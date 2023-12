Sindicalistas rechazaron el decreto de Milei: "Inconstitucional" y un "ataque a los derechos laborales"

El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado este miércoles por el presidente Javier Milei marcó un antes y un después en el vínculo del Gobierno con las organizaciones sociales y sindicales. El primer "desencuentro" se produjo con la implementación del protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich, que varios dirigentes objetaron por presunta inconstitucionalidad. Esta semana, el paquete de reformas anunciadas por Milei para desregular la economía profundizó todavía más las tensiones con la central obrera, cuyos referentes describieron las medidas como un "ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social".

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, rechazó enfáticamente el DNU del gobierno libertario.

"Rechazamos el DNU decretado por el Gobierno", expresó Daer en redes sociales.

"Subvierte el orden republicano democrático y altera la división de poderes. Su Inconstitucionalidad es manifiesta", explicó el referente sindical en una publicación difundida en su cuenta de X.

"No vamos a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social. Las emergencias dictadas sólo se justifican en un diagnóstico intencionalmente falaz para arrasar con los derechos sociales de todos los argentinos", consideró Héctor Daer.

X/@hectordaer

En paralelo, Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, se mostró igualmente crítico con las reformas decretadas por Milei.

"El Presidente se arroga la suma del poder público. Este decreto no guarda relación conceptualmente con lo que determina en artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, porque no hay condiciones de necesidad ni de urgencia. Además, no respeta la división de poderes y el valor institucional republicano de la Argentina", afirmó Martínez.

Javier Milei junto a su gabinete. Foto: NA

Si bien Pablo Moyano no realizó declaraciones públicas tras conocerse el DNU, ya había anticipado la postura de la Confederación General del Trabajo (CGT), que avanzaría en la judicialización de la norma dispuesta por el Ejecutivo.

"Seguramente va a haber una reacción de forma inmediata para judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden tomar. Buscarán reformar las indemnizaciones y volver al impuesto a las Ganancias. Escucharemos lo que se anuncie y seguramente se reunirán distintas organizaciones sindicales para analizar a través de abogados y se verán las medidas a tomar", aseguró este miércoles el líder camionero en declaraciones a la radio AM750.

Otro de los dirigentes sociales que cuestionó a Milei fue Luis D'Elía, quien se pronunció contra las medidas económicas del Gobierno.

X/@Luis_Delia

"Primera mentira de Javier Milei. Reivindica el neoliberalismo conservador enemigo de la humanidad que dejó en la miseria a las dos terceras partes del planeta", tuiteó Luis D'Elia.

"Los únicos defaulteadores tomadores de deuda han sido ellos; Videla-Martinez de Hoz, Menem-Cavallo, De la Rua-López Murphy, Macri-Caputo, Milei-Caputo", enumeró el referente social en su cuenta de X.

En este marco de tensiones y acusaciones por la supuesta inconstitucionalidad del decreto, trascendió que este viernes se reunirá en consejo directivo de la CGT con el bloque de Diputados de Unión por la Patria.

ATE se movilizará a la Jefatura de Gabinete

Entretanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó este viernes una movilización a la Jefatura de Gabinete.

“Milei ha decidido gobernar por decreto y arrasar con el Parlamento. La mayoría de las propuestas coinciden con los objetivos económicos de la última Dictadura Militar”, apuntó Rodolfo Aguiar. La Jornada Nacional de Lucha se desarrollará en todo el país.

"Luego del mega decreto del presidente Javier Milei que incluye la privatización de las empresas estatales, la desregulación del mercado y la reforma laboral, el Consejo Directivo Nacional de ATE encabezado por su Secretario General, Rodolfo Aguiar, resolvió movilizar el viernes 22 de diciembre hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros", anunciaron a través de un comunicado.

“El cinismo empieza a ser política en Argentina. Se habla de salarios miserables, pero desde el 10 de diciembre no se ha anunciado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados”, expresó el dirigente.

"La movilización hacia la Avenida Presidente Julio Argentino Roca - Diagonal Norte 782 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizará a partir de las 13 y forma parte de la Jornada Nacional de Lucha definida por el sindicato en los últimos días", anunciaron las autoridades de ATE,

Aguiar señaló que “el Gobierno intenta rematar el Estado al mejor postor y tenemos que evitarlo” y agregó: “Se establece una liberación sin límite de todos los precios que termina de destruir el poder adquisitivo de la gente”. Las movilizaciones se replicarán, según la organización, en todas las provincias.

En la nota que se envió al Ministerio de Capital Humano, el sindicato presentó una serie de reclamos: "cese de las políticas de ajuste; pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario en tiempo y forma; urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación; pase a planta permanente de todos los trabajadores y estabilidad laboral; rechazo a la aplicación del Protocolo Antimovilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.

Por otro lado, en el comunicado recordaron que el sindicato mantuvo una reunión nacional el jueves 14 de diciembre con los secretarios generales de todas las provincias, quienes otorgaron un mandato al Consejo Directivo Nacional "para decidir el plan de acción a tomar".

CA/ED