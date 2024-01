El economista radical y diputado, Martín Tetaz, aseveró que "el oficialismo parece haber mostrado cierta flexibilidad respecto del pedido de facultades extraordinarias". "Tengo una posición pragmática respecto de todas las privatizaciones", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Tetaz es diputado nacional de la Unión Cívica Radical desde 2021, vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, y economista. Además de profesor universitario e investigador.

De Loredo anunció el apoyo del radicalismo al DNU: “ya está en la calle surtiendo efectos”

Este lunes, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, confirmó que el radicalismo apoyará el megaproyecto que propone el oficialismo. Al mismo tiempo te escuché a vos argumentar que sería una contradicción no apoyarlo si finalmente eran, en gran parte, las ideas que había preparado Federico Sturzenegger para que las instrumentara, si ganaba, Patricia Bullrich. Me gustaría charlar con vos sobre lo que tiene que ver con la identidad del radicalismo. Si el radicalismo de Raúl Alfonsín y el de Hipólito Yrigoyen siguen vigentes o hay un proceso de corrimiento cada vez más hacia la derecha, podríamos decir más cercano a lo que representaba el ala dura del PRO. ¿Cuál es tu visión? ¿Coincidís con este planteo que, quizás, lo estoy haciendo desde categorías arcaicas?

Manifestamos que estamos de acuerdo en buena parte de las cuestiones que tiene esta reforma, que es muy grande, pero en otras partes no. Este es uno de los casos en los cuales la votación general importa menos. Uno está acostumbrado a decir si van a aprobar el proyecto, pero en un proyecto tenés dos votaciones: en general y en particular. En general, si el proyecto tiene pocos artículos y es de una sola materia, la votación en general y particular es más o menos la misma cosa, luego uno discute las comas.

Ley ómnibus: así fue el primer día del debate en las comisiones de Diputados

En este caso, la votación en particular es crucial porque aquí vas a poder estar en general de acuerdo con el proyecto o con la colección de proyectos de ley y luego, por ejemplo, podés decir que con la reforma electoral no estás de acuerdo, o que con el ajuste a los jubilados y aumentar impuestos (que es lo único que se dijo en campaña que no se haría de ninguna manera) no estoy de acuerdo. Eso abrirá un juego apoyando al proyecto en general. Luego uno le pide al oficialismo que incluya modificaciones en particular, ya que el oficialismo parece haber mostrado cierta flexibilidad respecto del pedido de facultades extraordinarias, veremos hasta cuánto se estira el oficialismo para conseguir más apoyos y, de lo contrario, tendrá aprobación general del proyecto. Y luego algunos artículos los conseguirá aprobar y otros no.

En relación a la cuestión identitaria, siempre lo recomiendo y es un discurso de apertura de las sesiones del Congreso del 2 de mayo de 1988 de Alfonsín, que está en YouTube, que es muy ilustrativo de los tiempos actuales. Recién lo dijiste medio excusándote y no hay nada anacrónico, es del '88 este mensaje al Congreso de Alfonsín, en el que reconoce que el Estado se pasó de rosca y es necesario iniciar un proceso de desregulación en el que el Estado se vaya corriendo de la provisión de algunos bienes privados para que empiece a avanzar el sector privado. Esa línea es una que no tiene ningún contraste con la posición incluso de Alfonsín.

Cuando Rodolfo Terragno quería privatizar el 30% de Aerolíneas Argentinas, creo que te estás refiriendo a ese momento.

Coincide, efectivamente. En el '88, Rodolfo Terragno ya era parte del gabinete y probablemente era muy influyente en el discurso de Alfonsín. El punto que quiero hacer es que el propio Alfonsín fue flexibilizando las condiciones al nuevo entorno. Si uno va para atrás, cuando Yrigoyen fundó YPF no la fundó porque creyera que sí o sí el Estado tenía que hacerse cargo de la provisión de energía. Era más como una idea hacerse una empresa testigo que compitiera. Había competencia para el monopolio que en ese momento existía y luego YPF terminó teniendo un volumen extraordinario como la principal empresa del país. Pero ese no fue el plan original.

La vigencia del legado de Raúl Alfonsín a 40 años de la vuelta de la democracia.

¿Estás de acuerdo con que se privaticen YPF y el Banco Nación?

No, pero podría estarlo. Tengo una posición pragmática respecto de todas las privatizaciones. Si me convencés de que hay algunas de las empresas del Estado que es razonable privatizar y que hay alguien del sector privado dispuesto a comprarlo, no tengo ningún problema. El Estado no tiene que participar, no tiene que dedicarse a lo que el sector privado pueda hacer: tiene que dedicarse a lo que el sector privado no hace o no puede hacer. Por ejemplo, de la banca pública. Ya que mencionás el caso del Banco Nación, sí creo que debe haber una banca pública pero no para que te preste a vos para que te compres una televisión en 18 cuotas, para eso están los del sector privado y hay un montón de ofertas del sector privado.

No estoy de acuerdo con el rol que tiene el Banco Nación hoy o el que tiene el Banco Provincia en Buenos Aires, que está orgulloso porque tiene una tarjeta de descuentos en el verano en la Costa. No estoy de acuerdo con eso. Si esa será la función del Banco, privatícenlo, no hay ninguna necesidad de que estemos compitiendo con los bancos privados. Si hay proyectos de desarrollo que por su escala, volumen o exposición al riesgo el sector privado no está dispuesto a tomar, y entonces el sector público sí, para eso me parece que tiene que haber una banca pública. Creo que tiene que haber una banca pública, pero no para lo está siendo utilizada ahora.

La privatización de los bancos públicos propuesta por Milei: "una mala idea", según una consultora

Lo que estás discutiendo es si tienen que mejorar las empresas públicas, como también tienen que mejorar las empresas privadas. En las empresas privadas, todo el tiempo cometemos errores, no es que porque somos privados nos sale todo bien. Una cosa es mejorarla y otra cosa es que el Estado deje de tenerlas. Si entiendo bien, lo que decís es "creo que tiene que haber un Banco Nación, simplemente corregiría algunas de sus tareas".

Correcto. Pero no creo que tenga que ver con una aerolínea pública. Si me traés a alguien dispuesto a poner plata, me vas a decir "privatizala" y privatizar una empresa que está sobrepasada en la cantidad de personal, tiene un montón de gremios, un pasivo laboral extraordinario, no creo que nadie esté dispuesto a comprarla. Si mañana viene alguien dispuesto a comprarla, hay una oferta concreta y hay que votarla en el Congreso, voy a votar para que se privatice. Si hay empresas privadas proveyendo ese servicio, no creo que tenga que estar el Estado metiéndose en el medio y compitiendo con algo que puede ser privado.

Sí hay un rol para que el Estado subsidie rutas, por ejemplo, que son lugares a los que las empresas no llegan o no están dispuestas a llegar. Eso es normal y se hace en todo el mundo. Vos mencionaste lo de las empresas de medios porque utilizaste tu caso. No estoy de acuerdo con que el Estado tenga que tener una agencia de medios, además es anacrónica en cierto sentido la función de Télam, es una compañía de telégrafos. Si vos conseguís a alguien que esté dispuesto a pagar por una compañía de telégrafos sería un milagro. Yo voy a estar a favor también de que lo hagan.

Ley ómnibus: las 41 empresas públicas que Milei pretende privatizar

Quiero compartir con vos y con la audiencia el discurso de Alfonsín frente a la Ley Dromi, exactamente una Ley Ómnibus como la actual, a fines de 1989, comienzos de 1990.

Ese audio no es la respuesta de Alfonsín a la Ley Ómnibus, sino al DNU, que no era DNU porque todavía no estaba reglamentado como tal, pero fue un "Decreto Ómnibus" para llamarlo de alguna manera, que hizo Carlos Menem y ahí vamos a coincidir. Me manifesté en una posición muy similar respecto del DNU de Milei, está muy clara la división de poderes Montesquieu para quitarle poder al Ejecutivo y a cada uno de los elementos del Estado. Se parte el poder justamente para que nadie lo ejerza de manera abusiva sobre el pueblo. No estoy de acuerdo con la técnica del DNU y lo manifesté bien claramente en ese sentido. Estoy en la misma línea de Alfonsín.

Rodolfo Barra, titular de la Procuración del Tesoro.

Cuando escuchaste a Barra decir que "cuando hay crisis, la Constitución no funciona", ¿sentiste algo? Nosotros escozor.

Después se justificó. Ayer lo que pasó fue que varios diputados le hicieron ver que lo había dicho no correspondía y había sido muy desafortunado. Luego se excusó y manifestó que la historia mostraba en muchos episodios una crisis económica profunda que lastimaba al funcionamiento institucional. Pero no fue para nada feliz.

Alfonsín, Terragno y el rol del Estado

Recuerdo perfectamente esa época. De hecho Alfonsín, cuando dejó de ser presidente, decía un poco en broma que el último trabajo que tuvo era escribir el panorama político en la revista Noticias todas las semanas, y el otro columnista que escribió durante 15 años era Rodolfo Terragno, que fue la persona que me recibió cuando fui al exilio. Ahora, la diferencia entre la perspectiva económica de Terragno y la perspectiva económica de Javier Milei, inclusive la de Federico Sturzenegger, tiene una distancia monumental entre una perspectiva y otra. O sea, tanto Terragno como Alfonsín consideraban que el Estado era importante, que si había un exceso y había que mejorarlo era distinto a dejar de tener un rol importante en la economía.

Pensamos igual que eso, tenemos la misma filosofía. No pensamos igual que Milei de que el Estado se tiene que correr, desaparecer en todos lados y no es importante. Creemos que está pasado de rosca, por eso te señalaba el discurso del '88 que vas a mostrar ahora. El discurso del '88 es muy sintomático con lo que estaba pasando en una realidad parecida a la de ahora, en el sentido de que se había pasado de rosca esta situación pendular de un Estado que se había tornado elefantiásico.

Barra: “El Presidente no puede hacer lo que quiere, el Congreso puede derogar el DNU y va a encontrarse finalmente con el rechazo electoral”

Cada década sobreactúa la anterior. Es decir, ese "pasarse de rosca del Estado" en los '80, en los '90 fue corregido pero sobreactuando ese "pasarse de rosca" y se volvió a pasar de rosca en el sentido contrario. Después, en los 2000, Néstor Kirchner volvió a pasarse de rosca en el sentido contrario y ahora Milei trata de pasarse de rosca en el sentido contrario. Eso quiere decir que nuestro problema es pasarse de rosca siempre.

Absolutamente.

El debate por la Ley Ómnibus

Claudio Mardones: Usted dijo que iba a hacer una serie de consultas hoy, pero que iba a mencionar una. Y finalmente le preguntó a Barra si efectivamente el artículo 654 de la Ley Ómnibus abre la posibilidad de discutir el DNU y dividir en cada uno de los artículos del DNU (en incisos A, B, C) y Barra no se lo desmintió. Ahí empezó otro debate. ¿Qué evaluación está haciendo después de que finalmente confirmó este enigma que gira en torno a cómo se interrelaciona el DNU con la Ley Ómnibus? Se lo preguntó especialmente porque usted ahora trae a colación el "Decreto Ómnibus" de Alfonsín. Por lo tanto, ¿cómo se preparan para esto? ¿Qué ve usted después de la respuesta o no respuesta de Barra?

Barra confirmó que el Congreso es soberano y tiene derecho a abrir cada uno de los artículos que se proponen. Por lo tanto, el 654 (y ellos están en la misma convicción) es un artículo que permite abrir todo el DNU y que nosotros digamos que del DNU nos parece bien la derogación de la Ley de Alquileres, por ejemplo, pero que no nos parece bien la discusión de SAD en los clubes de fútbol. Eso nos permitirá la discusión punto por punto del DNU. Eso será muy interesante durante la discusión del plenario y abrirá la posibilidad de algún dictamen que se explaye respecto de ese 654. Eso pasará.

Gargarella: "A Barra no lo tomo en serio y Milei es un panelista del escándalo"

CM: ¿Y con la Comisión Bicameral? Porque el otro tema es que no se constituyó todavía la Bicameral de Trámite Legislativo. Algunos creen que eso podría hacer que toda esa discusión quede abstracta, pero al menos el capítulo de reforma laboral ya fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo. Parece que el oficialismo quiere estirar los tiempos hasta marzo.

El tratamiento de la Ley Ómnibus.

El 654 viene a buscar eso, es la cola entre las patas del propio Gobierno que se da cuenta que el DNU choca con la Justicia y busca un paraguas legislativo. Porque el argumento principal de la Justicia es que esa no es materia de DNU y, además, no puede legislar el Ejecutivo en esos temas y es correcto. Me parece correcto el análisis de la Justicia. Entonces, la manera de corregirlo es dejar que el Congreso se haga carne del DNU, le demos una forma de ley y ahí la Justicia no podrá decir más que esto es algo que salió de la pluma del Presidente, que se arrogó facultades legislativas. Por eso rápidamente Barra tomó el guante cuando se lo propuse, como diciendo "abramos el DNU 654", que es más o menos lo que pensábamos nosotros.

Alquileres: cómo se negocian los contratos tras la entrada en vigencia del DNU de Milei

Lo entrevisté mucho tiempo la semana pasada a Barra, tres días seguidos fueron. Le pregunté por qué a los 76 años se volvió a meter en esto. Él vive en Punta del Este y me dijo algo así como que la mente del ser humano es compleja: hay orgullo, también generosidad, narcisismo. Dándome a entender que le quedaba una especie de espina y habló del último cartucho de su vida. Él está polemizando con Alfonsín. Recordá que también fue constituyente de la Constitución del '94 con una perspectiva decisionista, de que el Presidente está por arriba de los demás poderes, inclusive el Judicial, y con esas frases que a veces provoca del rey, de que el Presidente tiene estatura que le da nuestra Constitución. Creo que él provoca es cuando le dice al Congreso: "Ustedes pueden echar al jefe de Gabinete y sin necesidad de una causa, simplemente sintiéndose agravados por el DNU". Creo que tiene un tema con el parlamentarismo. En realidad, considera que es una corriente negativa y fundamentalmente los provoca diciendo que "ustedes pueden echar al jefe de Gabinete simplemente por haber hecho un DNU. Además, lo pueden rechazar al DNU. Por eso les colocamos el 654, rechacen y listo". En una frase del reportaje menciona que "Diputados lo rechaza a la mañana y a la tarde lo rechazan en el Senado y en 5' tenemos rechazados el DNU. ¿Por qué no lo hacen?".

En el caso del 654 porque ya facilita las cosas, ni siquiera necesitamos que lo rechace el Senado después. O sea, con que lo rechace Diputados ya alcanza, salvo que luego el Senado insistiera en el 654 y tuviera que volver a Diputados. Pero de lo contrario alcanzaría con que sea rechazado en la Cámara Baja. Ahí sí hay un problema grave con la 26.122 (Ley de Regulación de los DNU) que es un espanto porque altera el funcionamiento del Congreso y exige que lo rechacen en simultáneo (Diputados y Senado). Esto es algo que no se le exige a ningún proyecto de ley ni siquiera. Entonces, eso no está bien, es algo que hay que reformar.

