Presidente a modificar su agenda. Milei se dirigió a su casa de Benavídez para buscar ropa y libros.