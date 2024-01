El gobierno nacional confirmó cuáles ministros aceptaron exponer en el Congreso, luego de la solicitud del bloque de diputados de Unión por la Patria en la que invitaban a los funcionarios a acudir presencialmente a la reunión informativa conjunta de comisiones que comenzará a tratar este martes la ley “ómnibus”, para defender el polémico proyecto de 880 artículos y responder preguntas.

Participarán los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Infraestructura, Guillermo Ferraro; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Energía, Eduardo Chirillo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó este lunes en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada que durante el fin de semana circuló "mucha noticia inexacta sobre que no iban a ir" los ministros al Congreso.

"Los ministros van a dar, cada uno en su área, lo que haga falta. Los ministros van a explicarlo en el Congreso", subrayó el portavoz de Javier Milei y lanzó: “Si es necesario que el señor (Federico) Sturzenegger lo haga, también lo hará, pero se buscará en este poco tiempo ser lo más eficiente posible”, dijo en referencia al economista autor del DNU y la ley “ómnibus” del gobierno, a pesar de no ser funcionario.

El debate se pondrá en marcha luego de que el jueves se conformaran las comisiones que deberán analizar la iniciativa enviada por el Gobierno de Javier Milei, las de Legislación General —cabecera—; Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, que se reunirán este martes entre las 14 y las 20, y el miércoles de 9 a 20.

El cronograma de trabajo fue acordado por los representantes de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General; Nicolás Mayoraz, designado al frente de la de Asuntos Constitucionales, y Presupuesto, que quedó a cargo del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert.

Las reuniones, que serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes, contarán con la exposición de funcionarios, ya sea en forma presencial o por Zoom, informaron fuentes parlamentarias. Para organizar las preguntas que se les harán a los funcionarios se le pidió a los diputados que hasta hoy a la noche trasladaran sus inquietudes, vía mail, para poder ordenarlas de acuerdo a las diferentes temáticas.

La oposición, en contra de la metodología y el apuro de La Libertad Avanza

La metodología de trabajo, que incorpora como novedad el horario previsto para finalizar las reuniones, recibió algunos cuestionamientos de diputados de bloques opositores. Paula Olivetto, de la Coalición Cívica-Hacemos Coalición Federal, argumentó que "los funcionarios tienen que venir a la Cámara a explicar la Ley Ómnibus y contestar preguntas". "No es por Zoom. No es sin debate. Pareciera ser que no quieren que las cosas salgan. No es a las trompadas", completó.

Desde Unión por la Patria, en cambio, más allá de advertir sobre todas las cuestiones de forma de los últimos días, como el sistema de elección de autoridades de las comisiones y la idea de que los ministros expongan vía Zoom, mantienen su postura de rechazar el total de los 664 artículos incluidos en el megaproyecto titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. También en la oposición están alertas por el apuro con que el Gobierno y el oficialismo parlamentario querrían avanzar con el tema: el límite de las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero y la intención de algún diputado de LLA de emitir dictamen el próximo jueves son los factores que analizan.

Ese interrogante también inquieta a algunos representantes de bloques provinciales, que escucharon de boca de legisladores de LLA, al finalizar la jornada del pasado jueves, una intención de dictaminar el jueves. De hecho, ese día quedó libre en el cronograma de trabajo de esta semana y aún hay margen reglamentario para programar reuniones de comisión, aunque el presidente del bloque libertario de diputados, Oscar Zago, le puso paños fríos a esa posibilidad mientras se retiraba, al reconocer ante la prensa que era "muy difícil" de lograr.

La solicitud de Unión por la Patria: “No hay excusas”

El bloque de diputados de Unión por la Patria pidió este domingo que se cite a los nueve ministros del Gabinete nacional al Congreso para el tratamiento del proyecto conocido como ley “ómnibus” y consideró que "arbitrariamente" se asignaron tres comisiones para tratarlo pese a que "tiene más de 880 artículos, con más de 25 campos de análisis".

"La ley ómnibus tiene más de 880 artículos, con más de 25 campos de análisis y arbitrariamente, en Diputados le dieron giro a 3 comisiones", advirtieron los diputados de UxP en un comunicado, en el que solicitaron que "se cite de manera presencial" a los ministros de las áreas competentes a "la reunión informativa conjunta de comisiones, que se convocó para los días 9 y 10 de enero".

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria

El texto firmado por el presidente del bloque, Germán Martínez, resalta que "la nota de convocatoria", enviada el 5 de enero, "refiere a la posible participación de funcionarios en forma remota" y consideraron que no hay "justificaciones que permitan dispensar a los ministros o funcionarios de participar de manera presencial ante el plenario de comisiones, donde deberán fundar el proyecto y responder a las preguntas que planteen diputados". “No hay excusas”, postuló UxP en X (antes Twitter).

El documento, dirigido a Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, integrante de La Libertad Avanza, enumera a los nueve ministros del gabinete del presidente Javier Milei en las áreas que consideran que deben dar explicaciones sobre el proyecto de ley. Sin embargo, finalmente confirmaron la presencia de cinco ministros y un secretario, quedando fuera de dar explicaciones Nicolás Posse (jefe de Gabinete), Diana Mondino (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía) y Mario Russo (Salud).

