Los dólares financieros suben por la posibilidad de que la "Ley ómnibus" no se apruebe en el Congreso. Si la ley no pasa, habrá medidas más duras. En caso de no haber una aprobación total del proyecto, la Argentina no saldrá de la decadencia. El Gobierno decidió jugar a todo o nada para avanzar con sus reformas e instala que no hay plan B y que en caso de un fracaso del presidente Javier Milei, las razones estarán en la oposición o los "idiotas útiles" como planteó el mandatario.



¿A quién va dirigido ese mensaje? Sobre todo a los sectores de Juntos por el Cambio diseminados en el Congreso. Al PRO en primer lugar y a los radicales en segundo término. "Sabemos que el kirchnerismo va a plantear el rechazo general. Lo mismo que la Izquierda. Entonces la presión lógica va hacia esos sectores que no tendrán otro margen que acompañarnos", reconoció un diputado libertario al tanto de las negociaciones con esos espacios. Negociaciones que del otro lado -hasta el momento- reconocen casi nulas. "Están borrando artículos obvios para mostrar flexibilidad ante la opinión pública, pero nos cuesta llegar a una reunión concreta de cambios importantes, a una ley que modifica todo", apuntaron desde el bloque que lidera Cristian Ritondo.



Fue el propio Milei el que disparó primero: “Cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, pasa la factura: no acompañaron la licitación de bonos, eso hizo que hubiera un pequeño salto en el dólar. Pero les digo: ellos son los responsables”. Luego, habló de idiotas útiles en referencia a dirigentes de Juntos por el Cambio: “Los que hacen foco sobre las formas son los idiotas útiles. Dada la magnitud del ajuste que proponemos, necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño sea el menor posible en cuanto a pobreza y desocupación".



“Nosotros hacemos nuestra parte, y necesitamos que la política haga su parte”, dijo el vocero Manuel Adorni en referencia al Congreso, y añadió: “Que se apruebe o no (la ley) depende exclusivamente del Congreso nacional y de la política que allí está representada. Para nosotros, las reformas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos en el mercado financiero puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si lo que nosotros planteamos como el cambio la política no lo acompaña”.





La presión recayó así sobre los diputados. Ante esto, el jefe de bancada del radicalismo, el cordobés Rodrigo de Loredo adelantó un acompañamiento -que hizo muchísimo ruido hacia adentro del partido- pero remarcó: "Esta lógica a todo o nada que se plantea desde el Gobierno, que me hace dudar" y resaltó: "Las reformas ya están sucediendo. Nosotros no lo bloqueamos súbitamente, no lo rechazamos in limine, integramos la comisión bicameral, lo estudiaremos y le daremos el tiempo prudencial al Gobierno", concluyó.

Medidas más duras

A la presión política impuesta por el Presidente y su vocero, en las últimas horas, llegó la del ministro de Hacienda, Luis Caputo en medio de la conferencia por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro dijo que si la ley no pasa sería “una muy mala noticia para todos los argentinos”.

"Eso no implica que volvamos a la meta de la administración anterior. Aun si no pasara extremaríamos los recursos para cumplirlo [el acuerdo]. En la Argentina esa es la raíz del problema, nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema y no seguir engañándonos”, explicó. Y anticipó "medidas más duras".

La frase fue denostada por un diputado radical que participa activamente del plenario de comisiones ante este medio: "Devalúan, cortan de raíz sin atender cuestiones sociales urgentes y le dicen a la gente que si se cae la ley se cae el país. Y los culpables somos los que estamos del otro lado del mostrador. Quiero creer que habrá un momento para negociar en serio".

