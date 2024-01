Daniel Montoya, consultor estratégico, confesó que le da temor el nuevo proceso de privatización que se puede abrir: “Hemos visto privatizaciones que se hicieron bien, como en el caso de la luz y el gas, y otras que han sido bochornosas, tal es el caso de los trenes, de Aerolíneas, del teléfono, el agua, que han dejado varios capítulos oscuros implícitos”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Montoya es analista político de la Universidad Católica de Córdoba con estudios de posgrado en el Instituto Di Tella y una amplia trayectoria en la provincia de Buenos Aires como director del Banco Provincia y Subdirector de Vínculos Institucionales y Comunicación de la Agencia de Recaudación ARBA. Además es autor del libro "Estados Unidos vs China, Argentina en la nueva guerra fría tecnológica" y conduce el podcast La Hora del Federalismo y Vaquero.

En tu última columna planteaste la idea clásica China que de que crisis significa oportunidad. ¿Para quiénes y para qué es esa oportunidad?

El mes pasado participé del evento que organizó Revista Noticias en el Salón de los Pasos Perdidos por los 40 años de democracia y llegamos a estos 40 años de democracia con la victoria de Javier Milei. Esto, de alguna manera, está denotando y le da carnadura a esa aseveración que hizo el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, diciendo que en la medida de que la economía no funcione, no están garantizado el funcionamiento básico de la Constitución.

Llegamos con un montón de déficit y Javier Milei no es ni más ni menos que la caja de resonancia de esa situación. Este es el balance de estas cuatro décadas de democracia que deberíamos estar festejando en vez de encontrarnos con esta cruda realidad. Yo lo encuentro como una inmensa oportunidad de revisar los dos procesos de salida que tuvimos de crisis profundas. Tanto en la hiperinflación de 1989, como en la caída de la convertibilidad, vimos como sus dos procesos de salida tuvieron sus recaídas.

El presidente Javier Milei.

La crisis de 1989 dio lugar a la oportunidad de recrear un inmenso sistema político, algo que se hizo con la reforma constitucional de 1994, y luego vimos que eso terminó con el estallido de la convertibilidad. Tuvimos una nueva oportunidad de hacer una reforma profunda del sistema político, del funcionamiento de la democracia y de la economía, y vimos cómo terminamos ahora con un estancamiento de 12 años y una situación que deriva en un triunfo de Milei, que no es como la victoria de Mauricio Macri después de la caída de Cristina y del kirchnerismo.

Este no fue un triunfo más, fue el colapso de las dos fuerzas políticas tradicionales que habían dominado el tablero político en las últimas décadas. De alguna forma, esto es una gran oportunidad de revisar el funcionamiento que desemboca en estas cuatro décadas, con un montón de anomalías que se revelan en este triunfo de Milei y en un sistema económico que no ha dado ningún tipo de satisfacción. Nos encontramos con un estancamiento de 12 años y un ingreso per cápita que no crece desde el año 1974.

¿Javier Milei es el fracaso de los últimos 40 años y, a la vez, es la oportunidad de que revisemos qué cosas hay que ser distintas para superar a Milei?

Esa sería la oportunidad, pero debemos tomar nota de los dos procesos de salida de las crisis profundas. Las crisis de 1989 y 2001 abrieron un portal para poder arreglar muchas cosas, pero en el caso de 1989, a partir de la reforma constitucional de 1994, se aprovechó para instalar un mecanismo vicioso en la política argentina como es la reelección, y la crisis de 2001, al igual que esta crisis de estancamiento, son hijas de ese sistema político que tiende a la eternización de los líderes que llegan al poder.

En ese sentido, no es casual que se haya hablado de la re reelección de Menem y de su intento de vuelta en 2003, lo mismo en 2015 con ese proyecto de Cristina eterna. De alguna forma, eso se terminó formulando en este sistema vicepresidencial con el cual Cristina Kirchner volvió al poder tras sus dos mandatos. Las crisis de 2001 y la actual son hijas de ese mecanismo de reelección que se instaló en 1994.

En 2001 tuvimos una nueva oportunidad de reformulación del sistema político y del sistema de la economía. Por eso digo que esta crisis abre una oportunidad pero también un inmenso riesgo de que se aproveche para traficar un montón de cambios y de reformas que no corrijan estos déficits de funcionamiento que explican el arribo de Milei. Se nos abre una oportunidad y un proceso de revisionismo inédito, hoy se está hablando del rol de las Fuerzas Armadas en la lucha del narcotráfico, de reformas al sistema electoral y en el plano económico. Todo esto es bienvenido en la medida de que se aborde con seriedad y a la par no se abran mecanismo que ya hemos recorrido.

Por ejemplo, se está hablando en el DNU y en la ley ómnibus de abrir nuevamente un proceso de privatización con una profundidad inédita. Tenemos una experiencia al respecto y me da un poco de temor que se habla de privatizar un montón de empresas que no sé cuál es el interés que pueden tener los actores privados, y me da miedo que se haga con el mismo mecanismo que en los noventa. Hemos visto privatizaciones que se hicieron bien, como en el caso de la luz y el gas, y otras que han sido bochornosas, tal es el caso de los trenes, de Aerolíneas, del teléfono, el agua, que han dejado varios capítulos oscuros implícitos.

Se está hablando de una profundidad donde se menciona ARSAT, la TV Pública, Télam y la introducción de agentes privados en el futbol. Son títulos que pueden llamar al engaño, incluso está sonando el nombre de un famoso club inglés con intereses en seis clubes argentinos. Me parece que esto se está tocando con liviandad y estamos corriendo el peligro que se abrió en los otros procesos de crisis y de cambio.

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.

Es decir, abrir puertas a cosas que sabemos que no funcionaron y podemos encontrarnos con una nueva frustración que, en este caso, sería mucho más terminal que las anteriores. Los otros dos procesos de crisis fueron digeridos y procesados en el marco del sistema político tradicional. En este caso, no hay ningún mecanismo alternativo ya que han sido barridas las dos fuerzas políticas tradicionales y llegó a la presidencia alguien que no tiene gobernadores, intendentes, y una fuerza política consolidada.

¿Quién es el sujeto político que va a ejercer la oportunidad de mejorarse o perpetuar la decadencia? ¿Es la sociedad con sus manifestaciones, tanto en el voto, como en la calle, o son los actores políticos?

Esto es un proceso que está en cabeza de la sociedad. En la medida en la que no sea moldeado por los actores políticos, tanto el Congreso, como la Justicia, ese proceso y esa energía que se ha liberado, que incluye una revuelta política que viene desde el interior, nos vamos a encontrar con una frustración más temprano que tarde.

