Continúan los altercados entre José Luis Espert y los dirigentes de la izquierda en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a atal punto que el presidente de la Comisión decidió cerrarle el micrófono a Nicolás Del Caño. “No es una cancha para pedir cárcel o bala”, le gritó el excandidato a vicepresidente del FIT, informó Bruno Ghiso en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Al respecto, Romina Del Plá, diputada nacional y dirigente del Partido Obrero, expresó que "está claro que el gobierno de Milei está pretendiendo avanzar con todo para imponer, mediante el chantaje, un régimen de excepción. Tenemos que dejar claro que tanto del DNU como la ley ómnibus implican un ataque a los trabajadores, a los jubilados y a la mayoría de la población".

"Esos son los temas que no quieren discutir, por eso no viene Caputo ni Federico Sturzenegger. No quieren explicar lo que han hecho con este Rodrigazo que ha indexado a los capitalistas sus ventajas y sus negocios, y ha licuado y congelado los salarios y las jubilaciones. Acá nadie habló de paritarias", agregó Del Plá.

Del Caño vs. Espert y Santoro con Francos: los duelos más picantes en Diputados

A su vez, la diputada nacional remarcó que "es muy claro que Espert no podría ser el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Él representa a un monobloque. Lo único que explica que esté ahí es su amistad con Milei. Y, en ese sentido, su planteo de "cárcel o bala" y de provocación permanente (en especial contra la izquierda o cualquiera que se movilice), tiene un objetivo, que es tratar de darle aire a aquellas acciones que pueden ocurrir de ataques físicos".

También Guillermo Francos tuvo un cruce con Nicolás Del Caño, a quien le dijo que "no representa a todos los trabajadores". "Usted no tiene 14 millones de votos, el día que los tenga será presidente”, agregó el ministro del Interior. Por eso, al respecto, se va a poner especial énfasis en respetar los cinco minutos reglamentarios de cada uno, algo que está en debate entre los diputados.

JL