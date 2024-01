Javier Milei: un villano de James Bond

El Presidente Javier Milei suele responder a la pregunta sobre si él está loco, que “la diferencia entre la locura y la genialidad (que él se atribuye) se mide únicamente por el éxito”. Esta frase la tomó del personaje Elliot Carver (Jonathan Pryce), el malvado megalómano enemigo de James Band, villano de la película El mañana nunca muere. Esta expresión, nos ayuda a conocer un poco más a quien nos gobierna y el contenido de sus decisiones y expresiones.

El Decreto 70/23 de 366 artículos y el proyecto de Ley Ómnibus “Bases para la Libertad” de 664 artículos girado al Congreso son dos herramientas de un plan de negocios para unos pocos con unas cuantas medidas útiles que podemos calificar de “bolsa de caramelos de madera” para el resto de los argentinos.

Desde el gobierno lo venden como el comienzo de la revolución, pero es el sueño húmedo de un presidente sin ideas y una pequeña casta interesada en su realización. Es decir, el primero deroga y modifica 300 leyes, y el segundo solicita que el Congreso le otorgue poderes plenipotenciarios durante todo su mandato.

Como aspecto positivo podemos decir que esta decisión patea el tablero y abre la discusión para muchos temas vedados por décadas. Sin embargo, Milei lejos de tratar de convencer a quienes no están de acuerdo con la medida, habló de “Síndrome de Estocolmo”, generando un enfrentamiento innecesario y reforzó diciendo “No vamos a negociar nada”.

Santiago Cafiero: "Ningún apartado se ocupa de la necesidad y urgencia de la sociedad"

La representación parlamentaria de LLA y sus aliados podría resultar insuficiente, por lo que Javier Milei dijo “si el Congreso lo rechaza voy a llamar a un plebiscito”. Se nota que nadie le avisó que si los legisladores rechazan el DNU, también lo harán con lo otro. ¿Y después? ¿Cierra el Palacio Legislativo? ¿Se abraza a los perros y llora? ¿Renuncia?

Al respecto digamos que el mandatario no incluyó el Decreto en el temario de sesiones extraordinarias: no podrá ser tratado hasta marzo, lo que le permitiría ganar algo de tiempo. En este sentido, fue la propia Corte Suprema de Justicia que emplazó al Parlamento para expedirse rápidamente sobre el tema y dar seguridad jurídica a toda esta situación.

Hagamos un breve análisis del Decreto, comenzando por los títulos del 1 al 4 (Bases, Desregulación económica, Reforma del Estado y Trabajo):

Desregulación económica

• Deroga Ley 27.221 de contratos de locación de inmuebles que se celebren con fines turísticos, descanso o similares y cuyo plazo sea inferior a 3 meses. ¿Reúne los requisitos de necesidad y urgencia? Respuesta: No. Sin embargo ayuda a ordenar rápidamente un sector que contribuye a traer recursos del exterior, que tanto necesitamos. ¿Los propietarios están contentos?

• Deroga Ley N° 20.657 “Régimen para la actividad comercial de supermercados”, la que busca ajustar horarios a los que rijan para la actividad comercial en general (Art. 12). Hoy supermercados trabajan a toda hora, por lo que la norma esta derogada en los hechos. Afuera!!!

• Deroga artículos 1° al 21 y 24 al 30 Ley N° 27.437 “Compre Argentino”. Deroga toda la norma menos los Art. 22 y 23 relacionados a los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos. (Art.10) Si el costo y calidad para el Estado mejora con los productos extranjeros, estos tendrán prioridad; caso contrario el Estado deberá comprar nacional. ¿Nuestra legislación y procedimientos están abiertos y simplificados para facilitar el ingreso a los productos importados?

• Deroga Ley N° 26.736 que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. (Art. 11) Esto era una intromisión en la libertad para los medios d prensa, pero hoy casi todo es digital y casi no hay papel ¿Qué esconde esto? ¿Por qué la mezclan en este grupo normativo? ¿Boleta Unica Papel? ¿Le quita el control de cupos a Clarín y La Nación?

• Deroga Ley N° 20.680 “Ley de abastecimiento” que establece regulaciones sobre compra, la prestación y la venta de productos o servicios destinados a satisfacer necesidades básicas o esenciales. (Art. 9). Este tipo de regulación es anacrónica, sin embargo no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia como otra que hemos mencionado.

• Deroga Ley N° 19.227 Programa destinado a promover la formación de una red de Mercados de Interés Nacional. (Art. 8). Prohibiciones facultativas del ejecutivo.

• Deroga Ley 27.545 “Ley de Gondolas” que supuestamente amplía la oferta de productos artesanales y regionales MIPYMES así como la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas y asociaciones mutuales. Esta norma se pensó para permitir que las segundas marcas nacionales puedan estar al lado de las primeras marcas importadas; pero acabó siendo un costo innecesario y trastorno para los supermercadistas sin beneficios para los consumidores ni las Pymes. ¿Afredo Coto está contento?

• Deroga Ley 26.992, que regula el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.

Banco Nación

Deroga art 2° Ley N° 21.799 mediante el cual los depósitos judiciales de Tribunales en todo el país, organismos y empresas públicas deberán hacerse en el Banco Nación. El decreto abre la posibilidad de realizar los depositar en otras entidades bancarias. Se prepara el camino para privatizar a dicho banco. ¿Se imaginan quien esta contento?

Tarjetas de crédito

Deroga los art 5°, 7°, 8°, 9°, 17, 32, 35, 53 y 54 Ley 25.065 “Tarjetas de Crédito”. Desregula la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Esto claramente será caótico y traerá muchos dolores de cabeza a los consumidores en los próximos meses. Sí, cada vez que se habla de las genialidades del ministro Caputo perjudicando a los bancos, recuerdo quien paga la cuenta: Sí, vos (La casta).

Reforma del Estado

Deroga las leyes de Sociedades de Economías Mixtas (Decreto Ley 15.349/46), Régimen legal de funcionamiento de las Empresas del Estado (Ley 13.653), de “Compre Nacional” (Ley 18.875 arts. 1-20 y 23-28), bases para fijar haberes a los jubilados y pensionados (Ley 14.499) y la ley de sociedades del Estado (Ley 20.705). De esta forma se prepara para privatizar todo lo que tenga a mano mediante la derogación de la ley 23.696 art. 9) “Sujeto a privatización”.

¿Las empresas a ser privatizadas, tienen nombre y apellido de sus potenciales compradores? Transforma las Empresas del Estado en Sociedades Anónimas (Modifica la ley 19.550 y define aplicación de la 24.156) ¿Vamos directo a un gran oligopolio de empresarios locales? Desde que este proceso comenzó nunca se hablo de una gran desregulación de los servicios públicos.

Laboral

En materia laboral, lo positivo es que elimina el “Aporte voluntario” al sindicato, que no era tan voluntario, deroga doble indemnización, multas y otras penalidades por relaciones laborales no registradas. Se modifica la presunción de relación de dependencia de los monotributistas. Se extiende el período de prueba de 3 a 8 meses.

"La dolarización fracasará": la fuerte advertencia de JPMorgan al gobierno de Javier Milei

Lo negativo, se mantiene la estructura actual en materia de indemnizaciones que establece un mes por año trabajado, pero se incorpora la opción de usar un sistema privado de capitalización, con acuerdo entre partes. Es decir que la reforma no fue al grano, y deja la puerta abierta para que el fondo de indemnizaciones quede en manos de los sindicatos.

¿Cambian disminución de caja de obras sociales por fondo indemnizatorio? Recordemos que ese fondo se constituye con un 8% que se le retiene al trabajador, como si se despidiera mucha gente todos los meses. Eso sí, es un gran volumen de dinero para que el sindicato administre y es menos trabajo que administrar la obra social. ¿Y si el trabajador dispone quien administra ese dinero? ¿Y si es el propio Estado mediante la creación de un fondo especial? ¿Por qué darle a los Sindicatos semejante premio?

En relación a los títulos del 5 al 8 (Comercio Exterior, Bioeconomía, Minería y Energía):

Comercio Exterior

Deroga la ley 25.626 que prohíbe la importación de determinadas mercaderías incluidas en la Nomenclatura Común del Mercosur e individualizadas y clasificadas en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y que exceptúa la importación de neumáticos remoldeados.

Se mete de lleno con los despachantes de aduana y los aduaneros. No toca a las terminales portuarias ni a los depósitos fiscales, que son en definitiva quienes podrían agilizar el comercio exterior. ¿Y qué hacemos con el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego? Respuesta: Nada, sigue vigente hasta el 2038. Los intereses de la casta no se tocan, el discurso sigue vigente para los fanáticos.

Martín Guzmán señaló dos aspectos de la Ley Ómnibus que serían "altamente dañinos para el país"

¿Mirgor, Caputo y Macri están contentos? Usted podrá seguir comprando productos chinos con etiquetas que dicen “Hecho en Tierra del Fuego” (!Con la suya, contribuyente!)

Bioeconomía

Llegamos por fin a la parte que deroga la “Ley de Tierras” 26.737. La Dirección Nacional de Bienes del Estado quedó en manos de Nicolás Pakgoj, ex empleado de Eduardo Elsztain, Presidente del directorio de IRSA (el poderoso grupo inmobiliario), presidente del Banco Hipotecario, Cresud y BrasilAgro. Don Eduardo es quien pagó la estadía de Javier Milei en el Hotel Libertador hasta el 10 de diciembre (Javo está tan cómodo allí que aún no quiere irse). Este empresario debe estar muy orgulloso que uno de sus ex empleados haya sido designado en esa posición.

No descartemos que algún Qatarí aburrido, amigo de otro ex presidente también domador de reposeras salga de shopping. A todo esto digamos que las refacciones de Olivos para los perros están terminadas, por lo que la estadía en el Hotel se paga con la tuya querido contribuyente.

En este Título también se deroga la ley del vino 18.600, ley nacional de vitivinicultura 18.905, ley de reconversión vitivinícola 22.667, la ley de promoción industrial 21.608 y la ley de azúcar para el mercado interno 18.770. Esto supondría un progreso en ambas industrias, aunque como bien sabemos, la segunda se encuentra sumamente concentrada. ¿Los grupos Los Balcanes, Ledesma y Luque estarán contentos?

También se deroga la ley 27.114, Régimen de Envasado en origen de la Yerba Mate o Ilex Paraguariensis. Esta norma, restringe con exclusividad a las dos provincias productoras el desarrollo del proceso de fraccionamiento y envasado de la yerba mate, es decir, Misiones y Corrientes. Hasta aquí los grandes productores ganan, ¿Y los beneficios impositivos para los pequeños y medianos? Respuesta: “No la ven”. Deroga la Corporación nacional de olivicultura, la de envases para alimentación de ganado 18.859 y política integral para el algodón 19.990.

Minería

Deroga el sistema nacional de comercio minero, Ley 24.523 y el Banco de información minera Ley 24.695. El grueso de la reforma lo vemos en la ley ómnibus.

Energía

Deroga el Decreto 1060/00 de Plazos de abastecimiento de combustible, Decreto 1491/02 Contratos de exportación por potencia firme y energía eléctrica, Decreto 634/03 Transporte de energía de alta tensión, Ley 25.822 Plan Federal de transporte eléctrico y el Decreto 311/06 Préstamos reintegrables de energía eléctrica. También deroga el Régimen de Fomento y generación de energía renovable, Ley 27.424. Este deba créditos a quienes utilizaran equipos de generación para autoconsumo. ¿Qué harán en reemplazo? Respuesta: No sabemos. Sí tenemos claro que se van terminando los subsidios al consumo de energía.

Los títulos del 9 al 13 (Aerocomercial, Justicia, Salud, Comunicación y Deportes):

Aerocomercial

El DNU deroga Decreto 12.507/56 Política nacional aeronáutica, la Ley 19.030 Reglamentación aeronaves de reducido porte, y el Decreto 1654/02 Estado de emergencia del transporte aerocomercial. También incluye a Aerolíneas Argentinas y Austral Ley 26.412, rescate del paquete accionario. ¿Se viene la transferencia de AA a los empleados, se la queda Eduardo Eurnekian o la cierran?

Justicia

Deroga ley 27.551, reformas al Código Civil y Comercial en materia de alquileres y obligaciones de dar dinero. Esta reforma, que consideramos positiva, es complementaria espacialmente para el caso de los alquileres aunque tiene otras aplicaciones.

Salud

Deroga Ley 27.113 de medicamentos. Laboratorios de producción pública, por lo que consideramos que Bagó, Roemmers y otros deben estar contentos. ¿Brinda las condiciones para que se instalen otros laboratorios internacionales o favorece la creación de nuevas Pymes? Respuesta: No. El DNU 743/22 sobre medicina prepaga libera el mercado para el incremento de cuotas. Todo indica que Galeno, Swiss Medical y Osde ya se pusieron de acuerdo para decidir cómo será el futuro de este mercado que venía con un retraso del 54%.

El DNU también se refiere a la Ley 25.649, prescripción de medicamentos por nombre genérico, Ley 26.682 Marco Regulatorio de medicina prepaga, Ley 23.660 Obras sociales, Ley 23.661 Sistema Nacional de seguro de salud, Ley 26.906 Régimen trazabilidad productos médicos.

Ley 27.553 Recetas electrónicas, Ley 17.132 Ejercicio de la medicina, odontología, formularios electrónicos, y Decreto 504/98 Derecho de opción de cambio. Esto último claramente orientada para que las prepagas puedan participar y competir contra las Obras Sociales. ¿Belocopitt estará contento? Finalmente la Ley 17.565 Régimen ejercicio actividad farmacéutica y habilitación de droguerías abre el mercado a empresas como Farmacity a entrar en la Provincia de Buenos Aires. Se trataría de otra norma con nombre y apellido. ¿Mario Quintana (ex vice Jefe de Gabinete de Macri) estará contento?

Servicios de comunicación audiovisual

Ley 26.522 ENACOM. En este punto, que estimamos positivo, abre el país a la multiplicidad de licencias y plantea una Argentina Digital. Por eso en su discurso por cadena nacional se refirió especialmente a la empresa Starlink, que provee del servicio de internet satelital, importante para las áreas rurales y demás ubicadas en zonas apartadas del país.

Por lo demás deseamos que Milei se pueda tomar una foto con Elon Musk, ya que lo menciona tanto que vamos a terminar todos soñando con el empresario estadounidense.

Deportes

Ley de deportes 20.665. Claramente la inclusión de este apartado tiene olor a Mauricio “gato” encerrado. La iniciativa es buena pero ¿Necesidad y Urgencia? El presidente aseguró que grupos árabes quieren invertir 3,000MM en el fútbol argentino y que están interesados en comprar a Boca. Sí, a Boca ¿Qué justo, no?

En el mismo orden de ideas, Javier Milei manifestó la necesidad de aceptar el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino porque “la inversión entra rápido y es un negocio fácil”. El mandatario además dijo que Chelsea, de Inglaterra, está interesado en “comprar a Boca, Racing, Newell’s, Lanús y Estudiantes de La Plata”. De cualquier forma tengamos en cuenta que la mayoría de los clubes prohibieron en sus propios estatutos el cambio a Sociedad Anónima.

Registro automotor

El Decreto 6582/58 sufrió algunas modificaciones. ¿El DNU tiene los alcances de la reforma de la Diputada Patricia Vásquez? Respuesta: No, los registros de la casta no se tocan, otra vez te mintieron. Sin embargo hay algunas cosas positivas, a saber: Los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo podrán hacerse de manera digital y simplificada.

Asimismo el decreto indica que la existencia de deudas de multas y patentes no impedirán que pueda hacerse una transferencia, y simplifica los cambios de radicación. La obtención de duplicados del título automotor y las cédulas, que pasarán a ser digitales y no vencerán mientras no haya cambios en la titularidad del vehículo. No se exigirán informes de dominio para el trámite de transferencia. Para circular sólo será necesario exhibir la licencia, la cédula verde y el comprobante de pago de la patente. No te pueden exigir la VTV y el seguro. Tampoco te podrán retener la cédula en un control, salvo de denuncia de hurto o robo u orden judicial.

“Catástrofe bíblica”.

El presidente cerró el año con su mesianismo al palo. Volvió a increpar al Congreso bajo la amenaza de “catástrofe bíblica”, pero los números para lograr la aprobación aún son un misterio. La lógica indica que está más cerca del rechazo tanto en Diputados como en Senadores, todo dependerá del lobby en particular de cada uno de los grandes beneficiados.

"Va a ir a una explosión": la advertencia de Patricia Bullrich si no se aprueba la Ley ómnibus

Las fuerzas del cielo fracasaron amedrentando a quienes iban a marchar del 20/12 pidiendo documentos y tomando fotos y video a la gente que se moviliza en las marchas opositoras. En efecto, el gobierno defiende por la fuerza un decreto que no entró al GDE, no pasó por la Secretaría legal y Técnica y que mágicamente apareció en un Word en Casa Rosada, como si lo hubieran redactado en un prestigioso estudio jurídico. Así de desprolijos son, tanto que parecen kirchneristas.

Los gremios marcharon a Plaza Lavalle, y le pintaron la cara a Patricia Bullrich. Peor aún, el Presidente descartó aplicar multas y la quita de planes sociales a los piqueteros que marchen o que corten las calles, porque ninguna ley ni normativa lo avala. Les duró poco “El que corta no cobra”.

Las declaraciones de Juan Gabrois, quien primero se preguntó dónde estaban los demás opositores, nos invitó a pensar: ¿Qué pasaría si él mañana es gobierno y decide hacer una reforma agraria y estilizar muchas empresas usando un decreto? ¿Qué pensaríamos en ese caso de un DNU socialista?

Volviendo a Patricia Bullrich, como es su costumbre, incautó marihuana abandonada en medio del monte. Esta vez no fue un auto tirado en la ruta; aunque nos invita a pensar que cada vez que la señora es ministra los narcos olvidan su mercadería en lugares insospechados.

Aumento del 27% en la nafta: cuánto cuesta llenar el tanque

La alícuota del monotributo sube un 110% y los ingresos anuales se incrementan en menos de un 50%, los combustibles aumentaron 27% con impuesto incluido, dan marcha atrás con ganancias. Pero ¿se garantizó mediante el proyecto de ley un traje a medida para Macri, Eurnekian, Techint y Bagó entre otros con respecto al convenio de doble imposición con Luxemburgo?

Por otra parte las empresas de transporte redujeron 50% la frecuencia, ya que apenas cubren la mitad de su costo con subsidio incluido, demostrando que la casta sigue invicta. Es decir que, ahora toca esperar hasta mayo que el campo la ponga. En efecto, seguimos esperando que un experto en crear riqueza con y sin dinero haga su magia.

Todos los pagos de deuda de Argentina en 2024: cuánto representa el Fondo Monetario Internacional

Argentina debió pagar al FMI 1.300 millones de dólares el 9 de enero y otros 600 millones para el 15 de enero, y por ahora hubo reunión para lograr refinanciar lo que debemos, ya que por ahora el organismo no desembolsará los 10,000MM pedidos por Caputo.

En efecto, si nuestro presidente sigue con el circo del vuelo de línea a Mar del Plata para visitar a la novia en el teatro, viajecito a la Antártida y armonización energética a la Quinta presidencial de Olivos, las inversiones y préstamos no van a llegar.

Agreguemos que nuestro país formalizó su renuncia a los BRICS, pero en el medio logró que EEUU, Brasil y China le den la espalda.

Solo por si todavía se lo está preguntando, el villano de James Bond fue derrotado, murió probando que no era genio y que solamente estaba loco.

La visita extravagante del Presidente a su novia en MDQ, sumada al pedido de facultades plenipotenciarias al Congreso y el olor a 2001 que viene de la mano de un posible megacanje, son gestos que se ven desde el exterior. Esto sin una reforma laboral completa y baja sustancial de impuestos, garantiza un panorama explosivo en el corto plazo.