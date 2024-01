Santiago Cafiero sostuvo que la ley ómnibus llegó en un contexto de devaluación y de medidas que profundizan los problemas económicos. Además, consideró posible la votación para hacer caer el DNU una vez vencidos los plazos del oficialismo. “Hubo mucha provocación y soberbia de parte de los funcionarios que vinieron a exponer”, aseguró el excanciller en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Santiago Cafiero fue ministro de Relaciones Exteriores de la Nación entre 2021 y el 2023, previamente fue jefe de gabinete del Gobierno Nacional entre 2019 y 2021, previamente concejal de San Isidro, asesor de la subsecretaría de Asuntos Municipales, director provincial de Industria, subsecretario de Industria y Comercio, viceministro de Desarrollo Social y subsecretario de Políticas Sociales y de Modernización de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cómo te sentís en la nueva situación que estás viviendo?

Es muy desafiante. Es una ley que está cargada de inconsistencias y también, en algún punto, que llega al Congreso de la Nación cargada de tensiones, de adjetivaciones en contra del Poder Legislativo (de parte del oficialismo), con unas actitudes muy distintas a las que el régimen democrático estaba acostumbrado a tratar. Y arrogándose, como primer capítulo de la ley, cuatro años para el Poder Ejecutivo, las facultades legislativas. Eso no pasó nunca en la historia de nuestro país. Es una delegación de poderes que nunca sucedió. Eso es casi como una ruptura con el pacto democrático.

También viene cargado por el DNU, por la megadevaluación que se hizo apenas inició el Gobierno y por todas las medidas que, lejos de haber resuelto problemas que tenía la economía argentina, los ha profundizado y ha creado nuevos problemas. En ese contexto llega esta ley. Se inicia un debate que, como bien decís, arranca en el ámbito de la discusión política, por supuesto. Pero la discusión política se tiene que dar en el Congreso, que es un ámbito institucional donde se expresan todas las voces. Y esa discusión política, en definitiva, es el combustible de la democracia. Con lo cual, no hay que cancelarla porque algunas formas no nos gusten o nos gusten más o nos gusten menos. En ese sentido, hoy estamos haciendo el segundo día de debate. Ayer fueron diez horas de debate en comisión, hoy también va a ser una reunión de comisión larga, donde los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas están anotándose para hacer observaciones, algunos haciendo aportes, otros haciendo observaciones o marcando directamente posiciones contrarias a los que se plantean a los objetivos de la ley.

¿Cuál es tu pálpito final? ¿Cómo termina esto?

Yo creo que es un proyecto que está mal encarado, que tiene cuestiones que no tienen nada de urgencia, como modificar el sistema societario de los clubes de fútbol. ¿Cuál es la urgencia de eso? ¿Por qué no se puede dar un tratamiento distinto? Recién estábamos con el ministro del Interior, que está explicando la reforma política. Cualquier reforma política no puede ser tratada "entre gallos y medianoche". Una reforma política que quiere cambiar el sistema de representación de la Argentina debe tener un tratamiento, primero, en sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, para que se pueda trabajar con los centros de estudio para evaluar y traer especialistas que puedan aportar experiencias para mejorar el sistema de representación de la Argentina. No entra en una Ley Ómnibus eso. Ningún apartado se ocupa de la necesidad y urgencia de la sociedad. No hay ninguno que te diga cómo se va a resolver la inflación, ni que te diga cómo se van a mejorar los salarios.

Guillermo Francos, ministro del Interior

Entiendo las críticas. Independientemente de lo que a vos te gustaría que fuera, ¿qué crees que va a terminar pasando?

La reunión de ayer fue muy crítica en muchos bloques, no únicamente desde el bloque de Unión por la Patria, del que estoy participando. Así que te diría que hoy tiene muchas críticas y muchos obstáculos el proyecto. Hay que ver cómo evoluciona también la negociación política que se debe estar haciendo con el PRO, fundamentalmente. Pero hasta aquí, las posiciones de una gran parte del radicalismo son contrarias a muchos aspectos de la ley. De bloques provinciales, lo mismo. Hay muchas observaciones. Por supuesto, Unión por la Patria hace un planteo de rechazo abierto, porque hay que entender todo: la devaluación, el inicio del programa de gobierno y hay que entender el DNU. Para el poroteo todavía faltan votos.

Claudio Mardones: Están corriendo los tiempos de vigencia del DNU, ayer Carolina Gaillard planteó que si la Comisión Bicameral no avanza, el 19 de enero se vence un plazo y que trabajarán para hacer caer el DNU y para convocar una sesión especial. ¿Cómo lo ves?

Yo te diría que esto hay que tratarlo como un todo, porque es la devaluación y la licuación de salarios. Son el como el puntapié inicial de un programa de gobierno y un programa económico donde el ajuste real es un ajuste de los trabajadores, y donde la disciplina es a partir de una recesión que se va a ir profundizando en el tiempo y que va a provocar despidos, y ese va a ser el disciplinamiento social. Ese es el inicio, luego viene el DNU y después viene la Ley Ómnibus, está todo entrelazado. Una cosa sin la otra no se explica bien.

Hoy lo que nosotros vemos es que hay una dilación en el tratamiento legislativo. Cuando el Poder Ejecutivo dicta un DNU tiene un plazo, como marcaba Carolina (nuestra compañera), para enviarlo al Poder Legislativo, para que este lo rechace o lo acepte. Ese plazo se estaría cumpliendo, como bien dijo ella,el día 19 de enero. Sobre eso es donde nosotros estamos trabajando. Corren esos plazos porque el oficialismo no está actuando, no está convocando a la Comisión Bicameral para el tratamiento.

Parece que tampoco lo haría.

Si el oficialismo no lo hace, nosotros ya estamos facultados para hacerlo a partir del 19. Eso es lo que vamos a trabajar, porque los efectos de la devaluación ya se están sintiendo, los efectos de la recesión que se profundiza se están sintiendo también, la actividad empieza a caer, los efectos de los recortes ya empiezan a surgir efecto (en el sentido de despidos), todavía si se quiere diseminados, pero que empiezan a multiplicarse. Con lo cual, las consecuencias de las medidas que está tomando el Gobierno ya se empiezan a ver a un mes de gestión.

Rodolfo Barra ayer le reconoció al diputado Martín Tetaz que el artículo 654 de la Ley Ómnibus lo que busca es discutir el DNU dentro de la ley. ¿Qué van a hacer si eso sucede? Porque todo parece encaminado a que la bicameral no trabaje, siga en pie el DNU hasta marzo, con la parte laboral frenada, pero que sea parte del debate legislativo. ¿Lo ve eso posible?

Absolutamente.

¿El 19 podrían votar para hacer caer el DNU?

No, el 19 vence el plazo para que el oficialismo haga las convocatorias, con lo cual se le vencen los plazos al oficialismo. Vencidos los plazos del oficialismo, ya el Congreso puede convocarse. Y nosotros podríamos convocar.

¿Diputados podría rechazar el DNU el 20?

Exactamente. Hacer un trabajo directamente desde el Poder Legislativo. Ayer Carolina Gaillard lo advirtió, se venía advirtiendo oficialmente a las autoridades de la Cámara que si ellos no actuaban, nosotros íbamos a actuar de ese modo. Ayer Carolina fue (y nuestro bloque en general) muy clara en ese sentido, diciendo que si no actuaba el oficialismo íbamos a actuar nosotros para darle el tratamiento que se debe dar, que es justamente este, el tratamiento legislativo a un DNU que nosotros, a las claras, lo que vemos es una inmensa delegación de facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Legislativo.

Lo que Barra dijo ayer, a nuestro juicio, y se discutió mucho, es un error que incumple la ley de aprobación de tratamiento de DNU. Con lo cual, a las claras para nosotros es ilegal hacer eso. El DNU se aprueba o se rechaza. Hay una ley específica que indica cómo se debe tratar el DNU, si no les gusta esa ley deberán cambiarla, lo que no pueden es no cumplirla.

Creo que Barra también los provoca, porque podría no haber puesto el 654 y no habilitarlos a ustedes a votar. Me parece que todo está puesto ahí, en una especie de pulseada entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte para resolver esto. Tiene que quedar resuelto por ustedes o por la Corte.

Lo dijiste muy bien, hay una suerte de provocación. Ayer, entre otras cosas, hubo mucha provocación y soberbia de parte de los funcionarios que vinieron a exponer. Hubo mucho desconcierto cuando recién venían funcionarios y se presentaban ahí, y no se entendía qué rol cumplían en el Gobierno. Se tenían que explicar a sí mismos, tenían que tomar nota e indicar que las respuestas iban a venir después. Entonces, el inicio fue complejo. Después, se ordenó la comisión y siguió trabajando. Hoy ya está mucho más ordenada la comisión y viene trabajando y, por supuesto, nosotros vamos a seguir haciendo los planteos que nuestro espacio político defiende. Nosotros tenemos una identidad política que vamos a defender, que es la defensa de los trabajadores, del que produce, del qué trabaja, la defensa del Estado como mediador entre la sociedad y el mercado. Así que eso es lo que vamos a hacer.

