Guillermo Francos durante el debate de la Ley Ómnibus: "Algunos errores en la redacción van a ser modificados"

Este miércoles a las 9hs inició la segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus, proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", en la Cámara de Diputados. Participa la comisión de Legislación General, la de Presupuesto y Hacienda y la de Asuntos Constitucionales.

Unión por la Patria reclamó que Posse, Caputo y Sturzenegger

El jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, reiteró su reclamo para que se presenten los principales funcionarios de Javier Milei a exponer en la Cámara baja.

“Seguimos sin encontrar en la grilla los nombres de Luis Caputo, Nicolás Posse y Federico Sturzenegger, que son los responsables” del proyecto, subrayó Martínez, el primero en hablar durante el plenario, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, presente.

Además, se preguntó “qué hace una reforma electoral en esta ley ómnibus”, al considerar que será tratada sin especialistas y sin debate.

“Qué hacemos discutiendo legislación electoral a los empujones, donde ni siquiera podrán escucharse las voces distintas. Nunca estos temas se discutieron en extraordinarias”, apuntó el santafesino.

09:00hs - Guillermo Francos: "Algunos errores en la redacción van a ser modificados"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue quien inició la segunda jornada de debate por la Ley Ómnibus en Diputados con un discurso en el que reconoció que "algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados".

"A nosotros se nos ocurrió venir a plantearles a ustedes algunas modificaciones en el sistema político argentino que entendemos que pueden ayudar a generar un proceso de transformación, de cambio, en la vinculación de la política con el pueblo", argumentó el funcionario dándole inicio a la sesión.

Al respecto, sostuvo que el oficialismo hizo "una propuesta de modificaciones en distintos órdenes, sin duda, generarán discusión y polémica" a partir del compromiso del espacio político con el pueblo.

Luego, Francos pasó a hablar brevemente de los principales puntos de la ley y mencionó ene primer lugar la simplificación del calendario electoral, que busca eliminar las elecciones PASO para "trasladarle a los partidos políticos la tarea de organizar y financiar las internas para elegir a sus candidatos".

"Entendemos que las PASO no han sido de utilidad y que en muchos casos han implicado un gasto enorme para el Estado que no tiene una justificación en los resultados", explicó y mencionó que las últimas Primarias implicaron un gasto de 11 mil millones de pesos y que de 15 agrupaciones políticas, 10 no pasaron el piso previsto.

El ministro señaló que "la vida de los partidos políticos se va a fortalecer si cada uno genera su propia interna" y precisó que en el país existen 791 partidos políticos con capacidad de intervenir en elecciones nacionales. "Esto no tiene una lógica", aseveró.