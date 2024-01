La exconcejal de Rosario, Germana Figueroa Casas, se refirió a la constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo: "Espero que se haga, ya que hace dos años que no se reúne la Comisión Bicameral, todo para dejar pasar los DNU de Alberto Fernández", apuntó la diputada. Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), indicó que "para que una ley salga más rápido tiene que ser mucho más corta".

Germana Figueroa Casas, diputada nacional por el PRO por la provincia de Santa Fe, fue electa en 2021 y vicepresidenta segunda de la estratégica Comisión de Presupuestos y Hacienda. Antes, se desempeñó como concejal en la ciudad de Rosario y había sido candidata también a la presidencia de esa ciudad. Ayer, durante la extensa jornada del plenario de comisiones, los diputados presentes protagonizaron fuertes intercambios que incluyeron varios agravados cruzados.

Primer mes de Javier Milei: entre el DNU, la ley ómnibus y los inicios del ajuste

¿Cuál es su balance del plenario de comisiones de ayer?

Lo positivo fue que nos encontramos con cosas como el tema de las delegaciones amplias, con el cual no estamos de acuerdo. Cuando lo planteó la diputada Silvia Lospennato, encontramos una buena recepción. Nosotros queremos acompañar al Presidente, pero hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Como negativo, se pierde tiempo de calidad con los funcionarios cuando hay gente que grita o toca el micrófono en un momento en donde no le fue dada la palabra. Hubo personas que quisieron afectar el buen funcionamiento de la comisión.

Comenzó el tenso debate en comisiones para tratar la Ley de Bases

El presidente de Diputados aspira a tener la ley aprobada antes del paro general de la CGT del 24 de enero. ¿Es posible esa fecha?

No depende de nosotros. Para poder tener la ley tiene que tener 129 voluntades para dar quórum y obtener las mayorías necesarias. Si decide que toda seguirá como está y no priorizar, va a ser mucho más difícil. Por eso María Eugenia Vidal le planteó cuáles son las prioridades. Si es desregular la economía, dijo que debería mostrar cuáles son las partes de la ley que pretendan lograr. Hay cosas que no son prioridad, como el hecho de que este año no hay elecciones, por tanto, no hace falta empantanarse con el tema de la uninominalidad sí o no.

Claudio Mardones: En este segundo día del plenario de comisiones viene Guillermo Francos para tratar el tema electoral. Por el lado del radicalismo, Maxi Abad, titular de la UCR en Buenos Aires, ya planteó que están dispuestos a debatir la cuestión electoral. En primer lugar, la boleta única de papel, que pierde estado parlamentario en el Senado en marzo. Pero también dijo que el radicalismo está dispuesto a abrir la discusión en torno a los demás puntos. No coincide con lo que usted nos está diciendo. ¿Cómo van a resolver esa diferencia entre quienes fueron socios de Juntos por el Cambio?

No estoy diciendo que no estemos dispuestos a debatirlo, sino que esa discusión parece que va a ser más difícil. Si se quiere sacar rápido la ley, quizá haya que sacarla por fuera. Básicamente, hay que prescindir de algún artículo para priorizar la velocidad.

"Censura", gritos y chicanas: así fue la escandalosa jornada de las comisiones en Diputados

CM: Incluso el diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, le pidió al presidente de Diputados explicaciones respecto a las acusaciones de pagos de coimas de quienes se oponen al proyecto. A su vez, parece que la señal del oficialismo es reactiva a eso de separar prioridades, ¿es así?

La realidad es que para que una ley salga más rápido tiene que ser más corta. No quiero entrar en esa cuestión porque no suma, yo estoy trabajando en el fondo de la cuestión, pero yo estoy muy tranquila al respecto.

Diputados inició la segunda jornada de debate de la ley ómnibus

CM: ¿Y con el decreto? Porque ya corren los tiempos para que se constituya y trabaje la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Ayer fue uno de los temas de discusión e incluso Rodolfo Barra le terminó reconociendo al diputado Martín Tetaz que el hecho de que esté el decreto dentro del proyecto de ley es una forma de abrirlo y discutirlo. ¿Cómo ve el PRO que puede llegar a pasar, se va a discutir así? ¿Se va a constituir la bicameral? ¿Qué espera usted al respecto?

Espero que se constituya, desde ya. Por su parte, Unión por la Patria votó todas las emergencias que pudo a sus gobernantes pero ahora se oponen. Tenemos una cantidad enorme de DNUs sin aprobar, ya que hace dos años que no se reúne la comisión bicameral, todo para dejar pasar los DNU de Alberto Fernández. Pero, de repente, se acordaron que existe.

Día 31: ¿Funciona la Constitución en la crisis?

CM: Lo nuevo no es este decreto sino el alcance pero, además, forma parte del artículo 654 del megaproyecto. ¿Usted cree que terminará abriéndose en el debate de comisiones que usted participa o se va a extender ese silencio legislativo?

Lo hemos estado discutiendo en el bloque y hay posiciones diferentes. Particularmente, lo estamos estudiando con expertos en el tema, así que no tomamos posición. El DNU tiene un camino particular que, al haber estado incluido en la ley, genera esa duda.

AO JL