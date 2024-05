El Gobierno relativizó el paro de la CGT y adelantó que judicializará las denuncias por supuestos aprietes 

Luego del paro general que llevó adelante la Confederación General del Trabajo (CGT), desde el Gobierno Nacional intentaron bajarle el precio a la medida de fuerza y la calificaron como un acto extorsivo por parte de los referentes sindicales. “Lo de hoy no fue un paro, fue un cúmulo de amenazas y extorsiones”, dijo el vocero Manuel Adorni. Por su parte, Patricia Bullrich adelantó que desde el Ministerio de Seguridad se presentarán ante la Justicia por los más de 3000 llamados que recibieron denunciando supuestos aprietes.

La jornada que tuvo un variado acatamiento, con transporte público nulo y servicios suspendidos como los bancos pero con comercios abiertos, fue catalogada como un hecho contundente por la central obrera, incluso dejando una advertencia para el presidente Javier Milei durante su conferencia de prensa. "Si no hay cambios, seguiremos con las medidas de fuerza”, sostuvo el líder de UPCN, Andrés Rodríguez.

Para el Ejecutivo, sin embargo, no hubo tal contundencia. Adorni habló de amenazas y también arremetió en duros términos contra la cúpula cegetista. “El sindicalismo contribuyó a la destrucción del país porque son parte de la decadencia. No entienden que la sociedad decidió avanzar”, dijo en la noche de este jueves en "¿La Ves?", por TN.

Para el funcionario con rango de Secretario de Estado en la sociedad argentina "hay un cambio de época" y "un rechazo transversal para estos personajes, de casi el 80%".

Más temprano pero en el mismo tono crítico se había expresado Luis Caputo, el ministro de Economía, quien culpó a los líderes sindicales por las sanciones a las personas que no podrían asistir a sus trabajos por falta de transporte. "Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro. Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino", posteó.

Fue la línea que siguió todo el Gobierno: tratar de cargar las culpas del paro y sus complicaciones a los sindicalistas, caracterizándolos a su vez como una organización que se vale de la prepotencia.

Bullrich dijo que llevaran los llamados por amenazas a la Justicia

Luego de contabilizar 3.856 acusaciones de extorsiones durante el paro general, la titular de la cartera de Seguridad sostuvo que este viernes "judicializamos todo" y agregó que el paro "demuestra la debilidad del sindicalismo".

“Para eso pusimos el teléfono, no vamos a hacer eso para recibir datos y después traicionar a la gente que denunció y no hacer una denuncia consecuente para proteger a la gente y para que llamen a declarar a los apretadores”, expresó sobre el 134, la línea anónima que se habilitó este jueves.

En línea con lo dicho por Adorni, Bullrich preguntó a quién representan los líderes sindicales. "Sólo tienen el poder de parar el transporte. ¿Y cómo lo hacen? Amedrentando”, indicó. Crítica, también sostuvo que "muchos políticos viven de la caja sindical", aunque no dio nombres propios.

Además, aseguró que el Gobierno Nacional no llegará a ningún acuerdo con la CGT. "No vamos a negociar los éxitos del Gobierno", sostuvo, y se identificó como "talibán". "Si no sos talibán, te pasan por arriba", expresó.

Qué dijo la CGT sobre el paro

Luego del mediodía, la CGT realizó una conferencia de prensa donde evaluó el alcance del paro general llevado a cabo este jueves. En el evento que tuvo lugar en la histórica sede de la calle Azopardo, estuvieron presentes los triunviros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, acompañados entre otros por Andrés Rodríguez, representante de UPCN; y Julio Piumato, secretario general del sindicato de judiciales.

Una de las imágenes del paro general de la CGT

Para Daer, el "gobierno debe tomar nota" de lo ocurrido, caracterizando como un apoyo "contundente" el acatamiento. "Fuimos al paro porque el ajuste recayó sobre los jubilados y sobre los sectores más vulnerables", agregó.

"Lejos de ser sustentable, se está llevando a extremos a sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esto sigue”, indicó. Rodríguez, por su parte, prometió más medidas de fuerza si el Gobierno Nacional continúa con la misma política económica.

