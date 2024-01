Del Caño vs. Espert y Santoro con Francos: los duelos más picantes en Diputados

El comienzo de la discusión parlamentaria en Diputados sobre la "ley ómnibus" del gobierno de Javier Milei inició con cruces muy fuertes y elevados de voz. Uno de ellos fue entre el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y el diputado oficialista y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, y otro entre el legislador de Unión por la Patria Leandro Santoro y el ministro de Interior de la Nación, Guillermo Francos.

"Usted no le va a faltar el respeto al ministro" y "cierre la boca": el duro cruce entre Del Caño y Espert

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, y el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño protagonizaron un duro cruce en el plenario de comisiones que tratan la ley ómnibus por el uso de la palabra.

"No es una cancha para pedir cárcel o bala", le gritó Del Caño a Espert luego de que el jefe de la comisión le pidiera que redondeara su exposición ante el ministro del Interior, Guillermo Francos. "Cierre la boca", llegó a pedir el diputado del Frente de Izquierda.

"Usted no le va a faltar el respeto a los legisladores y al ministro", subrayó Espert, en medio del cruce. Mientras amenazaba con cortarle el micrófono, Del Caño recalcó: "Usted no me va a decir a mi lo que tengo que hablar. Cierre la boca".

La izquierda y Espert han mantenido duros cruces en las últimas semanas luego de que el diputado por Buenos Aires pidiera "cárcel o bala" para la diputada nacional Myriam Bregman. Incluso esos dichos generaron una presentación en la Justicia por parte de Bregman.

El martes, durante la primera sesión de la comisión Espert ya había cargado contra FIT-U, que a su vez solicitó la impugnación a su nombramiento como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Antes, Bregman acusó de "machirulo" a Espert por el apodo "copito de nieve" que el diputado Espert le dijo en varias ocasiones y que justificó al asegurar que si ella puede decirle "gatito mimoso" a Espert, él puede llamarla también de esa forma.

"No se puede ir porque tiene un almuerzo": el cruce de Santoro con Francos

El legislador de Unión por la Patria Leandro Santoro reclamó durante la salida del ministro del Interior, Guillermo Francos, del plenario de comisiones que debate la ley ómnibus de Javier Milei. Entre gritos y cortes de micrófono, Santoro le reclamó "no se puede ir porque tiene un almuerzo".

Francos contestó consultas durante casi cuatro horas, y cuando se fue, generó el reclamo del legislador. A los gritos, Santoro le pedía a Francos que se quede para seguir con el debate en el plenario de comisiones después de que se informara que el ministro del Interior se retiraría del lugar.

"¿Por qué se enoja?", le preguntó Francos a Santoro, que se quejaba sin micrófono: "Porque usted se va a comer. ¿Qué parte no entienden? Usted se está yendo a comer y ustedes presentaron un proyecto de mil artículos", lo cruzó el ex candidato a jefe de Gobierno porteño.

Y en la misma línea siguió: "La respuesta no es 'yo me tengo que ir' porque vino a las 9 de la mañana. Nosotros también vinimos a las 9 de la mañana, no se puede ir porque tiene un almuerzo", insistió el radical de Unión por la Patria, visiblemente ofuscado, a quien además luego le cortaron el micrófono mientras hacía su reclamo.

Desde la otra punta de la sala de comisiones, Francos lo miraba atónito hasta que decidió responderle. "Me faltás el respeto", le gritó Francos antes de retirarse y cuando ya se había levantado de su lugar.

Tras la abrupta salida de Francos, Santoro arremetió desde sus redes. "ESCÁNDALO: el ministro Francos se fue a comer y nos apagó el micrófono", denunció en X.

