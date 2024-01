El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló sobre el tratamiento de la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso y afirmó que desde el oficialismo están dispuestos a escuchar sugerencias, aunque sin negociar "el norte" de las reformas propuestas.si

"El 'no haya nada para negociar' es que no se negocia el norte, no se negocian las ideas, pero sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino que tenemos hacia la libertad de los argentinos", expresó el legislador riojano este lunes en diálogo con Radio Rivadavia.

"He recibido algunas sugerencias que son de mucho valor de algunos espacios que quieren acompañar el cambio", sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, aunque en paralelo remarcó que algunos sectores continúan alineados a los viejos esquemas.

En esta línea, amplió: "Hay un sector de la política que es la máquina de impedir y hay otro sector que quiere colaborar y sacar a la Argentina adelante. Va a ser difícil ponerse de acuerdo con la máquina de impedir, pero hay un importante número de diputados que ven con buenos ojos el cambio que viene proponiendo La Libertad Avanza".

"Hay voluntad de este espacio de escuchar. No se negocia el objetivo que es devolverle la libertad a los argentinos. Eso es lo que estamos diciendo de alguna manera. Se aceptan sugerencias, y queremos una mejor mejor ley incluso de la que ya mandamos", insistió.

El debate de la Ley Ómnibus enviada al Congreso por el presidente libertario iniciará este martes.

Las declaraciones del presidente de la Cámara Baja van de la mano con lo que comunicó este lunes el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa, quien aseguró que "el contenido de la ley no se negocia", aunque el Gobierno está abierto a escuchar eventuales mejoras.

"Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las sugerencias y estamos abiertos a todo el que pueda aportar a que la ley mejore en términos de libertad, que es su objetivo, y será escuchado y será analizado", expresó el portavoz que remarcó: "Los puntos de la ley se mejoran, pero no se negocian".

Al respecto, Adorni afirmó que "se van a tomar las medidas que el presidente crea convenientes" en el hipotético caso de que la ley no se apruebe e insistió: "No se negocia el contenido de la ley y no va a haber modificaciones de ninguna índole, excepto que esa sugerencia venga acompañada de una mejora".

Las declaraciones de ambos van en la misma línea que lo que dijo el presidente Milei este domingo durante una entrevista radial en la que fue contundente con respecto a la discusión de eventuales modificaciones tanto en el polémico DNU como en la Ley Ómnibus.

"No negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias para mejorar", aseveró el mandatario con respecto al debate que iniciará este martes.

