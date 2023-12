Paula Oliveto: “Hubiese sido bueno que el Presidente diga quién le pidió coimas”

La abogada y diputada nacional, Paula Oliveto, considera que la Ley ómnibus otorga la suma del poder público al Presidente, lo cual contraría las leyes y la Constitución Nacional. “Asumió hace 18 días, hay que concentrarse en la cuestión económica y ayudar a las PyMES, porque la situación es crítica”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paula Oliveto es abogada y diputada nacional con mandato hasta el 2025. Es presidenta de la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires. Fue legisladora porteña y auditora general de la Ciudad.

Alejandro Gomel: ¿Qué opinión tenés de la ley ómnibus?

Vamos a ser políticamente correctos. Se trata de un proyecto super ambicioso que toca distintos marcos jurídicos, desregulaciones y distintas situaciones de la vida cotidiana. Son 662 artículos donde se tratan muchos temas y otros no, por ejemplo, el tema PyMEs.

Hay cosas que deben ser aclaradas, como la situación de los jubilados, tema que me preocupa mucho. Me parece que es excesivo delegar tantas facultades a un presidente y que disponga de todas las posibilidades sin pasar por el Congreso, eso no es lo que quería Alberdi, ya que hablamos de bases. Además, contaría con la posibilidad de la renovación de esa emergencia y que las delegaciones sean hasta el final de su mandato. Esto no tiene un tiempo razonable, que es lo que pide la ley y lo que nos demanda la Constitución.

AG: ¿Este es el fondo, lo central, la idea de tener la suma del poder público en manos del presidente?

¿Por qué el constituyente expresa que vos no le puedas delegar en materia tributaria, de partidos políticos, del sistema electoral, penal? Porque lo que busca el constituyente es que una persona no pueda decidir sobre toda tu vida, tus bienes, el ejercicio democrático, ni tu libertad. Tiene una razón. Vos no podes delegarle a un presidente que pueda quitarte derechos, por consecuencias que son muy complicadas en cuanto a la seguridad jurídica y con respecto a que deja un antecedente para que pueda venir un presidente de otro signo político y voltee la decisión del anterior. Esto genera inestabilidad y también consecuencias jurídicas por el pago de juicios, que lo estamos viendo a lo largo de estos años con los juicios a YPF, al Ciadi. Incluso, con situaciones que habían sido avaladas por ley. Hay que ser muy responsables.

Entiendo que el Presidente está campeando una crisis económica muy grande, por eso hubiese sido bueno que, en vez de mandar 662 artículos, se concentre en qué iniciativas necesita de manera inminente y las explique, para poder frenar la inflación, que está haciendo estragos en la vida de los Argentinos. Asumió hace 18 días, hay que concentrarse en la cuestión económica y ayudar a las PyMES, porque la situación es crítica.

AG: Ayer presentaron un nuevo bloque con Miguel Angel Pichetto, ¿Ante la ley ómnibus que posición tienen?

No lo hemos hablado, pero en principio lo que queremos es trabajar. Aportar nuestras ideas, buscar las salidas y que nos escuchen. La sociedad está demandando cambios, la crisis es muy grande y somos conscientes de eso, por eso queremos trabajar. Ahora, hay cosas que están bien y otras que no. Por eso yo quiero saber cuál es la razón que lleva al Presidente de la República a solicitar la transferencia de todos los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, y qué consecuencias va a tener si yo acompaño esta decisión en las jubilaciones futuras y cómo se va a sostener el sistema. Necesito que vengan los funcionarios a explicarnos cómo seguimos.

Cuando uno vota, detrás de las decisiones está la vida y la situación de la gente. Te digo sinceramente que no quiero mandarme ninguna macana. Me mande la macana de haber votado la primera Ley de alquileres y es al día de hoy que me arrepiento. Yo tengo que ser absolutamente responsable de mis decisiones, escuchar a los funcionarios, proponer cosas y ver como sacamos a la Argentina adelante. No es imponiendo, ni señalando a los representantes del pueblo como enemigos la forma en la que el país va a salir al mejor futuro que necesita.

"Lo que están cobrando los jubilados es irracional", afirmó la diputada nacional, Paula Oliveto.

AG: En medio de todo esto el Congreso se tiene que poner en movimiento, con la constitución de las comisiones.

Todavía no pasó, no están constituidas las comisiones. Hubiese sido bueno que el Presidente dijera qué diputado pidió una coima y que lo denunciara. El pueblo necesita saber qué diputado es coimero. Si ninguno lo pidió y fue un exabrupto para poner enemigos, es una bravuconada. A un presidente elegido por el voto popular no le viene bien actuar así, no es digno de su investidura. Dicho esto, habló de que estábamos lentos, pero en realidad no había mandado ningún proyecto. Es raro que tengas que acelerar cuando mandas una reforma de este tipo que va a requerir mucha discusión.

AG: Está pendiente el DNU, ¿cómo ves que puede desarrollarse está discusión dentro del Congreso?

Está complicado por la reforma que hizo Cristina, vos solo podes aceptar o rechazar y no podes incorporar modificaciones. El DNU es tan abarcativo que es muy difícil encontrar el consenso en el 100% porque abarca muchos aspectos que en algunos casos están bien, y en otros, hay que introducir modificaciones. La forma que establece la ley en cuanto al tratamiento de los DNU no te permite esto. Hay dos posibilidades: o se modifica y se arma una ley espejo, que te permite trabajar sobre los temas, o el Presidente encuentra mediante el diálogo a quienes lo aprueben.

Fernando Meaños: El proyecto propone una derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿qué visión tienen sobre este tema? ¿Qué opinión tienen sobre este mecanismo que actualiza las jubilaciones?

En principio, este mecanismo funciona a tres meses con una inflación que corre al 30% mensual y con una pérdida de las jubilaciones que viene hace mucho tiempo. Hoy, los jubilados están cobrando 100 mil pesos, cuando un kilo de carne en el interior del país lo venden a 10 mil pesos; lo que están cobrando es irracional, la situación de los jubilados es crítica.

Ahora bien, el proyecto nos propone que el Congreso delegue al presidente la suba por decreto de los haberes jubilatorios sin que quede expresado cuál es la referencia o índices para esta suba, si es por inflación o recaudación, sería a ciegas; tampoco, si se hará mensualmente o bimestralmente, o cuándo lo hará. Es discrecional para el Poder Ejecutivo.

El otro elemento que expresa el articulado es que lo va a aplicar solo para los haberes de menores ingresos. Y la pregunta es: ¿Qué va a ocurrir con los que ganan 200 o 300 mil pesos? Porque los jubilados que tienen esos ingresos en Argentina son pobres. Los que juntan jubilación y pensión, que no serían los de menores ingresos, también son pobres porque dos jubilaciones mínimas son 200 mil pesos y esta plata no te alcanza para nada, un alquiler en la Capital te puede llegar a salir casi toda tu jubilación y también hay que tener en cuenta la suba de los medicamentos. La situación es grave, va a tener que venir el titular de la Anses a explicar cómo seguimos.

Hay otra parte que dice que se suspenden las jubilaciones por invalidez o aquellas que tienen regímenes especiales, en virtud de aquellos que no tienen aportes los aportes necesarios. Es decir, aquellas situaciones excepcionales por las cuales un argentino puede jubilarse sin contar con los 30 años de aporte, se suspenden. Esto también requiere que nos expliquen cómo vamos a atender estas situaciones y crisis que pueden generarse si en tu trabajo tenés un accidente, termines invalido, no tengas los años trabajados y no puedas jubilarte. Esto calculo se lo tienen que explicar a los funcionarios en la Comisión. Por eso, vamos a pedir que venga el jefe de Gabinete y también el titular de la Anses porque es muy abarcativo lo que proponen para los jubilados y hay muchos interrogantes. Si nos explican y es razonable, se puede modificar la ley para dar respuestas y certezas a muchos jubilados que no la están pasando bien.

